Puterea suporterilor: Benfica și FCSB! Campioana României a fost depășită ca număr de spectatori doar de meciul disputat pe Estadio Da Luz » Ce loc ocupă Craiova

- FCSB - Aberdeen a avut peste 35.000 de spectatori, locul 2 între toate meciurile europene ale săptămânii
- Doar Benfica - Fenerbahce a depășit asistența de pe Arena Națională
- Pe ce loc se situează Universitatea Craiova, cu cei aproape 28.000 de spectatori de la returul cu Bașakșehir
FCSB a obținut joi seară a doua calificare consecutivă pe tabloul principal din Europa League: 3-0 cu Aberdeen.
Meciul de pe Arena Națională i-a mai adus ceva important, dincolo de rezultatul sportiv. O performanță pe care orice club și-ar dori să o poată adăuga în palmares. Și anume: o asistență în tribune care să fie în top.
La meciul de pe Arena Națională s-a trecut de 35.000 de spectatori, nivel cu care FCSB se alătură unui club imens, cu un număr impresionant de suporteri, în fruntea topului privind echipele
Care au adus la stadion cei mai mulți fani la meciurile disputate marți, miercuri și joi în cupele europene. Și s-au disputat peste 40 de meciuri în Champions, Europa și Conference League.
FCSB a fost devansată de o singură echipă: Benfica Lisabona. Lusitanii au avut la returul cu Fenerbahce, din UCL, peste 64.000 de spectatori pe stadionul Da Luz.
În rest, nici un alt club n-a fost peste FCSB. Și echipe cu un bazin mare de susținători au jucat acasă în această săptămână: Legia Varșovia, Beșiktaș, PAOK Salonic, AEK Atena.
Topul echipelor cu cei mai mulți spectatori în această săptămână europeană
|Loc/Echipă
|Asistență
|1. Benfica
|64.323
|2. FCSB
|35.341
|3. FC Copenhaga
|34.854
|4. Mainz
|30.000
|5. Qarabag
|29.744
|6. Universitatea Craiova
|27.884
|7. Legia Varșovia
|27.659
|8. Beșiktaș
|27.031
|9. Club Brugge
|26.252
|10. AEK Atena
|25.891
|11. PAOK Salonic
|24.223
|12. Brondby
|23.930
|13. Kairat
|22.800
|14. Rapid Viena
|22.250
|15. Utrecht
|21.594
FCSB a bifat încasări care s-au apropiat de 600.000 de euro la meciul cu Aberdeen, exclusiv din bilete. Pentru cele 4 meciuri de acasă, disputate în preliminariile europene în această vară, s-a trecut de 1.000.000 de euro venituri de la spectatori.
Și Universitatea Craiova a reușit să intre în top 10. Cei aproape 28.000 de spectatori care au participat la meciul cu Bașakșehir au plasat-o pe trupa lui Mirel Rădoi pe locul 6, depășită, în afară de Benfica și FCSB, de alte doar 3 cluburi: Copenhaga, Mainz și Qarabag.