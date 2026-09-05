Pascual a deschis scorul în derby FOTO. Golul spaniolului din Dinamo - FCSB, validat cu ajutorul VAR! Kovacs a avut de luat o decizie dificilă

DINAMO - FCSB. Martin Pascual (27 de ani) a deschis scorul pentru gazde în „Derby de România”.

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În minutul 36, la scurt timp după ce FCSB a rămas în inferioritate numerică, iar VAR a trebuit să intervină pentru a fi luată o decizie în cazul penalty-urilor cerute de cele două echipe, Dinamo a reușit să marcheze primul gol al partidei.

DINAMO - FCSB. Martin Pascual a deschis scorul pe „Arc”

Armstrong a fost faultat de Pădurariu în afara careului, într-o zonă laterală. Scoțianul a executat cu mult efect, mingea a ajuns în careul mic, iar Martin Pascual a împins-o în poarta lui Târnovanu.

Istvan Kovacs a fost chemat de George Găman și Florin Chivulete să revadă faza la monitorul VAR.

Fundașul spaniol a plecat de lângă adversari dintr-o poziție la limită, însă „centralul” a considerat că acesta nu se afla în ofsaid și a validat în cele din urmă reușita.

Echipele de start:

Dinamo: Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko

Bellarouch - D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț - Armstrong, Soro, Mărginean, Cîrjan - Musi, Karamoko Rezerve: Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen

Roșca, Fetai, Opriș, Duțu, R. Radu, Verreth, Mazilu, Tarbă, Pinto, Al. Pop, Hintsa, Zandbergen Antrenor: Nuno Campos

Nuno Campos FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita

Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Korenica, Joao Paulo - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Garita Rezerve: M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa

M. Popa, Udrea, Gnahore, Arad, Toma, Radunovic, Stancu, Stoian, Labonne, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Stadion : „Arcul de Triumf” (București)

: „Arcul de Triumf” (București) Arbitru: Istvan Kovacs / Asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi / VAR: George Găman, AVAR: Florin Chivulete

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