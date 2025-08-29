Europa League FCSB și-a aflat adversarii din faza principală » Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Meciurile din deplasare sunt accesibile

FCSB și-a aflat adversarii pentru faza principală din Europa League.

Feyenoord și Fenerbahce vin la București. Unde se deplasează campioana, mai jos în articol.

FCSB este prezentă pe tabloul principal din Europa League pentru al doilea an consecutiv, după ce a trecut de Aberdeen, scor 5-2 la general.

FCSB și-a aflat adversarii din Europa League

Go Ahead Eagles - FCSB

FCSB - Bologna

Basel - FCSB

FCSB - Young Boys

FCSB - Fenerbahce

Steaua Roșie - FCSB

FCSB - Feyenoord

Dinamo Zagreb - FCSB

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

Etapa I - 24-25 septembrie

Etapa II - 2 octombrie

Etapa III - 23 octombrie

Etapa IV - 6 noiembrie

Etapa V - 27 noiembrie

Etapa VI - 11 decembrie

Etapa VII - 22 ianuarie

Etapa VIII - 29 ianuarie

Programul complet al fazei principale din Europa League

URNA 1

Roma: Lille (A), Rangers (D), Plzen (A), Celtic (D), Midtjylland (A), Nice (D), Stuttgart (A), Panathinaikos (D);

Lille (A), Rangers (D), Plzen (A), Celtic (D), Midtjylland (A), Nice (D), Stuttgart (A), Panathinaikos (D); Porto: Rangers (A), Salzburg (D), Steaua Roșie (A), Plzen (D), Nice (A), Nottingham Forest (D), Malmo (A), Utrecht (D)

Rangers (A), Salzburg (D), Steaua Roșie (A), Plzen (D), Nice (A), Nottingham Forest (D), Malmo (A), Utrecht (D) Rangers: Roma (A), Porto (D), Braga (A), Ferencvaros (D), Ludogorets (A), Sturm Graz (D), Genk (A), Brann (D)

Roma (A), Porto (D), Braga (A), Ferencvaros (D), Ludogorets (A), Sturm Graz (D), Genk (A), Brann (D) Feyenoord: Aston Villa (A), Real Betis (D), Celtic (A), Braga (D), Sturm Graz (A), FCSB (D) , Panathinaikos (A), Stuttgart (D)

Aston Villa (A), Real Betis (D), Celtic (A), Braga (D), Sturm Graz (A), , Panathinaikos (A), Stuttgart (D) Lille: Dinamo Zagreb (A), Roma (D), PAOK (A), Steaua Roșie (D), Freiburg (A), Young Boys (D), Brann (A), Celta Vigo (D)

Dinamo Zagreb (A), Roma (D), PAOK (A), Steaua Roșie (D), Freiburg (A), Young Boys (D), Brann (A), Celta Vigo (D) Dinamo Zagreb: Betis (A), Lille (D), Fenerbahce (A), Maccabi Tel-Aviv (D), FCSB (A) , Midtjylland (D), Celta Vigo (A), Malmo (D)

Betis (A), Lille (D), Fenerbahce (A), Maccabi Tel-Aviv (D), , Midtjylland (D), Celta Vigo (A), Malmo (D) Betis: Feyenoord (A), Dinamo Zagreb (D), Lyon (A), PAOK (D), Forest (A), Ludogorets (D), Utrecht (A), Genk (D)

Feyenoord (A), Dinamo Zagreb (D), Lyon (A), PAOK (D), Forest (A), Ludogorets (D), Utrecht (A), Genk (D) Salzburg: Porto (A), Aston Villa (D), Ferencvaros (A), Lyon (D), Basel (A), Freiburg (D), GA Eagles (A), Bologna (D)

Porto (A), Aston Villa (D), Ferencvaros (A), Lyon (D), Basel (A), Freiburg (D), GA Eagles (A), Bologna (D) Aston Villa: Salzburg (A), Feyenoord (D), Maccabil Tel-Avid (A), Fenerbahce (D), Young Boys (A), Basel (D), Bologna (A), GA Eagles (D)

URNA 2

Fenerbahce: Aston Villa (A), Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros (A), Plzen (D), Nice (A), FCSB (D) , Stuttgart (A), Brann (D)

Aston Villa (A), Dinamo Zagreb (D), Ferencvaros (A), Plzen (D), Nice (A), , Stuttgart (A), Brann (D) Braga: Feyenoord (A), Rangers (D), Steaua Roșie (A), Celtic (D), Nottingham Forest (A), Nice (D) Genk (A), GA Eagles (D)

Feyenoord (A), Rangers (D), Steaua Roșie (A), Celtic (D), Nottingham Forest (A), Nice (D) Genk (A), GA Eagles (D) Steaua Roșie: Lille (A), Porto (D), Celtic (A), Braga (D), FCSB (A) , Sturm Graz (D), Celta Vigo (A), Malmo (D)

Lille (A), Porto (D), Celtic (A), Braga (D), , Sturm Graz (D), Celta Vigo (A), Malmo (D) Lyon: Salzburg (A), Betis (D), PAOK (A), Maccabi Tel-Avid (D), Basel (D), Young Boys (D), GA Eagles (A), Utrecht (D)

Salzburg (A), Betis (D), PAOK (A), Maccabi Tel-Avid (D), Basel (D), Young Boys (D), GA Eagles (A), Utrecht (D) PAOK: Betis (A), Lille (D), Maccabi Tel-Aviv (A), Lyon (D), Young Boys (A), Ludogorets (D), Brann (A), Celta Vigo (D)

Betis (A), Lille (D), Maccabi Tel-Aviv (A), Lyon (D), Young Boys (A), Ludogorets (D), Brann (A), Celta Vigo (D) Plzen: Porto (A), Roma (D), Fenerbahce (A), Ferencvaros (D), Freiburg (A), Basel (D), Malmo (A), Panathinaikos (D)

Porto (A), Roma (D), Fenerbahce (A), Ferencvaros (D), Freiburg (A), Basel (D), Malmo (A), Panathinaikos (D) Ferencvaros: Rangers (A), Salzburg (D), Plzen (A), Fenerbahce (D), Ludogorets (A), Nottingham Forest (D), Panathinaikos (A), Genk (D)

Rangers (A), Salzburg (D), Plzen (A), Fenerbahce (D), Ludogorets (A), Nottingham Forest (D), Panathinaikos (A), Genk (D) Celtic: Roma (A), Feyenoord (D), Braga (A), Steaua Roșie (D), Sturm Graz (A), Midtjylland (D), Utrecht (A), Bologna (D)

Roma (A), Feyenoord (D), Braga (A), Steaua Roșie (D), Sturm Graz (A), Midtjylland (D), Utrecht (A), Bologna (D) Maccabi Tel-Aviv: Dinamo Zagreb (A), Aston Villa (D), Lyon (A), PAOK (D), Midtjylland (A), Freiburg (D), Bologna (A), Stuttgart (D)

URNA 3

Young Boys: Lille (A), Aston Villa (D), Lyon (A), PAOK (D), Ludogorets (A), FCSB (D) , Panathinaikos (A), Stuttgart (D)

Lille (A), Aston Villa (D), Lyon (A), PAOK (D), Ludogorets (A), , Panathinaikos (A), Stuttgart (D) Basel: Aston Villa (A), Salzburg (D), Plzen (A), Lyon (D), FCSB (A) , Freiburg (D), Stuttgart (A), Genk (D)

Aston Villa (A), Salzburg (D), Plzen (A), Lyon (D), , Freiburg (D), Stuttgart (A), Genk (D) Midtjylland: Dinamo Zagreb (A), Roma (D), Celtic (A), Maccabi Tel-Avid (D), Sturm Graz (A), Forest (D), Genk (A), Brann (D)

Dinamo Zagreb (A), Roma (D), Celtic (A), Maccabi Tel-Avid (D), Sturm Graz (A), Forest (D), Genk (A), Brann (D) Freiburg: Salzburg (A), Lille (D), Maccabi Tel-Aviv (A), Plzen (D), Basel (A), Nice (D), Utrecht (A), Bologna (D)

Salzburg (A), Lille (D), Maccabi Tel-Aviv (A), Plzen (D), Basel (A), Nice (D), Utrecht (A), Bologna (D) Ludogorets: Betis (A), Rangers (D), PAOK (A), Ferencvaros (D), Nice (A), Young Boys (D), Celta Vigo (A), Malmo (D)

Betis (A), Rangers (D), PAOK (A), Ferencvaros (D), Nice (A), Young Boys (D), Celta Vigo (A), Malmo (D) Nottingham Forest: Porto (A), Betis (D), Ferencvaros (A), Braga (D), Midtjylland (A), Sturm Graz (D), Mamlo (A), Utrecht (D)

Porto (A), Betis (D), Ferencvaros (A), Braga (D), Midtjylland (A), Sturm Graz (D), Mamlo (A), Utrecht (D) Sturm Graz: Rangers (A), Feyenoord (D), Steaua Roșie (A), Celtic (D), Forest (A), Midtjylland (D), Brann (A), Panathinaikos (D)

Rangers (A), Feyenoord (D), Steaua Roșie (A), Celtic (D), Forest (A), Midtjylland (D), Brann (A), Panathinaikos (D) FCSB: Feyenoord (A), Dinamo Zagreb (D), Fenerbahce (A), Steaua Roșie (D), Young Boys (A), Basel (D), Bologna (A), GA Eagles (D)

Feyenoord (A), Dinamo Zagreb (D), Fenerbahce (A), Steaua Roșie (D), Young Boys (A), Basel (D), Bologna (A), GA Eagles (D) Nice: Roma (A), Porto (D), Braga (A), Fenerbahce (D), Freiburg (A), Ludogorets (D), GA Eagles (A), Celta Vigo (D)

URNA 4

Bologna: Salzburg (A), Aston Villa (D), Celtic (A), Maccabi Tel-Aviv, Freiburg (A), FCSB (D) , Brann (A), Celta Vigo (D)

Salzburg (A), Aston Villa (D), Celtic (A), Maccabi Tel-Aviv, Freiburg (A), , Brann (A), Celta Vigo (D) Celta Vigo: Lille (A), Dinamo Zagreb (D), PAOK (A), Steaua Roșie (D), Nice (A), Ludogorets (D), Bologna (A), Stuttgart (D)

Lille (A), Dinamo Zagreb (D), PAOK (A), Steaua Roșie (D), Nice (A), Ludogorets (D), Bologna (A), Stuttgart (D) Stuttgart: Feyenoord (A), Roma (D), Maccabi Tel-Avid (A), Fenerbahce (D), Young Boys (A), Basel (D), Celta Vigo (A), GA Eagles (D)

Feyenoord (A), Roma (D), Maccabi Tel-Avid (A), Fenerbahce (D), Young Boys (A), Basel (D), Celta Vigo (A), GA Eagles (D) Panathinaikos: Roma (A), Feyenoord (D), Plzen (A), Ferencvaros (D), Sturm Graz (A), Young Boys (D), GA Eagles (A), Malmo (D)

Roma (A), Feyenoord (D), Plzen (A), Ferencvaros (D), Sturm Graz (A), Young Boys (D), GA Eagles (A), Malmo (D) Malmo: Dinamo Zagreb (A), Porto (D), Steaua Roșie (A), Plzen (D), Ludogorets (A), Forest (D), Panathinaikos (A), Genk (D)

Dinamo Zagreb (A), Porto (D), Steaua Roșie (A), Plzen (D), Ludogorets (A), Forest (D), Panathinaikos (A), Genk (D) Go Ahead Eagles: Aston Villa (A), Salzburg (D), Braga (A), Lyon (D), FCSB (A) , Nice (D), Stuttgart (A), Panathinaikos (D)

Aston Villa (A), Salzburg (D), Braga (A), Lyon (D), , Nice (D), Stuttgart (A), Panathinaikos (D) Utrecht: Porto (A), Betis (D), Lyon (A), Celtic (D), Forest (A), Freiburg (D), Genk (A), Brann (D)

Porto (A), Betis (D), Lyon (A), Celtic (D), Forest (A), Freiburg (D), Genk (A), Brann (D) Genk: Betis (A), Rangers (D), Ferencvaros (A), Braga (D), Basel (A), Midtjylland (D), Malmo (A), Utrecht (D)

Betis (A), Rangers (D), Ferencvaros (A), Braga (D), Basel (A), Midtjylland (D), Malmo (A), Utrecht (D) Brann: Rangers (A), Lille (D), Fenerbahce (A), PAOK (D), Midtjylland (A), Sturm Graz (D), Utrecht (A), Bologna (D).

