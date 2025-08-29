„Am fost fascinați” Sparta Praga, achiziție din Premier League înainte de duelul cu Universitatea Craiova
Garang Kuol (FOTO: Facebook @ AC Sparta Praha)
Europa League

„Am fost fascinați" Sparta Praga, achiziție din Premier League înainte de duelul cu Universitatea Craiova

Silviu Dumitru
Publicat: 29.08.2025, ora 22:15
Actualizat: 29.08.2025, ora 23:53
  • Garang Kuol (20 de ani) a fost transferat de Sparta Praga, viitoare adversară a celor de la Universitatea Craiova în Conference League.
  • Fotbalistul cu cetățenie australiană a fost legitimat la Newcastle.

Kuol s-a născut într-o tabără de refugiați egipteană, părinții săi fiind originari din Sudanul de Sud.

Garang Kuol, transferat de Sparta Praga

În 2023, Newcastle a plătit 350.000 de euro pentru a-l transfera pe Kuol de la echipa australiană Central Coast Mariners.

L-a împrumutat la Hearts (Scoția) și Volendam (Țările de Jos), dar a evoluat și pentru echipa U21 a clubului din Premier League.

Kuol a jucat pentru naționala Australiei în două meciuri din cadrul Cupei Mondiale din Qatar: 16 minute cu Franța, în grupe, și 18 minute cu Argentina, în optimi.

9 goluri
a produs Garang Kuol pentru Newcastle U21 în sezonul 2024/25. A marcat de 5 ori și a livrat 4 pase decisive, în 11 meciuri

Tomas Sivok, directorul sportiv interimar al celor de la Sparta Praga, a vorbit despre fotbalistul care joacă în partea stângă a atacului.

„Garang este o extremă talentată care are multă experiență pentru vârsta sa. S-a transferat din Australia la Newcastle, a jucat în ligile din Scoția și Olanda și chiar a participat la Cupa Mondială din Qatar la o vârstă foarte fragedă.

Am fost fascinați de viteza sa, de capacitatea sa de a juca pe ambele părți și mai ales de curajul său de a intra în dueluri unu la unu.

În același timp, este important să aibă suficient timp să se adapteze, să se obișnuiască cu mediul și stilul fotbalului ceh și să evolueze treptat”, a spus Sivok, potrivit sparta.cz.

73 de milioane de euro
valorează lotul echipei Sparta Praga, potrivit Transfermarkt
Garang Kuol, noul jucător al echipei Sparta Praga (FOTO: sparta.cz) Garang Kuol, noul jucător al echipei Sparta Praga (FOTO: sparta.cz)
Garang Kuol, noul jucător al echipei Sparta Praga (FOTO: sparta.cz)

Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League

  • Rapid Viena - U Craiova
  • U Craiova - Sparta Praga
  • U Craiova - Mainz
  • AEK Atena - U Craiova
  • Rakow - U Craiova
  • U Craiova - Noah
FOTO: captură UEFA.com FOTO: captură UEFA.com
FOTO: captură UEFA.com

Programul încă nu este stabilit. UEFA urmează să-l transmită în următoarele zile. Datele în care vor avea loc partidele sunt următoarele:

  • Etapa I - 2 octombrie;
  • Etapa II - 23 octombrie;
  • Etapa III - 6 noiembrie;
  • Etapa IV - 27 noiembrie;
  • Etapa V - 11 decembrie;
  • Etapa VI - 18 decembrie.

Universitatea Craiova newcastle Sparta Praga transfer garang kuol
