Karolina Muchova, hărțuită A strigat spre lojă și a început să plângă în timpul meciului cu Sorana Cîrstea: „Nu a avut legătură cu tenisul”

Karolina Muchova (29 de ani, #13 WTA) a dezvăluit că fostul ei iubit o hărțuiește.

Cehoaica a explicat că acest lucru s-a întâmplat chiar și în timpul meciului cu Sorana Cîrstea (35 de ani, #71 WTA) de la US Open.

Muchova a avut parte de o partidă foarte dificil cu sportiva din România, însă s-a impus după aproape trei ore de joc, scor 7-6(0), (3)6-7, 7-4. Un moment tensionat a avut loc la jumătatea primului set.

Karolina Muchova, hărțuită de fostul iubit: „Apare unde nu ar trebui să fie”

În timpul celui de-al șaselea game, când Cîrstea conducea cu 4-1, Muchova a fost surprinsă fiind vizibil deranjată și strigând spre o persoană aflată în tribune.

Jucătoarea din Cehia a început să lăcrimeze în timp ce încerca să servească, iar arbitrul de scaun Alison Hughes a întrebat-o pe Muchova dacă se simte bine, scrie essentiallysports.com.

La finalul partidei, Karolina a explicat ce s-a întâmplat: îi cerea să plece fostului ei iubit, care se pare că o urmărea.

Ei bine… nu a avut legătură cu tenisul, așa că nu prea îmi place să vorbesc despre asta. Dar fostul meu iubit s-a așezat chiar lângă loja mea. Uneori apare la evenimente unde nu ar trebui să fie, m-a speriat un pic. I-am spus să plece, nu a făcut-o, dar mai târziu a plecat. A fost greu să mă concentrez în acel moment. Karolina Muchova, favorită 11 la US Open

În luna februarie, la turneul de la Dubai, Emma Răducanu a început să plângă în momentul în care a observat în tribune un bărbat care o urmărise în mai multe țări. Karolina se afla de cealaltă parte a fileului.

Muchova va da în turul 3 de la US Open peste conaționala Linda Noskova (20 de ani, #32 WTA).

