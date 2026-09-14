Dinamo revine pe Arena Națională Cât costă biletele pentru primul meci al liderului jucat acolo în acest sezon

Dinamo va juca partida cu Farul Constanța pe Arena Națională, în etapa #10 din Superliga

Meciul se va disputa pe 20 septembrie, de la ora 20:30, live pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1

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„Câinii” vor disputa astfel primul duel pe cel mai mare stadion al țării, celelalte meciuri de acasă având loc pe „Arcul de Triumf”, unde au obținut numai victorii.

„Dinamo revine pe Arena Nationala! 🗓️Duminică, 20.09. 🕰️ 20:30 Dinamo 🆚 Farul Constanța

Un ultim meci înainte de lungă pauză internațională, iar Dinamo este gazdă pe cel mai mare stadion al țării!

Băieții noștri ocupă prima poziție în clasamentul Superligii, iar împreună cu susținerea voastră, vom obține toate cele trei puncte duminică!

Ne întoarcem pe Arena Națională, iar adversarii noștri sunt cei de la Farul Constanța. Avem o revanșă de luat după ultimul meci de verificare înainte de începutul acestui sezon.

În cele 4 meciuri disputate acasă în acest sezon, n-am cedat niciun punct și ne dorim să continuăm trendul pozitiv și duminică seara.

Pentru a păstra cele trei puncte în București, avem nevoie de susținerea voastră în tribune. Suportul pe care l-ați oferit în fiecare meci din acest sezon, fie acasă, fie în deplasare, a fost minunat, iar fiecare stadion a fost transformat într-o fortăreață.

Duminică, Arena Națională își deschide larg porțile și vă așteptăm în număr cât mai mare pentru a crea o atmosferă cum doar câinii roșii știu să o facă!

Ne vedem în tribunele Arenei Naționale, câinilor!”, a scris clubul.

Cât costă biletele la Dinamo - Farul:

VIP Experience – Inel 1 – 600 lei

Tribuna 0 Cat. 1 – Inel 1 – 180 lei

Tribuna 0 Cat. 2 – Inel 1 – 120 lei

Tribuna 2 – Inel 1 – 80 lei

Tribuna 2 Elevi / Studenți / Pensionari – 56 lei

Tribuna 2 Family Zone - 50

Peluza PCH – Inel 1 – 40 lei

Peluza Oaspete – 40 lei

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