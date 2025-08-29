„A urlat la mine” Noul fundaș al lui Dinamo, povești inedite cu Zlatan Ibrahimovic, din perioada PSG +9 foto
Jordan Ikoko (ultimul din dreapta), în perioada PSG
Superliga

„A urlat la mine" Noul fundaș al lui Dinamo, povești inedite cu Zlatan Ibrahimovic, din perioada PSG

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 29.08.2025, ora 22:21
alt-text Actualizat: 29.08.2025, ora 22:21
  • Jordan Ikoko (31 de ani), fundașul dreapta al lui Dinamo, a vorbit despre perioada petrecută la PSG.

Crescut la academia celor de la PSG, Ikoko nu a apucat să evolueze pentru formația de pe Parc des Princes.

Fundașul cu dublă cetățenie, congoleză şi franceză, a evoluat pentru echipa a doua a parizienilor, dar a avut ocazia să se antreneze alături de nume grele, precum Zlatan Ibrahimovic sau Thiago Silva.

Jordan Ikoko: „Zlatan a urlat la mine ca un nebun

Într-un interviu acordat recent, Ikoko a povestit ce se întâmpla la antrenamentele celor de la PSG, în acea perioadă, dar și despre momentele ce îl aveau ca protagonist pe Ibrahimovic.

„A fost un regret că nu am jucat pentru echipa mare la PSG, dar trebuie să fiu sincer.

Când eram acolo, erau jucători precum Ibrahimovic, Thiago Silva – jucători de top. Era dificil să joc acolo, în acel moment.

Erau foarte drăguţi cu cei tineri, încercau să îi ajute. Îmi amintesc o poveste, când am fost acolo.

Am jucat un joc-şcoală cu echipa, eram în echipă cu Ibrahimovic.

Am făcut un un-doi, am făcut unu, el a făcut doi pentru mine, dar eu m-am oprit şi a urlat la mine ca un nebun. Apoi i-am spus antrenorului că nu vreau să mai fiu acolo, fiindcă Zlatan a urlat la mine ca un nebun.

Dar apoi mi-a explicat că totul e pentru mine, vrea să mă ajute să fiu pregătit, dacă vreau să joc cu ei. Eram tânăr, iar pentru mine era uriaş, Ibra.

Când îi vezi palmele, mai ales în comparaţie cu ale mele, a fost ciudat, dar este un tip haios şi un om bun. La fel ca Thiago Silva, Verratti – o mulţime de jucători buni, cu calitate şi experimentaţi.

La PSG nu se întâmplă aşa ceva. Poţi să te antrenezi cu ei, să bei o cafea, să vorbeşti cu ei la antrenamente, mergem la sala de forţă împreună” a declarat Jordan Ikoko, potrivit orangesport.ro.

Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures
Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures

Galerie foto (9 imagini)

Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures Metaloglobus - Dinamo (meci) FOTO Sport Pictures
+9 Foto
labels.photo-gallery

Pe lângă PSG B, Ikoko a mai evoluat pentru Creteil, Le Havre, Lens, Guingamp, Ludogoreţ, Pafos şi Omonia 29 Maiou, înainte de a ajunge la Dinamo, în această vară.

Fundașul dreapta și-a făcut debutul pentru „câini” la meciul cu Metaloglobus din etapa #5 a Ligii 1 și a devenit jucător de bază al trupei antrenate de Zeljko Kopic.

dinamo bucuresti Zlatan Ibrahimovic PSG thiago silva Jordan Ikoko
