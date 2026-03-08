Marius Baciu (50 de ani), ex-căpitan al Stelei , Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fost atacant la Dinamo, au comentat convocarea lui Ioan Vermeșan (19 ani) la națională, pentru barajul cu Turcia.

După debutul în Serie A, într-un meci cu Sassuolo (0-3) disputat pe 20 februarie, în care a jucat 8 minute, fotbalistul a aflat că a fost inclus pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu, alcătuită exclusiv din jucători care evoluează în străinătate.

Reacții după convocarea lui Ioan Vermeșan: „Mă îngrozește”

Aflați în studioul Prima Sport, Marius Baciu, Claudiu Vaișcovici și moderatorul Silviu Tudor Samuilă, care este și editorialist GOLAZO.ro, au comentat convocarea preliminară a lui Ioan Vermeșan.

„Să ştii că Lucescu a mai făcut lucruri de genul şi în trecut. De exemplu, cu mulţi ani în urmă, eu eram jucător în Liga 2 şi m-a chemat la naţională.

În ultima perioadă mulţi cârcotaşi vorbeau că nu prea promovează tineri, uite, că l-a chemat şi pe copilul ăsta (n.r. - Ioan Vermeșan) acum.

Nu cred nici eu... de unde voce şi talent când tu nu ai cântat?! Ştiţi vorba aia, dar, poate a fost doar chemat ca să le închidă gura unora”, a spus Claudiu Vaișcovici, citat de orangesport.ro.

Silviu Tudor Samuilă a continuat mai apoi și a criticat convocarea tânărului jucător.

„Pe mine mă îngrozeşte, înainte era de neconceput aşa ceva, când fotbalul românesc producea, aşa ceva era de neconceput. Un jucător care nu are meciuri la seniori nu apărea pe nicio listă.

Este o demonstraţie a faptului că noi nu producem fotbalişti, cea mai bună dovadă. Cât de talentat e, nu spun nu, dar să fie în lotul lărgit al naţionalei?!”, a spus Samuilă.

Discutăm despre un jucător tânăr, probabil că l-a văzut Lucescu pe la juniori, i se da încredere, dar nu cred că se va afla în lotul meciului. Marius Baciu

Ioan Vermeșan a debutat la doar 15 ani în Liga 2, la Ripensia Timișoara.

Ulterior, a trecut pentru scurt timp pe la UTA Arad, iar la 16 ani a făcut pasul în Italia, unde, la echipa U20 a celor de la Hellas Verona, a adunat 86 de meciuri, în care a marcat de 34 de ori și a oferit 14 pase de gol.

Ioan Vermeșan, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la națională: „Nu mă așteptam”

„ Categoric că am fost surprins de faptul că sunt pe lista preliminară. Nu mă aşteptam, dar mi-am dorit mereu să pot ajunge la naţională.

E o bucurie şi mai mare că asta se poate întâmpla sub comanda domnului Mircea Lucescu. Ce pot să spun e că voi da tot ce am mai bun, ca să nu dezamăgesc şi să rămân la naţională.

Dacă nu voi prinde lista finală, voi merge să joc pentru U21, nu va fi nicio o problemă. Vreau să bifez cât mai multe prezenţe pentru echipa mea de club şi să mă bucur în continuare de fotbal”, a declarat Vermeșan, conform primasport.ro.

Ioan Vermeșan

Lista preliminară pentru barajul CM 2026: Ioan Vermeșan și Marius Corbu, surprizele lui Mircea Lucescu

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

(Raków | Polonia, 5/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

(Pisa | Italia, 35/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0)

(Al Ain | EAU, 8/0) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0)

(Ferencváros | Ungaria, 0/0) Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5)

(Caykur Rizespor | Turcia, 33/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

(DC United | SUA, 4/2) Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)

(Gaziantep FK | Turcia, 27/7) Ioan VERMEȘAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

