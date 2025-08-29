 FRF readuce un club istoric în Liga 3 Câștigătoarea Cupei din 1961 , promovată în birourile Federației » Echipa înlocuită protestează + Reacția FRF
Sticla Arieșul Turda a câștigat Cupa României în 1961 (foto: turdanews.net)
Liga 3

FRF readuce un club istoric în Liga 3 Câștigătoarea Cupei din 1961, promovată în birourile Federației » Echipa înlocuită protestează + Reacția FRF

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 18:17
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 18:28
  • ACS Sticla Arieșul Turda, echipa care în 1961 producea una dintre cele mai mari surprize din Cupa României, se întoarce pe scena ligilor naționale.
  • Liga 3 începe sâmbătă, 30 august, iar Sticla Arieșul Turda a fost repartizată în Seria a 8-a.

Formația clujeană va evolua în Liga 3, după ce FRF a decis să îi aloce locul lăsat liber de CS Gloria Lunca-Teuz Cermei.

Echipa arădeană s-a retras din competiție în semn de protest, după ce Federația o repartizase într-o serie care ar fi presupus deplasări de 250–300 km și pierderea rivalităților locale tradiționale.

Liga 3  Componența și seriile din ediția 2025/2026 + Un nou format competițional
Citește și
Liga 3 Componența și seriile din ediția 2025/2026 + Un nou format competițional
Citește mai mult
Liga 3  Componența și seriile din ediția 2025/2026 + Un nou format competițional

Sticla Arieșul Turda, promovată în Liga 3 de Comitetul de Urgență al FRF

Comitetul de Urgență al Federației, format din Răzvan Burleanu, Gino Iorgulescu și Octavian Goga, a aprobat vineri, 29 august, afilierea provizorie a Arieșului Turda. Practic, echipa turdeană preia atât locul, cât și programul celor de la Cermei, în Seria a 8-a.

Oficialii turdeni au salutat decizia FRF cu un mesaj emoționant pe pagina oficială de Facebook: „FRF, apreciind parcursul avut și eforturile depuse de echipa noastră, ne-a oferit șansa de a evolua în Liga a III-a. Este o veste care ne umple de bucurie și de recunoștință”.

Sticla Arieșul Turda și-a dorit să revină în Liga 3, dar a pierdut barajul de promovare în fața Bihorului Beiuș. Contextul a fost însă de partea turdenilor și i-a deschis drumul în Liga 3.

Echipa și-a exprimat clar intenția de a continua în eșalonul al treilea și a depus o solicitare oficială la FRF în acest sens.

Situația a fost influențată și de decizia celor de la Gloria Lunca-Teuz Cermei. Clubul a retrogradat sportiv, dar a cerut să rămână în Liga 3 și a fost repartizat de FRF în Seria 8.

Primarul din Cermei acuză FRF: „Am fost tratați cu lipsă de respect”

Primarul localității Cermei a anunțat însă că va sista finanțarea echipei, dorind ca aceasta să joace în Seria 7, alături de celelalte formații arădene. Astfel, locul vacant a fost alocat echipei Sticla Arieșul Turda.

„Cermeiul a fost cea mai mică comună ce a avut echipă în Liga 3-a și asta de 9 ani încoace. Nu ne-a fost ușor ca și finanțare și, totuși, ne-am plătit taxele la timp la Federație, am investit în bază, în jucătorii tineri din zonă și acum am fost tratați cu lipsă de respect.

Nu este posibil să fim băgați în seria de nord, să avem deplasări de 250-300 de kilometri până la Sighetu Marmației și mai ales să nu mai simțim rivalitatea sportivă cu celelalte echipe din Arad sau cu Timișul.

Iubitorii fotbalului din Cermei erau interesați de derby-urile locale cu Pecica, Sântana, Viitorul, o așteptam pe Poli Timişoara.

I-am comunicat președintelui clubului, Petre Bulza, să facă hârtia de retragere, după care sper ca FRF-ul să ne restituie banii din garanția pentru competiție.

Sunt 20 de mii de lei din bani publici, o să-i dăm în judecată dacă e nevoie. Cu aceşti bani vrem să renovăm baza sportivă, iar peste un an ne întoarcem”, a declarat primarul comunei Cermei, Ioan Vesa, citat de site-ul Arad Online.

Explicațiile FRF

GOLAZO.ro a cerut Federației Române de Fotbal să clarifice criteriile pe baza cărora Comitetul de Urgență a decis ca ACS Sticla Arieșul Turda să preia locul vacant din Liga 3.

FRF a explicat că decizia s-a bazat pe Regulamentul de Organizare a Activității Fotbalistice, conform hotărârii Comitetului de Urgență din 5 august 2024:

„În situația în care a fost deja aprobată componența seriilor Ligii 3 și apar locuri vacante:

  • Locurile vacante se vor completa cu cluburile participante la jocurile de baraj pentru promovarea în Liga a 3-a aplicându-se criteriul geografic coroborat cu principiul efectuării a cât mai puține modificări ale componenței seriilor.
  • Fiecare loc vacant se va completa cu un club dintre cele participante la jocurile de baraj pentru promovarea în Liga 3, al cărui sediu social este situat pe o rază de până la maximum 100 de km distanță față de cel puțin una dintre localitățile în care se află sediile sociale ale cluburilor din seria în care există locuri vacante.
  • În cazul în care mai multe cluburi dintre cele participante la barajul de promovare în Liga 3 se află în ipoteza mai sus enunțată, stabilirea clubului care va ocupa locul vacant se va efectua prin tragere la sorți.

Nu este o situație în care să fie nevoie de prioritizarea unei solicitări de înscriere, întrucât completarea componenței Ligii 3 se face în funcție de criteriile stabilite prin regulamentele în vigoare”.

Sticla Arieșul Turda, singura câștigătoare a Cupei României care nu a jucat niciodată în Liga 1

Arieșul Turda rămâne în memoria microbiștilor pentru finala de poveste din 1961, când a învins Rapid București cu 2-1, pe fostul stadion Republicii, și a ridicat Cupa României, deși evolua în eșalon secund.

Succesul din 1961 nu s-a transformat și într-o experiență europeană. Federația nu a permis Sticlei Arieșul Turda să joace în Cupa Cupelor, iar România a fost reprezentată atunci de Progresul București, câștigătoarea ediției precedente.

Arieșul Turda deține un record rar în fotbalul românesc: este singura echipă care a cucerit Cupa României fără să joace vreodată în prima ligă.

Citește și

Conference League Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală » Meciuri infernale pentru olteni
Conference League
14:58
Conference League Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală » Meciuri infernale pentru olteni
Citește mai mult
Conference League Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din faza principală » Meciuri infernale pentru olteni
Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile
Europa League
14:32
Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile
Citește mai mult
Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
FRF liga 3 sticla ariesul turda
Știrile zilei din sport
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League
00:06
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Citește mai mult
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Stranieri
10:28
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Citește mai mult
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Tenis
14:55
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
30.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share