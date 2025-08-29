ACS Sticla Arieșul Turda, echipa care în 1961 producea una dintre cele mai mari surprize din Cupa României, se întoarce pe scena ligilor naționale.

Liga 3 începe sâmbătă, 30 august, iar Sticla Arieșul Turda a fost repartizată în Seria a 8-a.

Formația clujeană va evolua în Liga 3, după ce FRF a decis să îi aloce locul lăsat liber de CS Gloria Lunca-Teuz Cermei.

Echipa arădeană s-a retras din competiție în semn de protest, după ce Federația o repartizase într-o serie care ar fi presupus deplasări de 250–300 km și pierderea rivalităților locale tradiționale.

Sticla Arieșul Turda, promovată în Liga 3 de Comitetul de Urgență al FRF

Comitetul de Urgență al Federației, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Octavian Goga, a aprobat vineri, 29 august, afilierea provizorie a Arieșului Turda. Practic, echipa turdeană preia atât locul, cât și programul celor de la Cermei, în Seria a 8-a.

Oficialii turdeni au salutat decizia FRF cu un mesaj emoționant pe pagina oficială de Facebook: „FRF, apreciind parcursul avut și eforturile depuse de echipa noastră, ne-a oferit șansa de a evolua în Liga a III-a. Este o veste care ne umple de bucurie și de recunoștință”.

Sticla Arieșul Turda și-a dorit să revină în Liga 3, dar a pierdut barajul de promovare în fața Bihorului Beiuș. Contextul a fost însă de partea turdenilor și i-a deschis drumul în Liga 3.

Echipa și-a exprimat clar intenția de a continua în eșalonul al treilea și a depus o solicitare oficială la FRF în acest sens.

Situația a fost influențată și de decizia celor de la Gloria Lunca-Teuz Cermei. Clubul a retrogradat sportiv, dar a cerut să rămână în Liga 3 și a fost repartizat de FRF în Seria 8.

Primarul din Cermei acuză FRF: „Am fost tratați cu lipsă de respect”

Primarul localității Cermei a anunțat însă că va sista finanțarea echipei, dorind ca aceasta să joace în Seria 7, alături de celelalte formații arădene. Astfel, locul vacant a fost alocat echipei Sticla Arieșul Turda.

„Cermeiul a fost cea mai mică comună ce a avut echipă în Liga 3-a și asta de 9 ani încoace. Nu ne-a fost ușor ca și finanțare și, totuși, ne-am plătit taxele la timp la Federație, am investit în bază, în jucătorii tineri din zonă și acum am fost tratați cu lipsă de respect.

Nu este posibil să fim băgați în seria de nord, să avem deplasări de 250-300 de kilometri până la Sighetu Marmației și mai ales să nu mai simțim rivalitatea sportivă cu celelalte echipe din Arad sau cu Timișul.

Iubitorii fotbalului din Cermei erau interesați de derby-urile locale cu Pecica, Sântana, Viitorul, o așteptam pe Poli Timişoara.

I-am comunicat președintelui clubului, Petre Bulza, să facă hârtia de retragere, după care sper ca FRF-ul să ne restituie banii din garanția pentru competiție.

Sunt 20 de mii de lei din bani publici, o să-i dăm în judecată dacă e nevoie. Cu aceşti bani vrem să renovăm baza sportivă, iar peste un an ne întoarcem”, a declarat primarul comunei Cermei, Ioan Vesa, citat de site-ul Arad Online.

Explicațiile FRF

GOLAZO.ro a cerut Federației Române de Fotbal să clarifice criteriile pe baza cărora Comitetul de Urgență a decis ca ACS Sticla Arieșul Turda să preia locul vacant din Liga 3.

FRF a explicat că decizia s-a bazat pe Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice, conform hotărârii Comitetului de Urgență din 5 august 2024:

„În situația în care a fost deja aprobată componența seriilor Ligii 3 și apar locuri vacante:

Locurile vacante se vor completa cu cluburile participante la jocurile de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a aplicându-se criteriul geografic coroborat cu principiul efectuării a cât mai puține modificări ale componenței seriilor.

Fiecare loc vacant se va completa cu un club dintre cele participante la jocurile de baraj pentru promovarea în Liga 3, al cărui sediu social este situat pe o rază de până la maximum 100 de km distanță față de cel puțin una dintre localitățile în care se află sediile sociale ale cluburilor din seria în care există locuri vacante.

În cazul în care mai multe cluburi dintre cele participante la barajul de promovare în Liga 3 se află în ipoteza mai sus enunțată, stabilirea clubului care va ocupa locul vacant se va efectua prin tragere la sorți.

Nu este o situație în care să fie nevoie de prioritizarea unei solicitări de înscriere, întrucât completarea componenței Ligii 3 se face în funcție de criteriile stabilite prin regulamentele în vigoare”.

Sticla Arieșul Turda, singura câștigătoare a Cupei României care nu a jucat niciodată în Liga 1

Arieșul Turda rămâne în memoria microbiștilor pentru finala de poveste din 1961, când a învins Rapid București cu 2-1, pe fostul stadion Republicii, și a ridicat Cupa României, deși evolua în eșalon secund.

Succesul din 1961 nu s-a transformat și într-o experiență europeană. Federația nu a permis Sticlei Arieșul Turda să joace în Cupa Cupelor, iar România a fost reprezentată atunci de Progresul București, câștigătoarea ediției precedente.

Arieșul Turda deține un record rar în fotbalul românesc: este singura echipă care a cucerit Cupa României fără să joace vreodată în prima ligă.

