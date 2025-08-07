Dinamovistul cu două facultăți Le-a urmat în paralel, iar în copilărie a făcut dansuri sportive: „Era nervoasă mama” 

Alexandru Pop (25 de ani) a povestit cum a reușit să studieze la două facultăți și să obțină diplomele de absolvire, în timp ce joacă fotbal profesionist.

Pe vremea când era student, atacantul evolua în Liga 2, pentru Universitatea Cluj.

Alexandru Pop s-a remarcat în fotbalul românesc, în 2019. Tot atunci a luat Bacalaureatul cu media 9,71.

Alexandru Pop, absolvent a două facultăți: „Se poate dacă vrei”

Alexandru Pop, atacantul lui Dinamo, dovedește că sportul de performanță nu oprește drumul academic al unui sportiv.

Fotbalistul a fost îndrumat de familie să își continue studiile. Astfel, Alexandru Pop a terminat două facultăți și a vorbit despre programul pe care îl avea pe vremea când era student.

„Pot să meargă în paralel fotbalul și școala, dacă există voință și dorință.

În prezent sunt absolvent a două facultăți, dovada vie că se poate dacă vrei. Au fost 2-3 ani încărcați din punctul ăsta de vedere, de pe la 19 până la 22. Am avut noroc că eram la U Cluj în perioada aceea, și la facultate tot la Cluj.

Eram la zi, la Comunicare și Relații Publice, și mergeam dimineață la facultate de la 8, după la antrenament, apoi din nou la facultate, aveam seminarii la care trebuia să fac prezența, fiind la zi.

Cam așa a arătat o bună perioadă, până am prins pandemia și s-a mutat totul online. Altfel, 3 ani de zile așa arătau. Am terminat și Facultatea de Sport, în paralel. Am fost îndrumat de mic de părinți, «Faci fotbal, dar nu lași școala!»”, a spus Pop la emisiunea Liga Digi Sport.

Alexandru Pop, pasionat de Formula 1: „Îmi plac sporturile de adrenalină”

Atacantul care a marcat de cinci ori sezonul trecut a dezvăluit și ce i-ar fi plăcut să facă, dacă nu juca fotbal:

„Dacă nu aș fi devenit fotbalist mi-ar fi plăcut, poate, Formula 1. Nu știu dacă aș fi ajuns acolo, dar poate Formula E, Formula 3, Formula 4. Îmi plac sporturile de adrenalină, de viteză. Înainte să mă apuc de fotbal am făcut dansuri sportive.

Era nervoasă mama că umblu pe stradă cu capul în pământ și aveam un coleg de clasă care avea postura foarte dreaptă și frumoasă, făcea dansuri sportive. Așa am ajuns acolo. Nu mi-a plăcut, nicio șansă!

Am mai făcut înot și karate până să ajung la fotbal. Dar nu m-aș fi văzut să fac altceva, la fotbal mi-a plăcut din prima când am mers”.

Alexandru Pop, fără gol marcat pentru Dinamo

Format în academiile Universității Cluj și a Farului Constanța, Alexandru Pop a debutat în fotbalul profesionist pentru „șepcile roșii”, în sezonul 2019-2020.

Atacantul a petrecut doi ani pe Cluj-Arena, timp în care s-a luptat pentru promovarea în Superliga.

Pop s-a remarcat în stagiunea 2022-2023, când evolua pentru Unirea Dej. Prestațiile sale pentru trupa pregătită de Dragoș Militaru l-au propulsat în Superliga, unde a evoluat inițial pentru Oțelul Galați.

La începutul acestui an, Dinamo a virat 125.000 de euro în conturile trupei pregătite de Laszlo Balint, pentru a-și asigura serviciile lui Alexandru Pop.

Un milion de euro este cota de piață a lui Alexandru Pop, potrivit Transfermarkt

Pentru Dinamo, „vârful” a jucat 21 de meciuri, însă nu a reușit să marcheze niciun gol. Alexandru Pop a fost utilizat în toate meciurile echipei pregătite de Zeljko Kopic din acest sezon.

