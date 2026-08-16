Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”
Anderson Ceara
Campionate

Nu plânge după FCSB și CFR Cluj Refuzat de două ori într-o vară, Anderson Ceara și-a găsit echipă: „A crezut în mine”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2026, ora 21:38
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 21:38
  • Anderson Ceara (27 de ani) a oferit un prim interviu după transferul la echipa egipteană National Bank Egypt, după doi ani și jumătate petrecuți la Csikszereda.
  • Brazilianul nu regretă că nu a ajuns la FCSB sau CFR Cluj, echipe care l-au refuzat din cauza unor probleme medicale.
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În această vară, Anderson Ceara a fost dorit de cele două cluburi din Liga 1, însă, în ambele cazuri, transferul a picat după vizita medicală.

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Anderson Ceara: „Nu regret că nu am ajuns la FCSB sau CFR”

Ceara a semnat un contract valabil pe următoarele trei sezoane cu National Bank Egypt. În schimbul său, Csikszereda a primit aproximativ 500.000 de euro și a păstrat inclusiv un procent de 20% dintr-un viitor transfer.

După ce trecut vizita medicală și a semnat cu noua sa echipă, Anderson Ceara a oferit detalii despre această mutare și a precizat care e obiectivul său în Egipt.

„Interesul celor de aici a apărut în urmă cu o lună. Am fost convins de aspectul financiar, atât pentru mine, cât și pentru familia mea, dar și de proiectul clubului, care își propune să fie printre cele mai bune echipe din campionatul Egiptului.

Îmi doresc să joc pentru un club care luptă pentru obiective importante și sunt foarte fericit că totul a decurs atât de bine.

Obiectivul meu este să am un sezon foarte bun alături de echipa care a crezut în mine și să atingem obiectivele clubului, acesta fiind cel mai important lucru.

Deocamdată, nu vreau să mă gândesc la viitor, vreau să trăiesc intens această experiență alături de noua mea echipă, așa cum am făcut și la Csikszereda.

Am fost foarte surprins de club și de toți oamenii de aici. M-am bucurat foarte mult de felul în care am fost primit. Încă din prima zi m-am simțit ca acasă. Sunt foarte fericit că sunt aici.

Totul este diferit. Înainte locuiam într-un loc foarte rece, iar acum sunt într-un loc foarte călduros. Am nevoie de timp pentru a mă adapta. Din câte am auzit, campionatul este foarte competitiv, iar echipele sunt foarte agresive. Încerc să mă adaptez cât mai repede posibil”, a declarat Ceara, conform digisport.ro.

Nu regret că nu am ajuns la FCSB sau CFR. Sunt foarte fericit la noua mea echipă, iar acesta este cel mai important lucru pentru mine Anderson Ceara, noul jucător de la National Bank Egypt

În cei doi ani și jumătate petrecuți la Csikszereda, Anderson Ceara a jucat 86 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 16 pase decisive.

National Bank Egypt, noua echipă a brazilianului, se află pe locul al treilea în play-out-ul din campionatul Egiptului.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Anderson Ceara, refuzat de FCSB și CFR Cluj

Ceara a fost aproape de un transfer la FCSB, însă mutarea a picat în ultimul moment, după ce acesta a efectuat vizita medicală. Medicii echipei ar fi descoperit că fotbalistul ar avea câteva probleme în zona meniscului.

Ulterior, CFR Cluj a intrat pe fir și a încercat să-l aducă pe brazilian în Gruia. Dar acesta a fost refuzat din nou, motivele fiind aceleași.

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