Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova

FCSB - Aberdeen a avut peste 35.000 de spectatori, locul 2 între toate meciurile europene ale săptămânii

Doar Benfica - Fenerbahce a depășit asistența de pe Arena Națională

Pe ce loc se situează Universitatea Craiova, cu cei aproape 28.000 de spectatori de la returul cu Bașakșehir

FCSB a obținut joi seară a doua calificare consecutivă pe tabloul principal din Europa League: 3-0 cu Aberdeen.

Meciul de pe Arena Națională i-a mai adus ceva important, dincolo de rezultatul sportiv. O performanță pe care orice club și-ar dori să o poată adăuga în palmares. Și anume: o asistență în tribune care să fie în top.

La meciul de pe Arena Națională s-a trecut de 35.000 de spectatori, nivel cu care FCSB se alătură unui club imens, cu un număr impresionant de suporteri, în fruntea topului privind echipele

Care au adus la stadion cei mai mulți fani la meciurile disputate marți, miercuri și joi în cupele europene. Și s-au disputat peste 40 de meciuri în Champions, Europa și Conference League.

FCSB a fost devansată de o singură echipă: Benfica Lisabona. Lusitanii au avut la returul cu Fenerbahce, din UCL, peste 64.000 de spectatori pe stadionul Da Luz.

În rest, nici un alt club n-a fost peste FCSB. Și echipe cu un bazin mare de susținători au jucat acasă în această săptămână: Legia Varșovia, Beșiktaș, PAOK Salonic, AEK Atena.

Topul echipelor cu cei mai mulți spectatori în această săptămână europeană

Loc/Echipă Asistență 1. Benfica 64.323 2. FCSB 35.341 3. FC Copenhaga 34.854 4. Mainz 30.000 5. Qarabag 29.744 6. Universitatea Craiova 27.884 7. Legia Varșovia 27.659 8. Beșiktaș 27.031 9. Club Brugge 26.252 10. AEK Atena 25.891 11. PAOK Salonic 24.223 12. Brondby 23.930 13. Kairat 22.800 14. Rapid Viena 22.250 15. Utrecht 21.594

FCSB a bifat încasări care s-au apropiat de 600.000 de euro la meciul cu Aberdeen, exclusiv din bilete. Pentru cele 4 meciuri de acasă, disputate în preliminariile europene în această vară, s-a trecut de 1.000.000 de euro venituri de la spectatori.

95.000 de spectatori a adunat FCSB la partidele cu d’Escaldes, Shkendija, Drita și Aberdeen

Și Universitatea Craiova a reușit să intre în top 10. Cei aproape 28.000 de spectatori care au participat la meciul cu Bașakșehir au plasat-o pe trupa lui Mirel Rădoi pe locul 6, depășită, în afară de Benfica și FCSB, de alte doar 3 cluburi: Copenhaga, Mainz și Qarabag.

