Seara de marți a fost una a surprizelor în play-off-ul Ligii Campionilor

Ce concluzii trebuie să tragă România? Depinde ce vedem și mai ales ce vrem să înțelegem.

Pafos, Kairat și Bodo/Glimt s-au calificat marți seară în Champions League. E pentru prima dată când aceste echipe se vor afla pe tabloul principal al celei mai importante competiții europene intercluburi. Unde România a fost ultima dată în 2013.

Care sunt concluziile zilei de marți, din Liga Campionilor? Concluziile din perspectiva noastră și a fotbalului românesc.

Ce vede românul

Că echipele mici pot să ajungă în Champions League, dar România nu poate: „Cum de Pafos și Kairat au reușit și ale noastre cluburi nu pot?” Că Vlad Dragomir se va duela cu PSG, City, Barcelona și că trebuie automat chemat la națională.

Ce nu vede românul, dar trebuie spus

Că se întâmplă în fotbal ca echipele cu buget mai mare, mai valoroase și cu o istorie imensă să piardă calificări. Și chiar să suporte rușini istorice. Exemple: Celtic și Steaua Roșie. Și la aceste cluburi nu se discută de final de drum, nici măcar de concordat preventiv sau insolvență. Se merge mai departe fiindcă în fotbal se întâmplă și astfel de contraperformanțe. Așa cum se dau acum exemple echipe precum Kairat și Pafos, de ce nu acceptăm și exemplele numite Celtic și Steaua Roșie? Da, Vlad Dragomir va fi în UCL, dar, cu scuzele de rigoare, n-a arătat nimic în meciul cu Steaua Roșie. Modest, cu puține baloane jucate, fără realizări, într-un ritm de 2/4 aproape tot meciul. Nu slab, foarte slab. Chiar nu e jucător care să emită pretenții de a juca în naționala României.

Ce ne-au arătat meciurile de marți