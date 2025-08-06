Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf!  Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor +42 foto
Cei de la CSN Arcul de Triumf au fost deranjați că la meciul cu Botoșani, Dinamo a acoperit denumirea arenei, dată de casa de pariuri MrBit
Dinamo, alungată de pe Arcul de Triumf! Scandal mare: șefii arenei, notificare agresivă. Disputa, pornită de la două firme din industria pariurilor

Dan Udrea
Publicat: 06.08.2025, ora 17:44
Actualizat: 06.08.2025, ora 18:05
  • Dinamo a disputat prima etapă din sezon pe stadionul Arcul de Triumf și preconiza să revină acolo la duelul cu UTA, însă a fost nevoită să meargă pe Arena Națională
  • Cei de la CSN Arcul de Triumf au fost deranjați că la meciul cu Botoșani, Dinamo a acoperit denumirea arenei, dată de casa de pariuri MrBit
  • Dinamo susține, prin vocea lui Andrei Nicolescu, că “atunci când închiriezi un stadion e normal să-l îmbraci cum vrei”. Sponsorul principal al clubului e casa de pariuri Superbet

Dinamo - UTA se va juca pe Arena Națională, vinerea viitoare, pe 15 august.

Anunțul a fost făcut de clubul din Ștefan cel Mare, însă ceea ce nu se știe e faptul că Dinamo intenționase în prima fază să organizeze jocul pe stadionul Arcul de Triumf, unde evoluase și în prima etapă de pe teren propriu, cu FC Botoșani, pe 21 iulie.

Dinamo a șters MrBit de la Arcul de Triumf și a pus Superbet

La acel meci însă s-a produs ceva ce a rupt relațiile dintre conducerea CSN Arcul de Triumf și clubul Dinamo. Ce s-a întâmplat?

Șefii roș-albilor au decis atunci să acopere logoul sponsorului arenei, cel care dă și numele stadionului. E vorba despre casa de pariuri Mr Bit.

Dinamo a acoperit acest lucru, tocmai pentru a nu intra în conflict cu sponsorul principal al clubului, care e tot o casă de pariuri, Superbet.

CSN Arcul de Triumf: “Dacă mai vreți aici, nu mai acoperiți denumirea arenei!”

Modul în care a procedat Dinamo nu a fost pe placul celor care administrează arena. Aceștia au reacționat și au notificat oficial clubul din Ștefan cel Mare: dacă mai vreți să jucați aici pe viitor, denumirea sponsorului stadionului nu mai puteți să o ascundeți publicului. 

Dinamo s-a văzut pusă în fața unei situații ingrate și a decis să joace cu UTA pe Arena Națională, deși nu anticipează că va avea o mare afluență de public pe 15 august La derby-ul cu FCSB, de sâmbăta trecută, au fost în jur de 24.000 de spectatori.

Pe Arenă e nevoie de cel puțin 12.000-13.000 de fani pentru ca echipa gazdă să nu iasă în pierdere.

Dinamo: “Marketizăm stadionul așa cum vrem noi”

Andrei Nicolescu a comentat acest subiect, miercuri seară, în studio la Prima Sport.

“În momentul în care vindem un pachet de reprezentare, ne asigurăm că preluăm și un stadion pe care putem să-l marketizăm și să-l îmbrăcăm așa cum considerăm noi de cuviință, pentru că avem sponsori, parteneri cărora trebuie să le dăm expunerea de care avem nevoie”, a spus șeful lui Dinamo.

Apoi a confirmat că Dinamo a fost somată oficial. “Am fost notificați de cei de la CSN Arcul de Triumf că noi, împreună cu partenerul nostru, am neutralizat anumite zone unde se intră în contradicție flagrantă cu ceea ce avem noi în contractele cu sponsorii noștri.

Vă dau un exemplu. Studioul vostru de aici, de la Prima Sport, dacă mi-l închiriați, aș veni și mi-aș pune eu marca mea aici, în plasmă, n-ar mai fi cum e acum, Fotbal Show, ci ceea ce vreau eu să fie. Un contract de închiriere pentru un spațiu, teoretic, trebuie să îmi dea acces la tot spațiul”, a mai declarat Nicolescu.

23.000 de euro pentru Dinamo, 10.500 euro pentru CS Dinamo

Dinamo a disputat meciul cu Botoșani din a doua etapă de Liga 1 pe Arcul de Triumf. Prețul a intrat într-un protocol semnat în sezonul trecut, în care clubul a primit o reducere de 20%. Chiria clasică pe Arc, dacă Dinamo ar continua să joace e de 23.000 de euro.

În schimb, meciul dintre Clubul Sportiv Dinamo și Clubul Sportiv al Armatei Steaua, din etapa a 3-a a ligii secunde, programat peste 10 zile, va avea parte de o chirie la mai puțin de jumătate: doar 10.500 de euro. Cei de la Arcul de Triumf susțin că aceasta e diferența de preț între un meci de Liga a II-a și unul de Liga 1.

Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Dinamo - Botoșani (meci). Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

VIDEO Scenografia fanilor lui Dinamo pe Arena Națională, cu FCSB

INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
INTERVIU. În ziua înmormântării lui Ion Iliescu, mesaj de la „femeia în rochie albastră”, cea devenită simbol după ce a fost bătută de mineri. „Mă uit în jur și văd tineri de 40 de ani cu idei anti-democratice” 
dinamo bucuresti dinamo liga 1 arcul de triumf sponsor arena nationala
