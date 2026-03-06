Liga 1, etapa #29 Csikszereda a învins-o pe Farul » Programul complet al ultimei runde din sezonul regulat + clasamentul
Liga 1, etapa #29 Csikszereda a învins-o pe Farul » Programul complet al ultimei runde din sezonul regulat + clasamentul

alt-text George Neagu , Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.03.2026, ora 19:25
alt-text Actualizat: 06.03.2026, ora 21:25
  • Csikszereda a învins-o pe Farul Constanța, scor 1-0, în primul meci al etapei #30, ultima a sezonului regulat din Liga 1.
  • Runda continuă sâmbătă cu alte trei partide, printre care și FCSB - U Cluj.
  • Toate meciurile din Liga 1 pot fi urmărite live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

S-au stabilit deja echipele care vor evolua în play-off și play-out. FCSB, campioana en-titre a României, a ratat calificarea în top 6, iar singurul obiectiv rămas în acest sezon este calificarea în Conference League.

U Craiova, Dinamo, Rapid, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș sunt echipele care se vor lupta pentru titlu.

Vineri, 6 martie

Csikszereda - Farul 1-0

  • A marcat: M. Eppel (min. 71)
  • Csikszereda: Pap - Paszka, Hegedus, R. Palmeș, R. Trif - Csuros - W. Loeper, S. Veres, E. Bodo, Jebari - Z. Nagy
  • Rezerve: Bettini, E. Bloj, D. Bota, Dusinszki, M. Eppel, Gustavinho, Novelli, M. Simon, S. Szalay, Toth-Pal, B. Vegh
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Farul: R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - D. Ramalho, V. Dican, Ganea - Grigoryan, Markovic, R. Tănasă
  • Rezerve: Buzbuchi, I. Doicaru, Ș. Duțu, A. Goncear, E. Radaslavescu, C. Sima, D. Sîrbu, B. Țîru, J. Vojtus
  • Antrenor: Ianis Zicu
  • Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Neacşu George Florin, Marin Nicușor, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Ghinguleac Radu Adrian
  • Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

Sâmbătă, 7 martie

Metaloglobus - UTA Arad, live de la 14:30

  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

FC Botoșani - Petrolul, live de la 17:00

  • Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)

FCSB - U Cluj, live de la 20:00

  • Stadion: Arena Naţională

Duminică, 8 martie

Oțelul Galați - Hermannstadt, live de la 14:30

  • Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)

FC Argeș - Unirea Slobozia, live de la 17:00

  • Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Rapid - U Craiova, live de la 20:00

  • Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)

Luni, 9 martie

CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00

  • Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid⤴️2955
3Dinamo⤴️ 2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul ⤵️2941
11Farul ⤵️3037
12Csikszereda⤵️3032
13Petrolul ⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus ⤵️2911
⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share