Alisson Becker, pedepsit FOTO. Portarul lui Liverpool a fost sancționat dur după criza de nervi din Premier League +4 foto
Criza de nervi a lui Alisson. Foto: captură video X
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Alisson Becker, pedepsit FOTO. Portarul lui Liverpool a fost sancționat dur după criza de nervi din Premier League

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 19:08
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 19:08
  • Alisson Becker (33 de ani), portarul celor de la Liverpool, s-a ales cu o amendă serioasă după ieșirea nervoasă de la finalul meciului cu Nottingham Forest, scor 2-2.
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Cele două formații s-au întâlnit în etapa #2 din Premier League, iar „cormoranii” nu au reușit să impună pe teren propriu, după ce au remizat și în prima rundă, fapt care a născut mai multe tensiuni.

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Alisson Becker, amendă de peste 9.000 de euro după meciul cu Nottingham Forest

Portarul brazilian a fost implicat în faza din minutul 69, unde Forest a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, deși acesta a încercat insistent să transmită că nu și-a atins adversarul.

Gibbs-White a transformat și și-a adus echipa în avantaj, iar Liverpool a reușit să mai obțină doar un egal la finalul jocului.

În drumul spre vestiare, Alisson a avut o criză de nervi, lovind cu piciorul tabela arbitrului de rezervă, gest care n-a scăpat nesancționat.

Criza de nervi a lui Alisson Becker / foto: capturi video X/The Final Whistle
Criza de nervi a lui Alisson Becker / foto: capturi video X/The Final Whistle

Galerie foto (4 imagini)

Criza de nervi a lui Alisson Becker / foto: capturi video X/The Final Whistle Criza de nervi a lui Alisson Becker / foto: capturi video X/The Final Whistle Criza de nervi a lui Alisson Becker / foto: capturi video X/The Final Whistle Criza de nervi a lui Alisson Becker / foto: capturi video X/The Final Whistle
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„Alisson Becker, jucătorul celor de la Liverpool, a fost amendat cu 8.000 de lire sterline (n.r. - aproximativ 9.300 de euro) pentru comportament necorespunzător în cadrul meciului din Premier League, împotriva echipei Nottingham Forest, disputat pe 29 august.

Portarul s-a comportat necorespunzător în zona tunelului după fluierul final”, a anunțat Federația Engleză de Fotbal, potrivit dailymail.co.uk.

În prezent, Liverpool ocupă locul 6 în Premier League, cu 5 puncte adunate după primele 3 etape.

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