Situația bizară din regulamentul UEFA face o nouă victimă.

Servette Geneva, vicecampioana Elveției, nu va evolua în nicio competiție europeană, după ce a fost eliminată de 3 ori în preliminarii.

Cum au fost dezavantajați de forul european, în rândurile de mai jos.

UEFA are o scăpare în regulamentul care stabilește câte echipe trimite o țară în cupele europene și în ce fază debutează.

Sezonul trecut a pățit-o Partizan Belgrad, acum a venit rândul lui Servette Geneva, remarcă statisticienii de la Football Meets Data.

Scurtcircuitul UEFA. Decizia de neînțeles a forului european a mai făcut o victimă

Pe scurt, țările de pe locurile 10-12 trimit 5 echipe în cupele europene: două în Liga Campionilor, două în Europa League și una în Conference League.

Campioana locului 10 intră direct în faza principală UCL, iar cele de pe 11 și 12 în play-off-ul de pe ruta campioanelor. Au asigurate cel puțin prezența în Europa League.

Câștigătoarele Cupei sau locurile 3 din aceste țări debutează direct în play-off-ul Europa League. Adică au asigurată calificarea cel puțin în Conference League.

Marea problemă apare la vicecampioane. Acestea intră în turul II preliminar al Ligii, pe ruta non-campioanelor, și nu au garantat nimic! Sigur, trebuie să fie eliminate de 3 ori pentru a rata grupele, însă nu au nimic asigurat, spre deosebire de echipele care termină sub ele în clasamentul intern!

Locul 3 în grupe, vicecampioana acasă

Servette Geneva s-a luptat până în ultima etaptă pentru locul 2 în Elveția, reușind să încheie sezonul la 2 puncte în fața rivalilor de la Young Boys.

Tocmai acest lucru avea s-o coste în Europa! Vicecampioana Elveției a avut un ghinion teribil la tragerile la sorți și a sfârșit prin a rata faza principală a competițiilor UEFA.

Turul II Liga Campionilor: 1-0 și 1-3 cu Viktoria Plzen (Cehia);

1-0 și 1-3 cu Viktoria Plzen (Cehia); Turul III Europa League: 1-3 și 1-2 cu FC Utrecht (Olanda);

1-3 și 1-2 cu FC Utrecht (Olanda); Play-off Conference League: 1-1 și 1-2 d. prel. cu Shakhtar Donetsk (Ucraina).

Între timp, Young Boys, locul 3 în ultimul sezon din Elveția, s-a calificat în grupa XXL din EL, dar și dacă ar fi fost învinsă ar fi retrogradat în cea din Conference League.

Play-off Europa League: 1-0 și 3-2 cu Slovan Bratislava (Slovacia).

A pățit-o și Partizan

Aceeași dramă a trăit-o sezonul trecut și Partizan Belgrad, vicecampioana Serbiei, care a ratat faza principală în aceleași condiții:

Turul II Liga Campionilor: 2-6 și 0-3 cu Dinamo Kiev (Ucraina);

2-6 și 0-3 cu Dinamo Kiev (Ucraina); Turul III Europa League: 0-1 și 2-2 cu Lugano (Elveția);

0-1 și 2-2 cu Lugano (Elveția); Play-off Conference League: 0-1 și 0-1 cu Gent (Belgia).

Între timp, Backa Topola, care terminase pe locul 3, a ajuns să evolueze în Conference League, deși a fost zdrobită în preliminarii:

Play-off Europa League: 0-3 și 1-5 cu Maccabi Tel-Aviv (Israel).

Cum s-ar putea rezolva situația

Pentru a anula scurtcircuitul din regulament, UEFA ar avea două variante. Prima ar fi să mute câștigătoarele Cupei/locurile 3 ale țărilor de pe 10-12 în altă rundă. Să nu mai intre direct în play-off, ci într-o fază anterioară. Astfel, n-ar mai avea asigurată prezența în Conference League.

A doua variantă ar fi să le garanteze și celor 3 vicecampioane calificarea într-o fază principală. În acest moment, echipele care sunt eliminate în turul III sau în play-off-ul Ligii Campionilor de pe ruta non-campioanelor ajung direct în Europa League.

