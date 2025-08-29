Există multe feluri de a măsura succesul. U Craiova - Bașakșehir 3-1 (2-1 în tur) a adus oltenilor calificarea în premieră în faza principală din Conference League.

U Craiova este cea de-a 11-a echipă din România care ajunge în faza grupelor în competițiile europene, indiferent de numele acestor competiții.

Cu cei 27.800 de spectatori înregistrați la meciul de joi, U Craiova e pe locul 6 din Europa în clasamentul asistenței, în această etapă. O depășesc numai câteva echipe, printre care FCSB.

Craiova, echipă din orașul cu 225.000 de locuitori, a devansat ca public Legia Varșovia, formație dintr-o metropolă-capitală unde trăiesc 1,8 milioane de locuitori. În urma lui U Craiova sunt și alte echipe de mare tradiție în a aduna pasiunea suporterilor: Beșiktaș, AEK Atena, PAOK Salonic sau Rapid Viena.

Acestea sunt la plus. U Craiova continuă însă să se lupte în privința situației financiare. Clubul nu doar că are pierderi operaționale, dar trage după el o „coadă lungă” a datoriilor, de 16,6 milioane de euro, conform termene.ro, citat de GOLAZO.ro.

Argumentul lui Mihai Rotaru, principalul acționar, e acela că datoriile sunt, în primul rând, la acționari. Și că aceștia au răbdare.

Sigur că presa nu e făcută ca să aibă mereu dreptate, dovadă că trebuia într-adevăr să luăm reacția clubului înainte de publicare, vina noastră!, ci ca să aducă informațiile relevante și verificate, pe care oamenii să le cântărească. Datoriile Craiovei sunt reale, verificate și relevante.

Bucurie la Craiova după calificarea în Conference League FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Asta le-a ajutat pe Real, Chelsea și AC Milan

E adevărat că datoriile fac parte din modele de dezvoltare economică. Modelul se aplică țărilor, industriilor, companiilor. Și, evident, se aplică sportului, devenit una dintre cele mai dinamice afaceri ale lumii.

Concret, Legea fair-play-ului financiar a UEFA are o doză de ipocrizie în ea. Pentru că UEFA pedepsește acum, când cluburile din fotbalul emergent vor să se dezvolte, ceea ce a permis atunci când marile cluburi ale Europei au devenit mari și bogate.

Un raport realizat de Deloitte a arătat că datoria totală a celor 20 de cluburi din Premier League la sfârșitul sezonului 2008/09 era de 3,3 miliarde de lire sterline. Mai mult decât caută cu disperare guvernul Bolojan pentru redresarea unui întreg buget național.

Altfel zis: metodele cu care Real Madrid, Chelsea sau AC Milan au crescut nu mai sunt permise după ce aceste cluburi au devenit deja mari, iar U Craiova, FCSB sau Sparta Praga vor să crească, la scara noastră, nivelul afacerii și, posibil, al performanței.

Inclusiv când au primit investitori „salvatori”, aceștia au venit pentru că afacerea avea un potențial de scală, uneori dobândit prin cheltuieli masive în jucători și marketing. Că în stadioane, în general, au băgat bani cetățenii, cam în toate țările.

Succesul

Pe de altă parte, există un motiv pentru care a apărut nevoia de responsabilitate financiară și în fotbal. Cluburile sunt sănătoase dacă sunt echilibrate. Dacă mâine Mihai Rotaru vrea să plece din sport? Cu datorii către el și către ceilalți acționari, U Craiova este vulnerabilă.

Da, dar am protejat clubul prin contracte de eșalonări pe 10 ani, spun acționarii. Foarte bine, numai că datoriile rămân datorii. Ce nu „se închide contabil”, ce nu e sustenabil, ajunge să se închidă în realitate.

Rotaru susține că U Craiova nu e supusă niciunui risc. Capitalul social a ajuns la 10 milioane de euro, zice el. Risc? Acum nu. Dar pentru că nu putem cunoaște viitorul, tot ce putem e să acționăm în prezent.