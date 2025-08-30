Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League

Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 30.08.2025, ora 00:06
  • Situația bizară din regulamentul UEFA face o nouă victimă.
  • Servette Geneva, vicecampioana Elveției, nu va evolua în nicio competiție europeană, după ce a fost eliminată de 3 ori în preliminarii.
  • Cum au fost dezavantajați de forul european, în rândurile de mai jos.

UEFA are o scăpare în regulamentul care stabilește câte echipe trimite o țară în cupele europene și în ce fază debutează.

Sezonul trecut a pățit-o Partizan Belgrad, acum a venit rândul lui Servette Geneva, remarcă statisticienii de la Football Meets Data.

FCSB, printre norocoase  Topul în care campioana României ocupă   locul cinci după tragerea la sorți » Ce se întâmplă cu U Craiova
Citește și
FCSB, printre norocoase Topul în care campioana României ocupă locul cinci după tragerea la sorți » Ce se întâmplă cu U Craiova
Citește mai mult
FCSB, printre norocoase  Topul în care campioana României ocupă   locul cinci după tragerea la sorți » Ce se întâmplă cu U Craiova

Scurtcircuitul UEFA. Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă

Pe scurt, țările de pe locurile 10-12 trimit 5 echipe în cupele europene: două în Liga Campionilor, două în Europa League și una în Conference League.

Campioana locului 10 intră direct în faza principală UCL, iar cele de pe 11 și 12 în play-off-ul de pe ruta campioanelor. Au asigurate cel puțin prezența în Europa League.

Câștigătoarele Cupei sau locurile 3 din aceste țări debutează direct în play-off-ul Europa League. Adică au asigurată calificarea cel puțin în Conference League.

Marea problemă apare la vicecampioane. Acestea intră în turul II preliminar al Ligii, pe ruta non-campioanelor, și nu au garantat nimic! Sigur, trebuie să fie eliminate de 3 ori pentru a rata grupele, însă nu au nimic asigurat, spre deosebire de echipele care termină sub ele în clasamentul intern!

Locul 3 în grupe, vicecampioana acasă

Servette Geneva s-a luptat până în ultima etaptă pentru locul 2 în Elveția, reușind să încheie sezonul la 2 puncte în fața rivalilor de la Young Boys.

Tocmai acest lucru avea s-o coste în Europa! Vicecampioana Elveției a avut un ghinion teribil la tragerile la sorți și a sfârșit prin a rata faza principală a competițiilor UEFA.

  • Turul II Liga Campionilor: 1-0 și 1-3 cu Viktoria Plzen (Cehia);
  • Turul III Europa League: 1-3 și 1-2 cu FC Utrecht (Olanda);
  • Play-off Conference League: 1-1 și 1-2 d. prel. cu Shakhtar Donetsk (Ucraina).

Între timp, Young Boys, locul 3 în ultimul sezon din Elveția, s-a calificat în grupa XXL din EL, dar și dacă ar fi fost învinsă ar fi retrogradat în cea din Conference League.

  • Play-off Europa League: 1-0 și 3-2 cu Slovan Bratislava (Slovacia).

A pățit-o și Partizan

Aceeași dramă a trăit-o sezonul trecut și Partizan Belgrad, vicecampioana Serbiei, care a ratat faza principală în aceleași condiții:

  • Turul II Liga Campionilor: 2-6 și 0-3 cu Dinamo Kiev (Ucraina);
  • Turul III Europa League: 0-1 și 2-2 cu Lugano (Elveția);
  • Play-off Conference League: 0-1 și 0-1 cu Gent (Belgia).

Între timp, Backa Topola, care terminase pe locul 3, a ajuns să evolueze în Conference League, deși a fost zdrobită în preliminarii:

  • Play-off Europa League: 0-3 și 1-5 cu Maccabi Tel-Aviv (Israel).

Cum s-ar putea rezolva situația

Pentru a anula scurtcircuitul din regulament, UEFA ar avea două variante. Prima ar fi să mute câștigătoarele Cupei/locurile 3 ale țărilor de pe 10-12 în altă rundă. Să nu mai intre direct în play-off, ci într-o fază anterioară. Astfel, n-ar mai avea asigurată prezența în Conference League.

A doua variantă ar fi să le garanteze și celor 3 vicecampioane calificarea într-o fază principală. În acest moment, echipele care sunt eliminate în turul III sau în play-off-ul Ligii Campionilor de pe ruta non-campioanelor ajung direct în Europa League.

Citește și

Fener contra FCSB fără Mourinho Fenerbahce vine pe Arena Națională cu un lot plin de străini. Face un supertransfer
Europa League
18:57
Fener contra FCSB fără Mourinho Fenerbahce vine pe Arena Națională cu un lot plin de străini. Face un supertransfer
Citește mai mult
Fener contra FCSB fără Mourinho Fenerbahce vine pe Arena Națională cu un lot plin de străini. Face un supertransfer
Postare scandaloasă FOTO. Mesajul controversat publicat de Lia Olguța Vasilescu după ce U Craiova s-a calificat în Conference League
Conference League
16:19
Postare scandaloasă FOTO. Mesajul controversat publicat de Lia Olguța Vasilescu după ce U Craiova s-a calificat în Conference League
Citește mai mult
Postare scandaloasă FOTO. Mesajul controversat publicat de Lia Olguța Vasilescu după ce U Craiova s-a calificat în Conference League

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
Pachetul 2, modificare de ultimă oră: noile taxe și reformele statului au trecut de Guvern, dar fără una dintre părțile importante de tăieri
UEFA Servette Geneva REGULAMENT conference league young boys
Știrile zilei din sport
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Europa League
12:23
UEFA va judeca FCSB pentru rasism Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Citește mai mult
UEFA va judeca FCSB pentru rasism  Reprezentantul FARE la meciul cu Aberdeen a făcut un nou raport acuzator la adresa campioanei. Ce a scris și ce riscă FCSB
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Campionate
11:52
Cupele europene se văd la TV Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Citește mai mult
Cupele europene se văd la TV  Meciurile celor de la FCSB și U Craiova din Europa, respectiv Conference League vor putea fi urmărite pe două posturi
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Campionate
11:57
Mussolini a debutat în Serie A Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Citește mai mult
Mussolini a debutat în Serie A  Cele 6 litere trecute pe spatele tricoului purtat de strănepotul dictatorului fascist au surprins pe toată lumea
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Campionate
12:18
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Citește mai mult
Fuziune imediată și stadion nou Cinci membri ai consiliului de administrație de la clubul sportiv și-au dat acordul! Cum se va numi arena
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:56
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
Marele regret al lui Alibec De ce a picat transferul lui Denis la FC Porto: „Mi-am stricat imaginea”
18:51
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului: „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
Dioszegi, un car de nervi Patronul lui Sepsi a dat buzna în vestiar la pauza meciului:  „Am țipat la ei! E insuportabil” » Ce l-a înfuriat
09:10
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj, în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
LIVE Unirea Slobozia - U Cluj , în etapa #8 din Liga 1 » Toate partidele + clasamentul actualizat
18:48
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim, afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Ce se întâmplă la United? Ruben Amorim , afirmație ciudată: „Uneori îmi urăsc jucătorii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Top stiri din sport
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Nationala
09:00
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Citește mai mult
De ce nu a fost convocat Dragomir Momentul decisiv pentru Mircea Lucescu: „N-am fost deloc mulțumit”
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Conference League
00:06
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Citește mai mult
Scurtcircuitul UEFA Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Stranieri
10:28
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Citește mai mult
Coubiș semnează Italienii au făcut anunțul: „Face vizita medicală și parafează contractul”
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Tenis
14:55
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak
Citește mai mult
Scene reprobabile la US Open VIDEO Un cuplu a furat o șapcă  oferită cadou unui copil de către Kamil Majchrzak

Echipe/Competiții

fcsb 90 CFR Cluj 43 dinamo bucuresti 16 rapid 7 Universitatea Craiova 51 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 10 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
30.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share