Moment revoltător pe Anfield FOTO. Un adult a furat tricoul oferit de Alexander Isak unui copil. Incidentul s-a viralizat: „Penibil!”

Alexander Isak (26 de ani), atacantul lui Liverpool, a vrut să îi ofere tricoul unui copil după remiza cu Nottingham Forest, scor 2-2, însă un adult aflat în tribună l-a smuls înainte ca puștiul să îl poată lua.

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Isak a marcat primul său gol al sezonului în meciul cu Nottingham Forest, iar incidentul a avut loc după fluierul final, în timp ce atacantul se îndrepta spre vestiare.

Un adult i-a smuls unui copil tricoul oferit de Alexander Isak

Suedezul și-a dat jos tricoul și a vrut să i-l ofere unui copil aflat în tribună.

În momentul în care puștiul a întins mâna după tricou, un adult aflat lângă el l-a smuls și a plecat cu el. Copilul a rămas vizibil dezamăgit și a încercat să-i spună ceva adultului care s-a îndepărtat cu tricoul în mână.

Momentul a fost surprins de camerele TV și s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare.

Mai mulți suporteri și oameni aflați în zonă au intervenit. După un scurt schimb de replici, bărbatul a returnat tricoul copilului, care a rămas în cele din urmă cu suvenirul oferit de Isak.

Gestul a atras numeroase critici pe rețelele de socializare.

„Lipsit total de caracter și de empatie”

„E pur și simplu trist. Lasă copilul să păstreze tricoul care i-a fost oferit”

„Bărbatul a fost extrem de egoist”

„Respect pentru cei doi care au intervenit și s-au asigurat că băiatul și-a primit tricoul.”

„Ce naiba este în neregulă cu adulții în ziua de azi?”

„Adulții care se iau la întrecere cu niște copii arată penibil”

„Este foarte urât ce s-a întâmplat. Trebuia să-i lase copilului tricoul. Probabil voia să-l ia și să-l vândă”

„Chiar mi se pare dezgustător să văd adulți comportându-se așa”

„E pur și simplu jenant. A văzut că un copil a primit tricoul și s-a gândit: «Acum e rândul meu»”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

13 este locul ocupat de Liverpool după primele două etape, cu două puncte acumulate în urma a două remize

Situații asemănătoare au mai avut loc în ultimii ani și în alte sporturi.

Un caz asemănător a avut loc în aprilie, în SUA, când un bărbat i-a luat unei fetițe de 11 ani o minge de baseball ajunsă în tribune. Imaginile au devenit virale, iar bărbatul și-a cerut ulterior scuze public.

În ianuarie 2025, la un meci din NHL, un alt spectator adult a fost evacuat din arenă după ce i-a luat unui copil un puc. Ulterior, puștiul a primit un altul din partea iubitei unui jucător.

La US Open,un bărbat i-a smuls unui copil șapca pe care Kamil Majchrzak voia să i-o ofere, iar imaginile au stârnit numeroase critici în mediul online.

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