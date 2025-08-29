Se știe când revine Drăgușin Tottenham a dezvăluit momentul în care „tricolorul” va relua pregătirea cu echipa. Când ar juca pentru România

Radu Drăgușin, 23 de ani, victima unei rupturi a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept pe 30 ianuarie, e foarte aproape de a începe antrenamentele colective la Tottenham.

Thomas Frank a spus vineri când îl așteaptă pe stoper la pregătirea alături de restul lotului.

Se estimează și data la care ar putea evolua din nou Drăgușin pentru națională.

Radu Drăgușin nu a mai jucat de la începutul anului.

Pe 30 ianuarie, la finalul celor trei luni în care a fost folosit non-stop la Tottenham în toate competițiile (23 de meciuri consecutive), fundașul central s-a accidentat grav.

La 3-0 cu Elfsborg, în Europa League, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept.

Thomas Frank: „Drăgușin își revine, aleargă de ceva timp”

Agentul său, Florin Manea, a anunțat la începutul verii că „tricolorul” ar putea reveni pe teren la sfârșitul lui august, dar acea estimare e foarte departe de realitate.

Managerul Thomas Frank, cel care l-a înlocuit pe Ange Postecoglou la Spurs din acest sezon, a fost întrebat la conferința de vineri special despre întoarcerea lui Radu.

Ultimul joc al lui Drăgușin la Tottenham, cu Elfsborg Foto: Imago

„Își revine, aleargă de ceva timp”, a răspuns tehnicianul danez, la centrul sportiv al londonezilor, Hotspur Way.

Se referea la pregătirea individuală, Drăgușin antrenându-se singur, pe teren, de la jumătatea lui iulie.

Frank îl așteaptă pe Drăgușin la antrenamente cu echipa în 7-10 zile

Frank a precizat: „Ar trebui să se alăture echipei (n.r. pentru antrenamente colective, normale) în șapte-zece zile, o veste pozitivă”.

Ceea ce ar însemna cel târziu după pauza dedicată naționalelor, adică s-ar putea pregăti lângă restul colegilor în jur de 11 septembrie.

Totuși, scandinavul e circumspect asupra momentului în care Drăgușin va juca din nou într-un meci oficial pentru Tottenham.

Frank ar vrea să-l folosească pe Drăgușin spre sfârșitul lui octombrie

„Când e vorba de ruptură a ligamentului încrucișat anterior, sunt mereu… nu îngrijorat, ci conștient că durează ceva întoarcerea”, a spus Frank.

Când nu joci de nouă luni (n.r. opt, în realitate), ai nevoie de timp, nu e suficient să faci șase săptămâni de antrenamente înaintea sezonului, ai nevoie de ceva mai mult. Semnele sunt pozitive. Și, câteodată, unii jucători reintră mai repede, pot fi surprize Thomas Frank, manager Tottenham

Sursele GOLAZO.ro de la Londra susțin că Frank plănuiește să-l folosească pe Radu spre sfârșitul lunii octombrie, după încă șase săptămâni de pregătire intensă.

Genunchiul lui Drăgușin, după operația din februarie Foto: captură

Va juca Drăgușin la națională contra Bosniei, în noiembrie?

Ceea ce înseamnă că stoperul ar putea evolua și pentru echipa națională la ultimele două confruntări din preliminariile CM 2026.

15 noiembrie: Bosnia - România, Zenica.

18 noiembrie: România - San Marino, Arena Națională.

Momentan, selecționata e pe locul 3, după Bosnia și Austria, pierzând primele dueluri cu principalele contracandidate la calificare.

Ultimul joc al lui Drăgușin la națională a fost la 4-1 cu Cipru, pe 18 noiembrie 2024, în Liga Națiunilor. Are 27 de selecții și un gol Foto: Imago.

0-1 cu Bosnia la București, pe 21 martie.

1-2 cu Austria la Viena, pe 7 iunie.

