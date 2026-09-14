Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP) a fost criticat de fani din cauza obiceiului său de dinaintea serviciului.

Acest lucru s-a întâmplat și finala US Open, acolo unde germanul l-a învins pe Ben Shelton (23 de ani, #9 ATP), scor 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2.

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Alexander Zverev a cucerit al doilea titlu la un turneu de Grand Slam din carieră, după triumful de la Roland Garros din acest an.

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Obiceiul lui Alexander Zverev îi enervează pe fani

Pe parcursul US Open, fanii au observat obiceiul lui Zverev de a lovit mingea de pământ de mai multe ori înaintea serviciului.

Adversarii săi au fost nevoiți să aștepte un timp îndelungat înainte ca germanul să repună mingea în joc. Între puncte există un cronometru de 25 de secunde tocmai din acest motiv, însă nu există o limită similară pentru serviciul al doilea.

După ce l-a învins pe Ben Shelton în ultimul act, Zverev a fost întrebat despre acest obicei al său:

„Nu am nicio idee de ce. Nu o fac intenționat. Pur și simplu. Am văzut statistica: am bătut mingea de 12.000 de ori sau ceva de genul acesta. A fost destul de amuzant.

Nu, nu număr în mintea mea. Nu urmăresc să ajung la un anumit număr sau ceva de genul acesta. Nu știu de ce a crescut atât de mult.

Cred că astăzi a scăzut din nou. Am văzut statistica înainte de semifinale și mi-am spus: «Bine, trebuie să fie mai puține». Dar apoi, din când în când, uit de asta și numărul crește din nou. Nu știu la ce cifră a ajuns”, a declarat germanul, citat de dailymail.com.

Alexander Zverev was asked about how much he bounces the ball on serve 🤣



↳ US Open. Every Match. Live & On Demand.#StanSportAU #USOpen pic.twitter.com/2uTHhuKgcK — Stan Sport (@StanSportAU) September 12, 2026

Campionul de la US Open a fost taxat de fani pe rețelele de socializare, care au scris:

„Aproape întotdeauna sunt 16 (n.r. - lovituri de pământ)”

„Haide, Sascha, știi și tu!”

„Este, evident, o tactică”

Ben Shelton: „Cred că ar trebui să existe un fel de regulă”

În meciul cu Shelton, în timpul celui de-al doilea serviciu, Zverev a bătut mingea chiar și de 20 de ori, lucru care l-a deranjat pe american.

Acesta a sugerat introducerea unei limite de timp pentru serviciul al doilea.

„La primul serviciu ar trebui să poți face ce vrei și să folosești de fiecare dată toate cele 25 de secunde. Cred că ar trebui să existe un fel de regulă, nu sunt sigur exact cum ar putea fi aplicată, care să limiteze timpul la serviciul al doilea.

Nu ar trebui să ai timp nelimitat. Pentru sportul nostru și pentru fani. Cred că este dificil să stai și să aștepți atât de mult până să se întâmple următoarea fază.

Sunt sigur că, la un moment dat, va fi ceva la care turneele se vor uita, tocmai pentru că în anumite meciuri există o întârziere atât de mare în desfășurarea jocului”, a declarat Ben Shelton, conform sports.yahoo.com.

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