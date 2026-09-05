Stoian, ratare monumentală cu Dinamo FOTO. Atacantul putea egala pentru FCSB la doar câteva secunde de la intrarea pe teren

DINAMO - FCSB. Alexandru Stoian (18 ani) a ratat o ocazie uriașă în startul reprizei secunde a derby-ului de pe stadionul „Arcul de Triumf”.

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Stoian a început meciul pe banca de rezerve a celor de la FCSB, însă a fost introdus pe teren după pauză, în locul lui Boutoutaou.

DINAMO - FCSB. Ratare incredibilă a lui Alexandru Stoian

În minutul 46, Garita a luat o fază pe cont propriu și a reușit să păstreze mingea, deși avea trei adversari în jurul său. Puternicul atacant din Camerun a ajuns s-a apropiat de careul lui Bellaarouch și a centrat în fața porții.

Scăpat din marcajul lui Irimia, Stoian a ajuns la timp la întâlnirea cu balonul, însă l-a lovit greșit cu capul de pe linia careului de 6 metri, iar acesta s-a dus pe lângă poartă.

Tânărul atacant al roș-albaștrilor a luat bara în brațe și și-a pus mâinile în cap, în timp ce Garita l-a privit la fel de dezamăgit.

Echipele de start:

Dinamo: Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko

Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko Rezerve: Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen

Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen Antrenor: Nuno Campos

Nuno Campos FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa

M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Stadion : „Arcul de Triumf” (București)

: „Arcul de Triumf” (București) Arbitru: Istvan Kovacs / Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi / VAR: George Găman, AVAR: Florin Chivulete

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