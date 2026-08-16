U Craiova, întăriri pentru Europa Campioana României vrea un jucător de la  Dinamo Kiev: „Există speranța că se va ajunge la un acord”
Aliou Thiare/ Foto: IMAGO
Superliga

U Craiova, întăriri pentru Europa Campioana României vrea un jucător de la Dinamo Kiev: „Există speranța că se va ajunge la un acord”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 22:08
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 23:14
  • Aliou Thiare (22 de ani), fundașul central al celor de la Dinamo Kiev, ar fi dorit de Universitatea Craiova.
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Stoperul senegalez evoluează pentru formația ucraineană din vara anului 2025. Deși mai are contract până în 2029, Thiare ar putea ajunge la campioana României.

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Aliou Thiare, fundașul lui Dinamo Kiev, dorit de Universitatea Craiova

Jurnaliștii de la africafoot.com susțin că negocierile dintre olteni și Dinamo Kiev sunt în desfășurare.

„Deocamdată, totul merge bine între conducerea clubului românesc și fostul jucător de la Le Havre. Dacă se va ajunge la o înțelegere, aceștia vor trebui apoi să convingă echipa din Kiev să-l cedeze pe fundaș, care este sub contract până în 2029.

Evaluat la 1 milion de euro de Transfermarkt, fotbalistul originar din Diouloulou s-ar putea alătura campionatului românesc dacă acest interes se materializează.

Discuțiile progresează, existând speranța că se va ajunge în curând la un acord pentru finalizarea tranzacției”, notează sursa citată.

Fundașul senegalez a evoluat doar în două dintre cele opt meciuri oficiale jucate de Dinamo Kiev în acest sezon:

  • 86 de minute în meciul retur cu PAOK (0-2), din turul doi preliminar al Europa League
  • 58 de minute în victoria cu Veres - Rivne (2-1), în etapa #2 din prima ligă a Ucrainei
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Vladimir Screciu, Nikola Stefanovic, Oleksandr Romanchuk și Adrian Rus sunt fundașii centrali de meserie pe care Craiova îi are în acest moment în lot. Mijlocaș la bază, Alexandru Crețu este folosit pe postul de stoper de Filipe Coelho.

Mihai Rotaru: „Mai vrem 2-3 jucători”

După calificarea în play-off-ul Europa League, Craiova și-a asigurat prezența faza principală din Conference League.

Oltenii se pregătesc pentru duelul cu Ararat-Armenia, iar Mihai Rotaru a anunțat că Filipe Coelho va mai primi întăriri.

„Mai vrem 2-3 jucători. Suntem în negocieri cu doi, este foarte greu. Noi ne-am asumat să-i transferăm mai scump la începutul campaniei. Am plătit 700.000 de euro în plus față de prețul normal.

Ușor-ușor se vor adapta (n.r. jucătorii noi) și vă dau exemplul lui Lukic. A plecat și am înțeles că acum pleacă pe trei milioane de euro de la U Cluj. Mircea Lucescu mi-a spus că jucătorii din America de Sud au nevoie de minimum șase luni de adaptare.

Este greu să te impui repede, nivelul echipei este altul acum. Noi am avut 14 jucători la echipele naționale. Mora a avut cinci zile de vacanță. Am jucat deja 11 meciuri. Este inuman”, a spus Mihai Rotaru, citat de digisport.ro.

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