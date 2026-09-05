Dinamo câștigă un derby nebun! VIDEO. FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga

Dinamo a învins FCSB, scor 2-1, în derby-ul etapei #8 din Superliga.

Pentru roș-albaștri, este a treia înfrângere consecutivă în campionat, în timp ce „câinii” vor încheia încă o rundă pe primul loc.

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Dinamo și FCSB au oferit un derby cu adevărat nebun pe „Arc”. Istvan Kovacs a avut și el un rol important, cu mai multe decizii extrem de controversate.

Dinamo câștigă un derby nebun! FCSB, îngenuncheată și de marea rivală! A treia înfrângere la rând în Superliga

Totul a început în minutul 23. „Centralul” din Carei a dictat lovitură de la marginea careului pentru „câini”, însă a fost chemat la VAR pentru a revedea faza. A întors decizia și a dictat fault în atac.

Jocul nu a fost reluat imediat. Kovacs a mers din nou la marginea terenului. A revăzut un duel între Andre Duarte și Mărginean și a luat o decizie controversată. A ales să-l elimine pe jucătorul de la FCSB și să-i acorde cartonașul galben fotbalistului de la Dinamo.

La cinci minute după roșul încasat de jucătorul de la FCSB, Dinamo a reușit să deschidă scorul prin Martin Pascual.

Chiar și în inferioritate numerică, roș-albaștrii au fost foarte aproape de gol în startul reprizei secunde. Introdus la pauză, Stoian a ratat o ocazie uluitoare.

Dinamo a căutat golul de 2-0 și l-a găsit în minutul 79. După ce a făcut minuni în poarta fostei campioane, Târnovanu nu a mai avut ce face la lovitura de cap a aceluiași Pascual, deviată decisiv de Arad.

David Miculescu a reaprins speranțele oaspeților cu reușita din minutul 84. Două minute mai târziu, Dinamo a obținut un penalty, dar Târnovanu a apărat execuția lui Armstrong.

În prelungiri, Cătălin Cîrjan, căpitanul roș-albilor, a fost eliminat pentru cumul de cartonaș galbene și va rata meciul cu Csikszereda.

Dinamo - FCSB 2-1

Au marcat: Pascual ('36), Arad ('79, aut)/ Miculescu ('84)

Pascual ('36), Arad ('79, aut)/ Miculescu ('84) 6.592 de spectatori

Final de meci! Dinamo se impune

Min.90+2 - Cîrjan vede cartonașul galben pentru simulare și este eliminat! Căpitanul lui Dinamo va rata meciul cu Csikszereda.

Partida este prelungită cu minimum 5 minute

Min.87 - Armstrong își asumă execuția, dar Târnovanu se revanșează și pareaza lovitura de la 11 metri.

Min.86 - Penalty pentru Dinamo! Târnovanu iese în întâmpinarea lui Zandbergen și îl faulează pe acesta. Istvan Kovacs îi arată cartonașul galben portarului de la FCSB și arată punctul cu var.

Min.84 - GOL FCSB, 2-1! Miculescu îl învinge pe Bellarouch, cu un șut din interiorul careului, și aprinde speranțele în tabăra roș-albaștrilor. Portarul lui Dinamo a văzut și cartonașul galben pentru o lovitură aplicată lui Arad.

Min.82 - Pinto vede cartonașul galben pentru o ținere de tricou.

Min.80 - Schimbare la FCSB: iese Garita, intră Gnahore.

Min.79 - GOL Dinamo 2-0! Din lovitura de colț rezultată, Pascual lovește mingea cu capul, după o centrare a lui Armstrong. Arad încearcă să respingă balonul, însă îl trimite direct în poarta lui Târnovanu.

Min.77 - Armstrong șutează puternic de la aproximativ 20 de metri, dar Târnovanu se întinde și respinge mingea în corner.

Min.76 - Pădurariu încearcă o acțiune individuală, însă se izolează între trei adversari și este deposedat

Min.74 - Cîrjan pătrunde în careu, șutează puternic la firul ierbii, dar Târnovanu intervine excelent. Este a treia paradă a portarului de la FCSB în decurs de câteva minute.

Min.61 - Modificare și la FCSB: iese Crețu, intră Stancu.

Min.60 - Schimbare la Dinamo: iese Karamoko și intră Dean Zandbergen, aflat la debut în tricoul „câinilor”.

Min.57 - Karamoko profită de eroarea lui Crețu, șutează din interiorul careului, dar Cisotti se aruncă la sacrificiu și intervine.

Min.53 - Dublă schimbare la Dinamo: ies Mărginean și Musi, intră Verreth și Pinto.

Min.50 - Cîrjan îl faultează pe Arad. Istvan Kovacs dictează lovitură liberă pentru FCSB și îi arată cartonașul galben căpitanului de la Dinamo, care a lovit mingea după fluierul „centralului”.

Min.47 - Garita se descurcă excelent în fața lui Mărginean, centrează perfect, însă lovitura de cap a lui Stoian, dintr-o poziție favorabilă, trece peste poartă.

Min.46 - Partida se reia! Dublă schimbare la FCSB: ies Korenica și Boutoutaou, intră Arad și Stoian.

Pauză pe „Arc”

Min.45+2 - Garita înscrie, dar golul este anulat pentru un fault în atac!

Repriza secundă este prelungită cu 10 minute!

Min.36 - GOL Dinamo, 1-0! Pascual îl învinge pe Târnovanu în urma unei lovituri libere lateral dreapta.

Min.32 - Boutoutaou pătrunde în careu, este oprit de Opruț, iar Kovacs dictează penalty pentru FCSB și îi arată cartonașul galben jucătorului de la Dinamo. „Centralul” se duce din nou la VAR și își schimbă decizia.

Min.30 - Duarte și Mărginean au un clinci, iar Istvan Kovacs este chemat din nou la VAR! Arbitrul din Carei alege să-l elimine pe jucătorul roș-albaștrilor și să-i acorde galben fotbalistului de la Dinamo.

Min.25 - Istvan Kovacs a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR, pentru un posibil penalty. „Centralul” dictează în cele din urmă fault în atac la Cîrjan și îi anulează cartonașul galben lui Korenica.

Min.23 - Karamoko trece de Joao Paulo, pasează la marginea careului pentru Cîrjan, care se pregătește să șuteze, dar este faultat de Korenica. Istvan Kovacs îi arată cartonașul galben internaționalului kosovar.

Min.13 - Musi îi ia fața lui Dawa, însă este bloca in extremis de Târnovanu.

Min.6 - Karamoko primește o minge la marginea careului, șutează, dar Târnovanu este atent și respinge.

Min.3 - Pascual lovește balonul cu capul, însă mingea se duce peste poarta lui Târnovanu.

Min.2 - Cisotti îl faultează tare pe Irimia, dar primește doar un avertisment verbal din partea lui Istvan Kovacs.

Min.1 - Start de meci în „Derby de România”.

Echipele de start:

Dinamo: Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko

Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko Rezerve: Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen

Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen Antrenor: Nuno Campos

Nuno Campos FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa

M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Stadion : „Arcul de Triumf” (București)

: „Arcul de Triumf” (București) Arbitru: Istvan Kovacs / Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi / VAR: George Găman, AVAR: Florin Chivulete

Antrenorul lui Dinamo a reacționat cu câteva minute înainte de startul partidei.

„Ne plac aceste meciuri, atmosfera este foarte bună, suporterii se vor bucura de meci. Știm cât de importante sunt aceste meciuri pentru ei, pentru noi. Trebuie să fim inteligenți în acest meci, să ne detașăm, să nu fim foarte emotivi.

Avem identitatea noastră, stilul nostru de a juca. Vrem să controlăm meciul, avem și partea strategică împotriva fiecărui adversar. Sunt câteva detalii pe care vrem să le modificăm pentru că și adversarii sunt diferiți.

Au și jucători noi și trebuie să ne adaptăm la calitățile jucătorilor lor, mai ales pentru că au schimbat mult în ultima vreme.

Vom juca toate meciurile să câștigăm, asta e mentalitatea noastră, nu contează adversarul sau unde jucăm. De când am venit și până în momentul de față am implementat această mentalitate.

Nu cred că există favorite în derby. Jucăm acasă, în fața fanilor noștri, știm că sunt alături de noi, mereu au fost importanți pentru noi și așa vor rămâne.

Ne așteptam (n.r. - să fie titular Korenica), nimic special, trebuie să înțelegem calitățile jucătorilor”, a spus Campos la Prima Sport.

Denis Drăguș nu face parte din lotul pentru derby-ul cu Dinamo. Situația lui Karlo Muhar este și mai dificilă: nu a putut fi prezentat la FCSB, din cauza unei probleme legate de contractul său anterior, cu CFR Cluj.

Suprafața de joc nu arată deloc bine înainte de startul derby-ului. Sunt zone în care iarba este foarte rară. Există și câteva gropițe.

Fost jucător la Dinamo, Eddy Gnahore a ales să nu-și prelungească contractul cu roș-albii și să semneze cu FCSB.

Fanii „câinilor” nu au trecut peste cele întâmplate, și au început să scandeze „Iuda, Iuda!”, în momentul în care francezul a coborât din autocarul roș-albaștrilor.

Marius Baciu pregătește mai multe surprize în primul „11” al roș-albaștrilor:

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Joao Paulo, Korenica, Cisotti - Miculescu, Garita, Boutoutaou

„În această seară, e meci mare pe ARC! Pentru a treia oară, rivalele DINAMO și FCSB se întâlnesc aici. Un nou derby, aceeași pasiune și un stadion pregătit să primească fotbalul.

Când alții își închid porțile, CSN Arcul de Triumf le deschide. Pentru fotbal. Pentru sport. Pentru suporteri.

Trăiți derby-ul. Cântați. Susțineți-vă echipa. Bucurați-vă de fotbal! Să fie spectacol în tribune și pe teren!”, au scris cei de la Complexul Sportiv Național Arcul de Triumf, pe Facebook.

FOTO FB Complexul Sportiv Național "Arcul de Triumf"

Imaginile sunt de la 1-1 cu Corvinul, la Arad, etapa trecută:

Nuno Campos, înainte de Dinamo - FCSB: „Trebuie să jucăm cu inima, dar să gândim cu capul”

„Toată lumea simte energia suporterilor și este bine să avem astfel de meciuri. Pentru noi este important să înțelegem dimensiunea partidei, dar și să gândim cu capul și să jucăm cu inima.

De fiecare dată când ai un derby este ceva special. Întrebarea este cum gestionezi astfel de meciuri. Trebuie să ne păstrăm concentrarea asupra lucrurilor pe care le avem de făcut și să aducem o energie bună în joc.

Astfel de meciuri sunt, de obicei, decise de detalii. Pregătim partida ca de fiecare dată, urmărim și analizăm ce face adversarul pe teren și încercăm să găsim lucrurile care ne pot oferi un avantaj”, a spus antrenorul lui Dinamo.

Marius Baciu: „Datorită respectului s-a ajuns la o rivalitate fantastică”

„Toate îți trec prin cap când te gândești la un meci FCSB - Dinamo. Cred că am și eu 12-13 derby-uri jucate. E un meci aparte pentru tot ce înseamnă suporter dinamovist, stelist, indiferent de situația în care se află fiecare echipă.

Bineînțeles, nu putem discuta despre istoria dintre cele două cluburi, dar sper să înțeleagă toți, mai ales noile generații, că au fost două echipe care s-au respectat foarte mult, tot timpul, și din cauza asta s-a ajuns la o rivalitate fantastică și s-au născut jucători emblematici.

Dacă nu erau Steaua și Dinamo, nu cred că aveam, la momentele respective, jucători atât de valoroși.

Un asemenea derby se poate câștiga sau pierde dacă nu respecți absolut tot. E un meci care, sunt sigur, va fi foarte tacticizat. Ambele echipe vor lăsa foarte puține spații adversarului. Respectul va duce la multă concentrare. Nicio echipă nu își dorește să piardă. Cine va greși mai puțin va avea câștig de cauză”, a declarat tehnicianul lui FCSB.

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