„Haide, Sascha, știi și tu!”   Obiceiul lui Zverev îi enervează pe fani » Shelton cere măsuri
Alexander Zverev
Tenis

„Haide, Sascha, știi și tu!” Obiceiul lui Zverev îi enervează pe fani » Shelton cere măsuri

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 13:47
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 17:05
  • Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP) a fost criticat de fani din cauza obiceiului său de dinaintea serviciului.
  • Acest lucru s-a întâmplat și finala US Open, acolo unde germanul l-a învins pe Ben Shelton (23 de ani, #9 ATP), scor 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alexander Zverev a cucerit al doilea titlu la un turneu de Grand Slam din carieră, după triumful de la Roland Garros din acest an.

Dinamo revine pe Arena Națională Cât costă biletele pentru primul meci al liderului jucat acolo în acest sezon
Citește și
Dinamo revine pe Arena Națională Cât costă biletele pentru primul meci al liderului jucat acolo în acest sezon
Citește mai mult
Dinamo revine pe Arena Națională Cât costă biletele pentru primul meci al liderului jucat acolo în acest sezon

Obiceiul lui Alexander Zverev îi enervează pe fani

Pe parcursul US Open, fanii au observat obiceiul lui Zverev de a lovit mingea de pământ de mai multe ori înaintea serviciului.

Adversarii săi au fost nevoiți să aștepte un timp îndelungat înainte ca germanul să repună mingea în joc. Între puncte există un cronometru de 25 de secunde tocmai din acest motiv, însă nu există o limită similară pentru serviciul al doilea.

După ce l-a învins pe Ben Shelton în ultimul act, Zverev a fost întrebat despre acest obicei al său:

Nu am nicio idee de ce. Nu o fac intenționat. Pur și simplu. Am văzut statistica: am bătut mingea de 12.000 de ori sau ceva de genul acesta. A fost destul de amuzant.

Nu, nu număr în mintea mea. Nu urmăresc să ajung la un anumit număr sau ceva de genul acesta. Nu știu de ce a crescut atât de mult.

Cred că astăzi a scăzut din nou. Am văzut statistica înainte de semifinale și mi-am spus: «Bine, trebuie să fie mai puține». Dar apoi, din când în când, uit de asta și numărul crește din nou. Nu știu la ce cifră a ajuns”, a declarat germanul, citat de dailymail.com.

Campionul de la US Open a fost taxat de fani pe rețelele de socializare, care au scris:

  • „Aproape întotdeauna sunt 16 (n.r. - lovituri de pământ)”
  • „Haide, Sascha, știi și tu!”
  • „Este, evident, o tactică”
„Haide, Sascha, știi și tu!”   Obiceiul lui Zverev îi enervează pe fani » Shelton cere măsuri „Haide, Sascha, știi și tu!”   Obiceiul lui Zverev îi enervează pe fani » Shelton cere măsuri

Ben Shelton: „Cred că ar trebui să existe un fel de regulă”

În meciul cu Shelton, în timpul celui de-al doilea serviciu, Zverev a bătut mingea chiar și de 20 de ori, lucru care l-a deranjat pe american.

Acesta a sugerat introducerea unei limite de timp pentru serviciul al doilea.

„La primul serviciu ar trebui să poți face ce vrei și să folosești de fiecare dată toate cele 25 de secunde. Cred că ar trebui să existe un fel de regulă, nu sunt sigur exact cum ar putea fi aplicată, care să limiteze timpul la serviciul al doilea.

Nu ar trebui să ai timp nelimitat. Pentru sportul nostru și pentru fani. Cred că este dificil să stai și să aștepți atât de mult până să se întâmple următoarea fază.

Sunt sigur că, la un moment dat, va fi ceva la care turneele se vor uita, tocmai pentru că în anumite meciuri există o întârziere atât de mare în desfășurarea jocului”, a declarat Ben Shelton, conform sports.yahoo.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
Breșă majoră de securitate la Revolut. Compania, păcălită să dezvăluie datele unor clienți, inclusiv selfie-uri de verificare și extrase de cont
tenis ATP us open FANI CRITICI alexander zverev ben shelton
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:33
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
„Se vede lipsa lui de încredere” VIDEO: Marius Baciu, analiză la cald după un nou meci fără succes: „N-am închis bine centrul”
08:00
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
Lux și opulență pe Madring VIP-uri, șampanie și mese de 10.000 de euro la Marele Premiu al Spaniei
06:45
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
„Nu e primul meci în asemenea condiții” Reacții după imaginile de la partida U19 jucată pe un teren plin cu apă
00:45
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB: „Trebuie să ajung repede la 100%”
„Mi-au spus că nu e ușor” VIDEO. Denis Drăguș, după debutul la FCSB : „Trebuie să ajung repede la 100%”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Top stiri
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Superliga
14.09
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională, rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
Citește mai mult
VIP doar cu numele VIDEO: Fotoliile de la Arena Națională,  rupte, găurite și „reparate” cu scotch! Imagini dezolante surprinse de GOLAZO.ro
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Superliga
14.09
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
Citește mai mult
„Driblează și pierde mingea” Jucătorul care l-a scos din sărite pe Gigi Becali + Transferul care l-a impresionat: „Exact ce voiam”
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Superliga
14.09
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
Citește mai mult
„Modelul portughez” Andrei Nicolescu propune sancțiuni pentru echipele care au terenuri impracticabile
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
B365
14.09
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB
Citește mai mult
FOTO | Vestigiu al transportului public din București, descoperit azi pe linia 468. Un compostor se ține cu ghearele de bara autobuzului, ca-n vremurile când perfora bilete STB

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Diverse
10.09

A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”

Citește mai mult
A defilat în fața lui Putin Victor Ponta a purtat tricolorul la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: „Nu am avut nicio întâlnire cu oficiali ruși”
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share