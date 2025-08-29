- Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală a Conference League.
- Românii Răzvan Marin (AEK Atena) și Bogdan Racovițan (Rakow) vor fi adversarii echipei antrenate de Mirel Rădoi.
Universitatea Craiova a trecut de Istanbul Bașakșehir cu scorul de 5-2 la general și va juca în faza principală a Conference League.
Oltenii au devenit a 11-a echipă din România care ajunge în fazele principale ale unei competiții europene.
Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League
- Rapid Viena - U Craiova
- U Craiova - Sparta Praga
- U Craiova - Mainz
- AEK Atena - U Craiova
- Rakow - U Craiova
- U Craiova - Noah
Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:
- Etapa I - 2 octombrie;
- Etapa II - 23 octombrie;
- Etapa III - 6 noiembrie;
- Etapa IV - 27 noiembrie;
- Etapa V - 11 decembrie;
- Etapa VI - 18 decembrie.
Cum arată program complet al echipelor din Conference League
URNA 1
- Fiorentina: Rapid Viena (D), Dinamo Kiev (A), Mainz (D), AEK Atena (A), Sigma Olomouc (A), Lausanne-Sport (D)
- AZ Alkmaar: Slovan Bratislava (A), Crystal Palace (D,), Jagiellonia (A), Drita (D), AEK Larnaca (D), Shelbourne (A)
- Șahtior: Legia Varșovia (A), Shamrock Rovers (D), Rijeka (A), Aberdeen (D), Breidablik (A), Hamrun Spartans (D)
- Slovan Bratislava: AZ Alkmaar (D), Rayo Vallecano (A), Strasbourg (A), KuPS (D), Schkendija (D), Hacken (A)
- Rapid Viena: Fiorentina (A), Lech Poznan (D), Omonia Nicosia (A), Zrinjski (D), Rakow (D), U Craiova (A)
- Legia Varșovia: Șahtior (D), Sparta Praga (A), Celje (D), Lincoln Red Imps. (A), Samsunspor (A), Noah (D)
URNA 2
- Sparta Praga: Legia Varșovia (D), Shamrock Rovers (A), Rijeka (D), Aberdeen (A), Rakow (A), U Craiova (D)
- Dinamo Kiev: Fiorentina (D), Crystal Palace (A), Omonia Nicosia (D), Zrinjski (A), Samsunspor (D), Noah (A)
- Crystal Palace: AZ Alkmaar (A), Dinamo Kiev (D), Strasbourg (D), KuPS (A), AEK Larnaca (A), Shelbourne (D)
- Lech Poznan: Rapid Viena (A), Rayo Vallecano (D), Mainz (A), Lincoln Red Imps. (D), Sigma Olomouc (D), Lausanne-Sport (A)
- Rayo Vallecano: Slovan Bratislava (D), Lech Poznan (A), Jagiellonia (D), Drita (A), Schkendija (A), Hacken (D)
- Shamrock Rovers: Șahtior (A), Sparta Praga (D), Celje (A), AEK Atena (D), Breidablik (D), Hamrun Spartans (A)
URNA 3
- Omonia Nicosia: Rapid Viena (D), Dinamo Kiev (A), Mainz (A), Drita (D), Rakow (A), Lausanne-Sport (D)
- Mainz: Fiorentina (A), Lech Poznan (D), Omonia Nicosia (D), Zrinjski (A), Samsunspor (A), U Craiova (D)
- Strasbourg: Slovan Bratislava (D), Crystal Palace (A), Jagiellonia (A), Aberdeen (D), Bredablik (A), Hacken (D)
- Jagiellonia: AZ Alkmaar (D), Rayo Vallecano (A), Strasbourg (D), KuPS (A), Schkendija (D), Hamrun Spartans (A)
- Celje: Legia Varșovia (A), Shamrock Rovers (D), Rijeka (D), AEK Atena (A), Sigma Olomouc (D), Shelbourne (A)
- Rijeka: Șahtior (D), Sparta Praga (A), Celje (A), Lincoln Red Imps. (D), AEK Larnaca (A), Noah (D)
URNA 4
- Zrinjski: Rapid Viena (A), Dinamo Kiev (D), Mainz (D), Lincoln Red Imps. (A), Rakow (D), Hacken (A)
- Lincoln Red Imps.: Legia Varșovia (D), Lech Poznan (A), Rijeka (A), Zrinjski (D), Sigma Olomouc (A), Hamrun Spartans (D)
- KuPS: Slovan Bratislava (A), Crystal Palace (D), Jagiellonia (D), Drita (A), Breidablik (D), Lausanne-Sport (A)
- AEK Atena: Fiorentina (D), Shamrock Rovers (A), Celje (D), Aberdeen (A), Samsunspor (D), U Craiova (A)
- Aberdeen: Șahtior (A), Sparta Praga (D), Strasbourg (A), AEK Atena (D), AEK Larnaca (D), Noah (A)
- Drita: AZ Alkmaar (A), Rayo Valecano (D), Omonia Nicosia (A), KuPS (D), Schkendija (A), Shelbourne (D)
URNA 5
- Breidablik: Șahtior (D), Shamrock Rovers (A), Strasbourg (D), KuPS (A), Samsunspor (A), Lausanne-Sport (D)
- Sigma Olomouc: Fiorentina (D), Lech Poznan (A), Celje (A), Lincoln Red Imps. (D), Rakow (A), Noah (D)
- Samsunspor: Legia Varșovia (D), Dinamo Kiev (A), Mainz (D), AEK Atena (A), Breidablik (D), Hamrun Spartans (A)
- Rakow: Rapid Viena (A), Sparta Praga (D), Omonia Nicosia (D), Zrinjski (A), Sigma Olomouc (D), U Craiova (A)
- AEK Larnaca: AZ Alkmaar (A), Crystal Palace (D), Rijeka (D), Aberdeen (A), Schkendija (A), Hacken (D)
- Schkendija: Slovan Bratislava (A), Rayo Vallecano (D), Jagiellonia (A), Drita (D), AEK Larnaca (D), Shlebourne (A)
URNA 6
- Hacken: Slovan Bratislava (D), Rayo Vallecano (A), Strasbourg (A), Zrinjski (D), AEK Larnaca (A), Shelbourne (D)
- Lausanne-Sport: Fiorentina (A), Lech Poznan (D), Omonia Nicosia (A), KuPS (D), Breidablik (A), Hamrun Spartans (D)
- U Craiova: Rapid Viena (D), Sparta Praga (A), Mainz (A), AEK Atena (D), Rakow (D), Noah (A)
- Hamrun Spartans: Șahtior (A), Shamrock Rovers (D), Jagiellonia (D), Lincoln Red Imps. (A), Samsunspor (D), Lausanne-Sport (A)
- Noah: Legia Varșovia (A), Dinamo Kiev (D), Rijeka (A), Aberdeen (D), Sigma Olomouc (A), U Craiova (D)
- Shelbourne: AZ Alkmaar (D), Crystal Palace (A), Celje (D), Drita (A), Schkendija (D), Hacken (A).