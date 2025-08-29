Proiect ambițios  Apare o nouă sală polivalentă în România: „Capacitate estimată la 5.800 de locuri” +12 foto
Sala Polivalentă din Brăila (FOTO: Facebook @ HC Dunărea Brăila)
Proiect ambițios Apare o nouă sală polivalentă în România: „Capacitate estimată la 5.800 de locuri”

Silviu Dumitru
Publicat: 29.08.2025, ora 23:25
Actualizat: 30.08.2025, ora 00:00
  • O nouă sală polivalentă cu o capacitate de 5.800 de locuri ar putea fi ridicată în orașul Brăila, a anunțat Francisc Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila.

Vineri, 29 august, a fost finalizat studiul de fezabilitate pentru proiectul brăilean.

Noua sală ar urma să fie amplasată la ieșirea din oraș, spre Galați, și va avea o capacitate de aproape trei ori mai mare decat cea din prezent, Danubius.

Brăila va avea o nouă sală polivalentă

Imagini cu noua sală polivalentă au fost postate pe pagina de Facebook a clubului de handbal HC Dunărea Brăila.

Noua Sală Polivalentă din Brăila (FOTO: Facebook @ HC Dunărea Brăila) Noua Sală Polivalentă din Brăila (FOTO: Facebook @ HC Dunărea Brăila) Noua Sală Polivalentă din Brăila (FOTO: Facebook @ HC Dunărea Brăila) Noua Sală Polivalentă din Brăila (FOTO: Facebook @ HC Dunărea Brăila) Noua Sală Polivalentă din Brăila (FOTO: Facebook @ HC Dunărea Brăila)
Francisc Iulian Chiriac a oferit mai multe detalii despre proiect.

„S-a finalizat studiul de fezabilitate pentru noua Sală Polivalentă de la ieșirea din Brăila, spre Galați!

Proiectul pentru noua Sală Polivalentă a făcut un nou pas înainte. Studiul de fezabilitate este acum finalizat, iar randările proiectului sunt gata și impresionante. Suntem pregătiți pentru etapa următoare!

Această construcție, realizată la standarde europene, va fi amplasată strategic pe DN 22B (km 4 + 520), la ieșirea din municipiul Brăila, spre Galați. Proiectul, coordonat de Consiliul Județean Brăila, în colaborare cu Primăria Municipiului Brăila și susținut prin finanțare CNI, a fost avizat în Planul Urbanistic Zonal și are în vedere amenajarea unui teren de peste 78.000 mp.

Noua sală va fi una multifuncțională, cu o capacitate estimată la 5.800 de locuri, dublând numărul actual al Sălii «Danubius» (capabilă pentru aproximativ 2.000 de spectatori).

În ansamblu, proiectul prevede:

• Spații exterioare pentru sporturi diverse — terenuri de baschet, handbal de plajă, tenis, pistă de alergare, minifotbal;

• Parcări generoase

Am convingerea că, în ciuda vremurilor dificile, brăilenii și sportul brăilean merită acest proiect care nu doar că va întări viața sportivă locală, ci va oferi și un pol cultural și economic regional. Sala poate găzdui competiții naționale și internaționale, concerte, conferințe și expoziții, având o deschidere clară și spre Galați.

Rămân dedicat pentru finanțarea acestui proiect din bani guvernamentali prin Ministerul Dezvoltării și Compania Națională de Investiții și să aducem pentru brăileni acest proiect la viață!”, a scris Chiriac pe Facebook.

  • Actuala sală polivalentă din Brăila, Danubius, datează din 1975 și are o suprafaţă de 3.000 mp, scrie viata-libera.ro.

