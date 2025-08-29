Trădare imensă! Jucătorul și-a șters toate postările cu fosta echipă și va semna cu marea rivală » Vine pe Arenă să joace cu FCSB 
Fatih Terim și Kerem Akturkoglu, una dintre pozele șterse de fotbalist. Foto: Instagram @keremakturkoglu
Trădare imensă! Jucătorul și-a șters toate postările cu fosta echipă și va semna cu marea rivală » Vine pe Arenă să joace cu FCSB

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 29.08.2025, ora 22:42
alt-text Actualizat: 30.08.2025, ora 11:50
  • Kerem Akturkoglu (26 de ani) va semna cu Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului în faza principală a Europa League.
  • Imediat după ce transferul a intrat pe ultima sută de metri, jucătorul și-a eliminat fostul club, Galatasaray, din lista de urmăritori și și-a șters toate fotografiile și postările anterioare legate de galben-roșii.

Akturkoglu a fost transferat de Benfica vara trecută, de la Galatasaray, marele rival al celor de la Fenerbahce.

Kerem Akturkoglu și-a șters toate postările cu fosta echipă și a semnat cu marea rivală

Pe lângă pozele în care apărea în tricoul celor de la Galatasaray, internaționalul turc a șters și fotografia în care îl îmbrățișa pe antrenorul cu care a avut o relație specială, Fatih Terim.

În trecut, fotbalistul îl descria pe Terim drept „Profesorul meu” și publica imagini însoțite de mesaje emoționante:

Ce mare onoare să fac parte din această moștenire de jumătate de secol. Vă mulțumesc pentru sprijin și încredere, domnule profesor”, conform onedio.com.

Ștergerea acestor postări a generat un val de reacții printre suporterii „Cim-bom”, dar și în familia lui Fatih Terim.

Merve Terim, fiica antrenorului, a redistribuit pe Instagram una dintre postările vechi ale jucătorului și a reacționat ironic, adresându-i întrebarea: „Oare asta a scăpat-o din greșeală?”

Trădare imensă! Jucătorul și-a șters toate postările cu fosta echipă și va semna cu marea rivală » Vine pe Arenă să joace cu FCSB  Trădare imensă! Jucătorul și-a șters toate postările cu fosta echipă și va semna cu marea rivală » Vine pe Arenă să joace cu FCSB 

Atacantul venit de la Benfica jucase în trecut 179 de meciuri pentru Galatasaray, în care a înscris 46 de goluri și a oferit 42 de pase decisive.

Dintre cele 179 de meciuri disputate, 61 au fost jucate sub comanda lui Fatih Terim.

Mai mult, presa din Turcia susține că Akturkoglu i-ar fi transmis un mesaj conducerii „galben-albastre”, înainte meciul dintre Fenerbahce și Benfica, câștigat de portughezi, scor 1-0, chiar prin golul marcat de jucătorul turc:

Nu vă întoarceți la Istanbul fără mine. Vreau să trăiesc bucuria unui titlu cu Fenerbahce Kerem Akturkoglu

Fenerbahce îl dorea de mult pe Akturkoglu de la Benfica, dar transferul se va realiza abia acum.

Turcii vor plăti portughezilor 22,5 milioane de euro plus încă 2,5 milioane de euro bonusuri, conform sursei citate.

FCSB și-a aflat adversarii din Europa League

  • Go Ahead Eagles - FCSB
  • FCSB - Bologna
  • Basel - FCSB
  • FCSB - Young Boys
  • FCSB - Fenerbahce
  • Steaua Roșie - FCSB
  • FCSB - Feyenoord
  • Dinamo Zagreb - FCSB

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

  • Etapa I - 24-25 septembrie
  • Etapa II - 2 octombrie
  • Etapa III - 23 octombrie
  • Etapa IV - 6 noiembrie
  • Etapa V - 27 noiembrie
  • Etapa VI - 11 decembrie
  • Etapa VII - 22 ianuarie
  • Etapa VIII - 29 ianuarie

