Postare scandaloasă FOTO. Mesajul controversat publicat de Lia Olguța Vasilescu după ce U Craiova s-a calificat în Conference League
Conference League

Postare scandaloasă FOTO. Mesajul controversat publicat de Lia Olguța Vasilescu după ce U Craiova s-a calificat în Conference League

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 16:19
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 16:26
  • U Craiova - Bașakșehir 3-1. Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, s-a remarcat și ea printre cei care au sărbătorit calificarea oltenilor în Conference League.
  • Însă modul în care edilul a decis să celebreze este controversat.

Craiova a obținut, joi, o calificare istorică în faza principală din Conference League, după 5-2 la general cu Bașakșehir, formație din Turcia mult mai bine cotată.

U Craiova - Bașakșehir 3-1. Derapaj al Olguței Vasilescu la finalul partidei

Jucătorii lui Mirel Rădoi au adus sărbătoarea la Craiova joi seară după calificarea în faza ligii din Conference League, în fața unui adversar mult mai puternic.

După mesajul suporterilor olteni, care a fost interzis de UEFA și care făcea trimitere către istoria conflictului din România și Turcia, a venit și o postare controversată chiar din partea primarului din Craiova.

Lia Olguța Vasilescu a postat pe Facebook, la finalul partidei, o imagine generată de o platformă cu inteligență artificială, care ilustra un leu îmbrăcat în tricoul Craiovei, cu o bardă în mână, în timp ce călărea un turc.

foto: captură Facebook/Lia Olguta Vasilescu foto: captură Facebook/Lia Olguta Vasilescu
foto: captură Facebook/Lia Olguta Vasilescu

Postarea edilului din Craiova a fost ștearsă de pe rețeaua socială la câteva ore distanță.

Universitatea Craiova conference league derapaj lia olguta vasilescu primarul craiovei
