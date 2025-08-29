Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile

- FCSB și-a aflat adversarii pentru faza principală din Europa League.
- Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Unde se deplasează campioana, mai jos în articol.
FCSB este prezentă pe tabloul principal din Europa League pentru al doilea an consecutiv, după ce a trecut de Aberdeen, scor 5-2 la general.
FCSB și-a aflat adversarii din Europa League
- Go Ahead Eagles - FCSB
- FCSB - Bologna
- Basel - FCSB
- FCSB - Young Boys
- FCSB - Fenerbahce
- Steaua Roșie - FCSB
- FCSB - Feyenoord
- Dinamo Zagreb - FCSB
Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:
- Etapa I - 24-25 septembrie
- Etapa II - 2 octombrie
- Etapa III - 23 octombrie
- Etapa IV - 6 noiembrie
- Etapa V - 27 noiembrie
- Etapa VI - 11 decembrie
- Etapa VII - 22 ianuarie
- Etapa VIII - 29 ianuarie
Programul complet al fazei principale din Europa League
URNA 1
- Roma: Lille (A), Rangers (D), Plzen (A), Celtic (D), Midtjylland (A), Nice (D), Stuttgart (A), Panathinaikos (D);
- Porto: Rangers (A), Salzburg (D), Steaua Roșie (A), Plzen (D), Nice (A), Nottingham Forest (D), Malmo (A), Utrecht (D)
- Rangers: Roma (A), Porto (D), Braga (A), Ferencvaros (D), Ludogorets (A), Sturm Graz (D), Genk (A), Brann (D)
- Feyenoord: Aston Villa (A), Real Betis (D), Celtic (A), Braga (D), Sturm Graz (A), FCSB (D), Panathinaikos (A), Stuttgart (D)
- Lille: Dinamo Zagreb (A), Roma (D), PAOK (A), Steaua Roșie (D), Freiburg (A), Young Boys (D), Brann (A), Celta Vigo (D)
- Dinamo Zagreb: Betis (A), Lille (D), Fenerbahce (A), Maccabi Tel-Aviv (D), FCSB (A), Midtjylland (D), Celta Vigo (A), Malmo (D)
- Betis: Feyenoord (A), Dinamo Zagreb (D), Lyon (A), PAOK (D), Forest (A), Ludogorets (D), Utrecht (A), Genk (D)
- Salzburg: Porto (A), Aston Villa (D), Ferencvaros (A), Lyon (D), Basel (A), Freiburg (D), GA Eagles (A), Bologna (D)
- Aston Villa: Salzburg (A), Feyenoord (D), Maccabil Tel-Avid (A), Fenerbahce (D), Young Boys (A), Basel (D), Bologna (A), GA Eagles (D)
URNA 2
- Fenerbahce: Aston Villa (A), Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros (A), Plzen (D), Nice (A), FCSB (D), Stuttgart (A), Brann (D)
- Braga: Feyenoord (A), Rangers (D), Steaua Roșie (A), Celtic (D), Nottingham Forest (A), Nice (D) Genk (A), GA Eagles (D)
- Steaua Roșie: Lille (A), Porto (D), Celtic (A), Braga (D), FCSB (A), Sturm Graz (D), Celta Vigo (A), Malmo (D)
- Lyon: Salzburg (A), Betis (D), PAOK (A), Maccabi Tel-Avid (D), Basel (D), Young Boys (D), GA Eagles (A), Utrecht (D)
- PAOK: Betis (A), Lille (D), Maccabi Tel-Aviv (A), Lyon (D), Young Boys (A), Ludogorets (D), Brann (A), Celta Vigo (D)
- Plzen: Porto (A), Roma (D), Fenerbahce (A), Ferencvaros (D), Freiburg (A), Basel (D), Malmo (A), Panathinaikos (D)
- Ferencvaros: Rangers (A), Salzburg (D), Plzen (A), Fenerbahce (D), Ludogorets (A), Nottingham Forest (D), Panathinaikos (A), Genk (D)
- Celtic: Roma (A), Feyenoord (D), Braga (A), Steaua Roșie (D), Sturm Graz (A), Midtjylland (D), Utrecht (A), Bologna (D)
- Maccabi Tel-Aviv: Dinamo Zagreb (A), Aston Villa (D), Lyon (A), PAOK (D), Midtjylland (A), Freiburg (D), Bologna (A), Stuttgart (D)
URNA 3
- Young Boys: Lille (A), Aston Villa (D), Lyon (A), PAOK (D), Ludogorets (A), FCSB (D), Panathinaikos (A), Stuttgart (D)
- Basel: Aston Villa (A), Salzburg (D), Plzen (A), Lyon (D), FCSB (A), Freiburg (D), Stuttgart (A), Genk (D)
- Midtjylland: Dinamo Zagreb (A), Roma (D), Celtic (A), Maccabi Tel-Avid (D), Sturm Graz (A), Forest (D), Genk (A), Brann (D)
- Freiburg: Salzburg (A), Lille (D), Maccabi Tel-Aviv (A), Plzen (D), Basel (A), Nice (D), Utrecht (A), Bologna (D)
- Ludogorets: Betis (A), Rangers (D), PAOK (A), Ferencvaros (D), Nice (A), Young Boys (D), Celta Vigo (A), Malmo (D)
- Nottingham Forest: Porto (A), Betis (D), Ferencvaros (A), Braga (D), Midtjylland (A), Sturm Graz (D), Mamlo (A), Utrecht (D)
- Sturm Graz: Rangers (A), Feyenoord (D), Steaua Roșie (A), Celtic (D), Forest (A), Midtjylland (D), Brann (A), Panathinaikos (D)
- FCSB: Feyenoord (A), Dinamo Zagreb (D), Fenerbahce (A), Steaua Roșie (D), Young Boys (A), Basel (D), Bologna (A), GA Eagles (D)
- Nice: Roma (A), Porto (D), Braga (A), Fenerbahce (D), Freiburg (A), Ludogorets (D), GA Eagles (A), Celta Vigo (D)
URNA 4
- Bologna: Salzburg (A), Aston Villa (D), Celtic (A), Maccabi Tel-Aviv, Freiburg (A), FCSB (D), Brann (A), Celta Vigo (D)
- Celta Vigo: Lille (A), Dinamo Zagreb (D), PAOK (A), Steaua Roșie (D), Nice (A), Ludogorets (D), Bologna (A), Stuttgart (D)
- Stuttgart: Feyenoord (A), Roma (D), Maccabi Tel-Avid (A), Fenerbahce (D), Young Boys (A), Basel (D), Celta Vigo (A), GA Eagles (D)
- Panathinaikos: Roma (A), Feyenoord (D), Plzen (A), Ferencvaros (D), Sturm Graz (A), Young Boys (D), GA Eagles (A), Malmo (D)
- Malmo: Dinamo Zagreb (A), Porto (D), Steaua Roșie (A), Plzen (D), Ludogorets (A), Forest (D), Panathinaikos (A), Genk (D)
- Go Ahead Eagles: Aston Villa (A), Salzburg (D), Braga (A), Lyon (D), FCSB (A), Nice (D), Stuttgart (A), Panathinaikos (D)
- Utrecht: Porto (A), Betis (D), Lyon (A), Celtic (D), Forest (A), Freiburg (D), Genk (A), Brann (D)
- Genk: Betis (A), Rangers (D), Ferencvaros (A), Braga (D), Basel (A), Midtjylland (D), Malmo (A), Utrecht (D)
- Brann: Rangers (A), Lille (D), Fenerbahce (A), PAOK (D), Midtjylland (A), Sturm Graz (D), Utrecht (A), Bologna (D).
