Moment revoltător pe Anfield FOTO. Un adult a furat tricoul oferit de  Alexander Isak unui copil. Incidentul s-a viralizat: „Penibil!” +25 foto
Alexander Isak. Foto: Imago
Campionate

Moment revoltător pe Anfield FOTO. Un adult a furat tricoul oferit de Alexander Isak unui copil. Incidentul s-a viralizat: „Penibil!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.08.2026, ora 11:14
alt-text Actualizat: 31.08.2026, ora 11:14
  • Alexander Isak (26 de ani), atacantul lui Liverpool, a vrut să îi ofere tricoul unui copil după remiza cu Nottingham Forest, scor 2-2, însă un adult aflat în tribună l-a smuls înainte ca puștiul să îl poată lua.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Isak a marcat primul său gol al sezonului în meciul cu Nottingham Forest, iar incidentul a avut loc după fluierul final, în timp ce atacantul se îndrepta spre vestiare.

Tănase a plecat în Cipru VIDEO. Săgeți la despărțirea de FCSB: „În ultimul timp  s-au întâmplat anumite lucruri”
Citește și
Tănase a plecat în Cipru VIDEO. Săgeți la despărțirea de FCSB: „În ultimul timp s-au întâmplat anumite lucruri”
Citește mai mult
Tănase a plecat în Cipru VIDEO. Săgeți la despărțirea de FCSB: „În ultimul timp  s-au întâmplat anumite lucruri”

Un adult i-a smuls unui copil tricoul oferit de Alexander Isak

Suedezul și-a dat jos tricoul și a vrut să i-l ofere unui copil aflat în tribună.

În momentul în care puștiul a întins mâna după tricou, un adult aflat lângă el l-a smuls și a plecat cu el. Copilul a rămas vizibil dezamăgit și a încercat să-i spună ceva adultului care s-a îndepărtat cu tricoul în mână.

Momentul a fost surprins de camerele TV și s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare.

Momentul în care un adult îi smulge unui copil tricoul oferit de Alexander Isak. Foto: captură X / @TheBelgianCule
Momentul în care un adult îi smulge unui copil tricoul oferit de Alexander Isak. Foto: captură X / @TheBelgianCule

Galerie foto (25 imagini)

Momentul în care un adult îi smulge unui copil tricoul oferit de Alexander Isak. Foto: captură X / @TheBelgianCule Momentul în care un adult îi smulge unui copil tricoul oferit de Alexander Isak. Foto: captură X / @TheBelgianCule Momentul în care un adult îi smulge unui copil tricoul oferit de Alexander Isak. Foto: captură X / @TheBelgianCule Momentul în care un adult îi smulge unui copil tricoul oferit de Alexander Isak. Foto: captură X / @TheBelgianCule Momentul în care un adult îi smulge unui copil tricoul oferit de Alexander Isak. Foto: captură X / @TheBelgianCule
+25 Foto
labels.photo-gallery

Mai mulți suporteri și oameni aflați în zonă au intervenit. După un scurt schimb de replici, bărbatul a returnat tricoul copilului, care a rămas în cele din urmă cu suvenirul oferit de Isak.

Gestul a atras numeroase critici pe rețelele de socializare.

  • „Lipsit total de caracter și de empatie”
  • „E pur și simplu trist. Lasă copilul să păstreze tricoul care i-a fost oferit”
  • „Bărbatul a fost extrem de egoist”
  • „Respect pentru cei doi care au intervenit și s-au asigurat că băiatul și-a primit tricoul.”
  • „Ce naiba este în neregulă cu adulții în ziua de azi?”
  • „Adulții care se iau la întrecere cu niște copii arată penibil”
  • „Este foarte urât ce s-a întâmplat. Trebuia să-i lase copilului tricoul. Probabil voia să-l ia și să-l vândă”
  • „Chiar mi se pare dezgustător să văd adulți comportându-se așa”
  • „E pur și simplu jenant. A văzut că un copil a primit tricoul și s-a gândit: «Acum e rândul meu»”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.
13
este locul ocupat de Liverpool după primele două etape, cu două puncte acumulate în urma a două remize

Situații asemănătoare au mai avut loc în ultimii ani și în alte sporturi.

Un caz asemănător a avut loc în aprilie, în SUA, când un bărbat i-a luat unei fetițe de 11 ani o minge de baseball ajunsă în tribune. Imaginile au devenit virale, iar bărbatul și-a cerut ulterior scuze public.

În ianuarie 2025, la un meci din NHL, un alt spectator adult a fost evacuat din arenă după ce i-a luat unui copil un puc. Ulterior, puștiul a primit un altul din partea iubitei unui jucător.

La US Open,un bărbat i-a smuls unui copil șapca pe care Kamil Majchrzak voia să i-o ofere, iar imaginile au stârnit numeroase critici în mediul online.

Citește și

„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi”
Superliga
09:16
„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi”
Citește mai mult
„Nu m-am bătut cu Crețu” VIDEO. Garita face dezvăluiri despre conflictul de la FCSB, dar și despre Becali: „Nu m-a iubit azi”
Magnet pentru impresari Criza de la FCSB atrage » Doi foști stranieri din Liga 1 vor să profite
Superliga
07:00
Magnet pentru impresari Criza de la FCSB atrage » Doi foști stranieri din Liga 1 vor să profite
Citește mai mult
Magnet pentru impresari Criza de la FCSB atrage » Doi foști stranieri din Liga 1 vor să profite

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
VIDEO Trafic deschis pe o nouă secțiune din Autostrada Moldovei / Alte trei loturi din A7 ratează termenul PNRR. Ce se întâmplă cu ele
liverpool suporteri alexander isak tricou
Știrile zilei din sport
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Stranieri
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Citește mai mult
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Stranieri
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Citește mai mult
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Tenis
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Citește mai mult
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Superliga
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Citește mai mult
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:01
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
De ce s-a blocat transferul lui Rațiu Rayo a impus o condiție dură! Ce trebuie să facă Fulham pentru a-l lua pe român și cât timp mai are
11:28
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
Cât plătește Lazio pentru Man De ce depinde mutarea „tricolorului” de la PSV
10:51
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
Osaka, ce show! FOTO. Jucătoarea japoneză a avut o apariție de senzație la US Open. Omagiu pentru o legendă NBA
10:02
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
„E esențial să clarific” Ronny Labonne reacționează, după ce Baciu  l-a numit „foarte sensibil”. Mesaj lung publicat pe Instagram
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu

Cristian Geambașu: David și Leon, un vis pentru mai târziu
CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!

Dan Udrea: CS și CSA, acronimele eșecului fotbalului departamental!
Top stiri
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Superliga
11:45
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Citește mai mult
Cupa României Azi încep meciurile din grupe. LIVE de la 16:00, Progresul Spartac - Chiajna » U Cluj - Petrolul, duelul zilei
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Tenis
09:35
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
Citește mai mult
Sorana Cîrstea, victorie fără emoții Românca s-a calificat în turul doi de la US Open. Suma fabuloasă câștigată după un singur meci
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Nationala
09:13
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
Citește mai mult
O veste bună și una proastă pentru Hagi Tony Strata a revenit ca titular la Guimaraes, dar a avut o prestație slabă în derbyul din Portugalia
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
B365
31.08
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)
Citește mai mult
VIDEO | "Inaugurarea la minut": de ce se deschide azi la 16 fix bucata din Autostrada Moldovei pe care vom ajunge de la București la Bacău doar pe drum de mare viteză (via A3+A7)

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 19 rapid 17 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share