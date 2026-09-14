Zverev, triumf la US Open FOTO. Germanul nu și-a dat seama că a câștigat al doilea titlu de Grand Slam din carieră » Moment amuzant la final

Alexander Zverev (29 de ani, #2 ATP) a câștigat US Open 2026 după ce l-a învins în finală pe Ben Shelton (23 de ani, #9 ATP).

Germanul a fost protagonistul și unui moment amuzant în finalul partidei.

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După ce a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros în acest an, Alexander Zverev a triumfat din nou și a câștigat al doilea trofeu major din carieră.

Alexander Zverev a câștigat US Open după ce l-a învins pe Ben Shelton

Alexander Zverev s-a impus în finala de la US Open împotriva lui Ben Shelton cu scorul de 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2, la capătul unei partide care a durat 3 ore și 36 de minute de joc.

Shelton spera să devină primul american care câștigă un titlu de Grand Slam la simplu masculin după Andy Roddick, în 2003, dar nu a avut șanse în fața lui Zverev.

Germanul a controlat aproape întreaga partidă și a fost atât de concentrat încât, în game-ul decisiv, nu și-a dat seama că a câștigat turneul după ce adversarul său trimisese mingea în afara terenului.

Deși finala se încheiase, Zverev aștepta ca Shelton să servească din nou. Și-a dat seama că a câștigat US Open abia câteva momente mai târziu.

Zverev a explicat la finalul partidei ce s-a întâmplat în acel moment:

„Sincer, am crezut că scorul era 5-1. Chiar am crezut că era 5-1, iar asta m-a ajutat. Probabil că aș fi făcut vreo trei duble greșeli în schimb, nu doar una.

Eu credeam că scorul era 5-1. A fost un meci lung, au fost două săptămâni lungi, așa că, în final, sunt fericit”, a declarat Alexander Zverev după meci.

5,5 milioane de dolari a câștigat Alexander Zverev după triumful de la US Open. Finalistul Ben Shelton a primit 2,8 milioane de dolari

Alexander Zverev a devenit doar al patrulea jucător din Era Open care a câştigat primele sale două titluri de Grand Slam în acelaşi sezon.

Alexander Zverev: „Cred că Jannik este în continuare mai bun decât mine”

Zverev a profitat de accidentările lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz și s-a impus în ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Întrebat dacă în acest moment se consideră cel mai bun jucător de tenis din circuit, germanul a răspuns:

„Nu știu cum să răspund la această întrebare. Trebuie să iei totul în considerare. Cu Jannik Sinner accidentat și Carlos Alcaraz revenind după o pauză de patru luni cauzată de o accidentare… în acest moment, probabil că da. Dacă amândoi ar fi sănătoși și la cel mai bun nivel al lor, poate că nu.

Dar dacă vorbim strict despre momentul actual, poate că da. Acum 4-5 luni, când amândoi erau sănătoși, nu eram. Pierdeam mereu în fața lui Jannik. Dacă toată lumea este sănătoasă, cred că Jannik este în continuare mai bun decât mine. Este atât de simplu”, a precizat Zverev.

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