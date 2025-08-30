- Un moment ciudat a avut loc la meciul de la US Open, dintre Kamil Majchrzak și Karen Khachanov.
- Un cuplu a furat șapca oferită de Majchrzak (locul 76 ATP) unui copil din public.
Polonezul Kamil Majchrzak îl va întâlni, în turul 3 de la US Open, pe Leandro Riedi (Elveția).
VIDEO Un cuplu a furat șapca oferită de Majchrzak unui copil
La sfârșitul meciului câștigat de Kamil Majchrzak împotriva lui Karen Khachanov, jucătorul de tenis polonez participat la o sesiune de autografe pentru fanii prezenți pe arenă.
La un moment dat, un copil i-a cerut șapca lui Majchrzak și sportivul a decis să i-o ofere. În momentul în care Majchrzak i-a întins accesoriul, un bărbat s-a băgat în fața copilului și a smuls-o.
Bărbatul a luat șapca și a pus-o în geanta femeii alături de care venise la meci.
Imaginile cu furtul au ajuns la Majchrzak, care încearcă acum să îl contacteze pe băiatul care a rămas fără cadou și să îi ofere o nouă șapcă.
Majchrzak a salvat 5 meci de meci și a învins favoritul numărul 9
Kamil Majchrzak a reușit surpriza, în turul 2 al US Open, și a reușit să îl învingă pe Karen Kachachov, după ce a fost condus cu 0-2 la seturi.
Polonezul a revenit și a câștigat următoarele două seturi, 6-2, 7-6. În setul decisiv, Karen Khachachov a început mai bine și a condus cu 5-2.
Totuși, Kamil Majchrzak a revenit în joc, reușind să salveze 3 mingi de meci, în game-ul 8 și să îl câștige. Revenirea polonezului i-a complicat prestația lui Khachachov, care a pierdut controlul.