Liga 1, etapa #29 Csikszereda a învins-o pe Farul » Programul complet al ultimei runde din sezonul regulat + clasamentul

Csikszereda a învins-o pe Farul Constanța, scor 1-0, în primul meci al etapei #30, ultima a sezonului regulat din Liga 1.

Runda continuă sâmbătă cu alte trei partide, printre care și FCSB - U Cluj.

S-au stabilit deja echipele care vor evolua în play-off și play-out. FCSB, campioana en-titre a României, a ratat calificarea în top 6, iar singurul obiectiv rămas în acest sezon este calificarea în Conference League.

U Craiova, Dinamo, Rapid, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș sunt echipele care se vor lupta pentru titlu.

Vineri, 6 martie

Csikszereda - Farul 1-0

A marcat: M. Eppel (min. 71)

Csikszereda : Pap - Paszka, Hegedus, R. Palmeș, R. Trif - Csuros - W. Loeper, S. Veres, E. Bodo, Jebari - Z. Nagy

: Pap - Paszka, Hegedus, R. Palmeș, R. Trif - Csuros - W. Loeper, S. Veres, E. Bodo, Jebari - Z. Nagy Rezerve : Bettini, E. Bloj, D. Bota, Dusinszki, M. Eppel, Gustavinho, Novelli, M. Simon, S. Szalay, Toth-Pal, B. Vegh

: Bettini, E. Bloj, D. Bota, Dusinszki, M. Eppel, Gustavinho, Novelli, M. Simon, S. Szalay, Toth-Pal, B. Vegh Antrenor : Robert Ilyeș

: Robert Ilyeș Farul : R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - D. Ramalho, V. Dican, Ganea - Grigoryan, Markovic, R. Tănasă

: R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - D. Ramalho, V. Dican, Ganea - Grigoryan, Markovic, R. Tănasă Rezerve : Buzbuchi, I. Doicaru, Ș. Duțu, A. Goncear, E. Radaslavescu, C. Sima, D. Sîrbu, B. Țîru, J. Vojtus

: Buzbuchi, I. Doicaru, Ș. Duțu, A. Goncear, E. Radaslavescu, C. Sima, D. Sîrbu, B. Țîru, J. Vojtus Antrenor : Ianis Zicu

: Ianis Zicu Arbitru : Călin Iulian, Asistenți : Neacşu George Florin, Marin Nicușor, VAR : Costreie Sorin, AVAR : Ghinguleac Radu Adrian

: Călin Iulian, : Neacşu George Florin, Marin Nicușor, : Costreie Sorin, : Ghinguleac Radu Adrian Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)

Sâmbătă, 7 martie

Metaloglobus - UTA Arad, live de la 14:30

Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

FC Botoșani - Petrolul, live de la 17:00

Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)

FCSB - U Cluj, live de la 20:00

Stadion: Arena Naţională

Duminică, 8 martie

Oțelul Galați - Hermannstadt, live de la 14:30

Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)

FC Argeș - Unirea Slobozia, live de la 17:00

Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

Rapid - U Craiova, live de la 20:00

Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)

Luni, 9 martie

CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00

Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul ⤵️ 29 41 11 Farul ⤵️ 30 37 12 Csikszereda⤵️ 30 32 13 Petrolul ⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus ⤵️ 29 11 ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out ⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

