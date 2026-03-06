Liga 1, etapa #29 Csikszereda a învins-o pe Farul » Programul complet al ultimei runde din sezonul regulat + clasamentul

- Csikszereda a învins-o pe Farul Constanța, scor 1-0, în primul meci al etapei #30, ultima a sezonului regulat din Liga 1.
- Runda continuă sâmbătă cu alte trei partide, printre care și FCSB - U Cluj.
- Toate meciurile din Liga 1 pot fi urmărite live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
S-au stabilit deja echipele care vor evolua în play-off și play-out. FCSB, campioana en-titre a României, a ratat calificarea în top 6, iar singurul obiectiv rămas în acest sezon este calificarea în Conference League.
U Craiova, Dinamo, Rapid, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș sunt echipele care se vor lupta pentru titlu.
Vineri, 6 martie
Csikszereda - Farul 1-0
- A marcat: M. Eppel (min. 71)
- Csikszereda: Pap - Paszka, Hegedus, R. Palmeș, R. Trif - Csuros - W. Loeper, S. Veres, E. Bodo, Jebari - Z. Nagy
- Rezerve: Bettini, E. Bloj, D. Bota, Dusinszki, M. Eppel, Gustavinho, Novelli, M. Simon, S. Szalay, Toth-Pal, B. Vegh
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Farul: R. Munteanu - D. Maftei, I. Larie, G. Marins, L. Pellegrini - D. Ramalho, V. Dican, Ganea - Grigoryan, Markovic, R. Tănasă
- Rezerve: Buzbuchi, I. Doicaru, Ș. Duțu, A. Goncear, E. Radaslavescu, C. Sima, D. Sîrbu, B. Țîru, J. Vojtus
- Antrenor: Ianis Zicu
- Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Neacşu George Florin, Marin Nicușor, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Ghinguleac Radu Adrian
- Stadion: Municipal (Miercurea Ciuc - Harghita)
Sâmbătă, 7 martie
Metaloglobus - UTA Arad, live de la 14:30
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
FC Botoșani - Petrolul, live de la 17:00
- Stadion: Municipal (Botoşani - Botoşani)
FCSB - U Cluj, live de la 20:00
- Stadion: Arena Naţională
Duminică, 8 martie
Oțelul Galați - Hermannstadt, live de la 14:30
- Stadion: Oţelul (Galaţi - Galaţi)
FC Argeș - Unirea Slobozia, live de la 17:00
- Stadion: Orăşenesc (Mioveni - Argeş)
Rapid - U Craiova, live de la 20:00
- Stadion: Giulești (Bucureşti - Bucureşti)
Luni, 9 martie
CFR Cluj - Dinamo, live de la 20:00
- Stadion: CFR Dr. „Constantin Rădulescu” (Cluj-Napoca - Cluj)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Rapid⤴️
|29
|55
|3
|Dinamo⤴️
|29
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș⤴️
|29
|49
|7
|FCSB⤵️
|29
|46
|8
|FC Botoșani⤵️
|29
|42
|9
|UTA Arad⤵️
|29
|42
|10
|Oțelul ⤵️
|29
|41
|11
|Farul ⤵️
|30
|37
|12
|Csikszereda⤵️
|30
|32
|13
|Petrolul ⤵️
|29
|29
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|29
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus ⤵️
|29
|11