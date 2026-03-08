Maxim, eroul lui Gaziantep VIDEO. Mijlocașul român a marcat cu un șut din afara careului

Alexandru Maxim (35 de ani), căpitanul lui Gaziantep, a marcat în partida cu Fatih Karagumruk, scor 1-1, din etapa #25 a primei ligi din Turcia.

Mijlocașul român a înscris unicul gol al echipei sale, ajungând la 4 goluri marcate în acest sezon. Mai mult, el a reușit și șapte pase decisive, fiind unul dintre cei mai importanți jucători de la Gaziantep.

Alexandru Maxim, încă un gol în Turcia

Faza golului din minutul 54 a pornit de la fundașii centrali ai lui Gaziantep, balonul a ajuns în banda dreaptă, acolo de unde Luis Perez a centrat către Mohamed Bayo.

Atacantul din Guinea a preluat balonul cu spatele la poartă și i-a pasat lui Maxim, cel care a șutat din afara careului. Balonul a fost deviat, fapt care l-a indus în eroare pe Grbic, iar portarul nu a mai putut interveni.

Karagumruk a egalat peste doar nouă minute, Serginho stabilind scorul final, 1-1.

Ca urmare a acestui rezultat, Gaziantep ocupă locul 10 în clasament, cu 30 de puncte acumulate după 25 de meciuri disputate. De cealaltă parte, Karagumruk se află pe ultima poziție, cu 14 puncte.

500.000 de euro este cota lui Alexandru Maxim, conform Transfermarkt

Din 2020 la Gaziantep, Alexandru Maxim a devenit liderul echipei, fiind căpitan și printre cei mai apreciați jucători.

În cei 6 ani petrecuți la Gaziantep, Alexandru Maxim a jucat 218 meciuri, reușind să marcheze 57 de goluri și ofere 47 de pase decisive.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Maxim în meciul cu Karagumruk:

GOL | Gaziantep FK 1-0 Fatih Karagümrük



⚽️ 54' Maxim pic.twitter.com/THEdOb10p4 — Goller Cebinde (@gollertv1_) March 8, 2026

