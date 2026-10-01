De la un tratament greșit, pe acoperișul lumii Povestea impresionantă a lui Dorin Găbudean, campionul mondial la tenis de masă pentru persoane cu Parkinson
Dorin Găbudean și cele două medalii de aur cucerite la Campionatul Mondial de Tenis de Masă 2026 dedicat persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson (foto: Facebook/CS Politehnica Cluj Napoca)
Special

De la un tratament greșit, pe acoperișul lumii Povestea impresionantă a lui Dorin Găbudean, campionul mondial la tenis de masă pentru persoane cu Parkinson

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 01.10.2026, ora 09:11
alt-text Actualizat: 01.10.2026, ora 09:11
  • Clujeanul Dorin Găbudean (57 de ani) a devenit primul sportiv care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Tenis de Masă dedicat persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson, desfășurat în Hanovra, Germania, între 25-30 septembrie.
  • Și nu doar că a participat, dar s-a întors acasă ca dublu campion mondial, cucerind medalia de aur atât la simplu, cât și la dublu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dincolo de strălucirea medaliilor se ascunde însă o poveste zguduitoare despre incertitudine, supraviețuire și o pasiune mai puternică decât boala.

Nu-l vede pe Ianis la Marseille  Ce discuție a avut cu Gică Hagi: „Mi-a spus că e încăpățânat, să vorbesc eu cu el”
Citește și
Nu-l vede pe Ianis la Marseille Ce discuție a avut cu Gică Hagi: „Mi-a spus că e încăpățânat, să vorbesc eu cu el”
Citește mai mult
Nu-l vede pe Ianis la Marseille  Ce discuție a avut cu Gică Hagi: „Mi-a spus că e încăpățânat, să vorbesc eu cu el”

Povestea lui Dorin Găbudean, campion mondial la tenis de masă pentru persoane cu Parkinson

Pentru un om care a pus prima dată mâna pe paletă la 7 ani și a făcut performanță la CSM Cluj-Napoca înainte de 1989, controlul mișcărilor devenise firesc.

„Mâna mea fâlfâia, se ducea unde voia ea

Însă în urmă cu aproximativ cinci ani, în timpul unui antrenament obișnuit cu colegul său de club, Maximilian Marchiș, universul lui Dorin s-a zdruncinat.

„Servește Marchiș. Când să dau în minge cu forhandul, mâna mi se ducea unde voia ea. Iarăși servește, iarăși o lovesc aiurea. Îmi zice: «Ce faci?». Zic: «Nu pot să controlez mâna». «Cum nu poți?». «Păi, nu pot, pur și simplu»

Când duceam mâna din spate în față să lovesc mingea, mâna mea fâlfâia. Mă panicasem: «Ce-i cu mine, ce-i cu mine». A fost groaznic. Cu reverul a fost ceva mai bine”, a povestit Dorin pentru GOLAZO.ro, rememorând momentul cu emoție.

Dorin Găbudean, un jucător defensiv, cu atacuri surprinzătoare (foto: Facebook) Dorin Găbudean, un jucător defensiv, cu atacuri surprinzătoare (foto: Facebook)
Dorin Găbudean, un jucător defensiv, cu atacuri surprinzătoare (foto: Facebook)

Corpul parcă vibra tot timpul. Aveam o stare de agitație și nesiguranță”

Deși simptomele deveneau evidente la masa de joc, în viața de zi cu zi Găbudean le resimțea într-un mod diferit.

„La serviciu nu aveam probleme care să mă deranjeze. Deși eu meșteresc cu mâna foarte mult. Repar și verific centrale termice de apartament. Nu-mi tremura mâna vizibil.

Dar aveam o stare, cum să zic, generală a corpului de agitație și nesiguranță. Deci, ca și cum ar vibra tot timpul. Și foarte ciudată. Și nu înțelegeam ce s-a întâmplat”.

Trimis la investigații de o fostă colegă de liceu, neurologă

Timp de un an de zile, speriat sau nedumerit de ce i se întâmplă, Dorin a evitat complet cabinetele medicale.

Schimbarea a venit dintr-o coincidență fericită. Găbudean povestește: „În 2022 am avut întâlnirea de 35 de ani de la terminarea liceului. Și fosta colegă de bancă, neurologă, mi-a zis: «Hai la mine să facem niște investigații»”.

În urma investigațiilor, diagnosticul de Parkinson a fost confirmat, iar medicii i-au prescris un prim tratament.

Schema nu s-a dovedit însă potrivită, iar starea lui nu s-a ameliorat.

„Trei ani am băut o gură-două de țuică înainte să joc și se relaxa corpul”

În paralel, problemele au început să-i afecteze și evoluțiile din competiții. Înaintea meciurilor, emoțiile deveniseră atât de puternice încât Dorin a ajuns să recurgă la alcool pentru a putea continua să joace în Divizia A pentru CS Politehnica Cluj-Napoca.

„De-abia după un an de la episodul din antrenament, acum patru ani pe vremea asta, am mers la doctor și au început să-mi dea tratament. Dar tratamentul, până la urmă, s-a dovedit a fi incorect.

În momentul în care intram la masa de joc, aveam niște emoții teribile, chiar dacă jucam cu un copil.

Și singura mea variantă a fost să beau o gură-două de țuică înainte să joc. Se relaxa corpul și puteam să joc. Și asta a durat aproape trei ani, până anul trecut”.

Dorin Găbudean a jucat tenis de masă de performanță (foto: Facebook) Dorin Găbudean a jucat tenis de masă de performanță (foto: Facebook)
Dorin Găbudean a jucat tenis de masă de performanță (foto: Facebook)

Salvarea de pe YouTube

Marea cotitură s-a produs în 2025, datorită soției sale, care a căutat răspunsuri dincolo de tratamentul care nu dădea roade.

„Anul trecut, nevastă-mea a dat peste un interviu cu o neurologă pe YouTube, care vorbea foarte frumos. Mi-a trimis și mie linkul, m-am uitat 17 minute… Zice nevastă-mea: «Vezi că ți-am făcut o programare la ea»”.

Secretul celor 3 ore și jumătate

Noua specialistă a analizat cu atenție schema anterioară și a identificat imediat greșeala majoră de dozaj, în urma dialogului direct din cabinet.

„M-a întrebat: «Ce medicamente luați?». Zic: «Păi, iau plasturii ăia transdermici». Doctorița zice: «Bun, foarte bun», și trei jumătăți de pastile, câte una dimineața, una la amiază și una seara.

Neurologul zice: «Păi, stați că nu-i bine, că pastila asta are efect numai trei ore și jumătate. Trebuie luată de patru ori pe zi.

Eu mirat: «Păi, cum așa?». «Luați cum vă spun eu, la ora 7, la 11, la 15 și la 20», mi-a recomandat femeia. Păi, din momentul ăla, al dracu', nu mi-a mai trebuit nicio țuică și toate rezultatele mele au început să se vadă.

Am început să joc la concursuri din Amatur. Și am ajuns, uite, până pe locul patru”.

Mirosul, un simptom ignorat ani de zile

Tot în cadrul acestei consultații detaliate, discutând despre istoricul medical, a ieșit la iveală un un alt simptom perfid al bolii pe care Dorin îl ignorase de ani de zile.

«Ah, cum stai cu mirosul?», mă întreabă fosta mea colegă de bancă, neurologă, care era de serviciu în ziua respectivă. Păi, zic, prost. Am fost și la doctor, mi-au dat spray-uri, nu știu mai ce, dar n-a avut niciun efect. Și asta este unul dintre simptomele Parkinsonului: lipsa mirosului”.

VIDEO. Dorin Găbudean, la Campionatul Mondial de Tenis de Masă 2026 dedicat persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson

A făcut spectacol la Hanovra

Pentru a putea participa la Campionatul Mondial, Dorin a avut nevoie de sprijinul lui Cristi Mateiu, conducătorul clubului ACS Topspin Florești, singurul care avea documentele necesare pentru înscriere.

„E cel fără de care n-aș fi putut participa la acest Mondial”, spune Dorin.

În Germania, organizatorii l-au desemnat pe Găbudean favoritul numărul 9 al turneului la Categoria I, cea dedicată celor cu simptome mai ușoare și cu istoric în tenisul de masă.

„Am vrut să se audă de România”

Anii jucați în Superliga României s-au văzut la Campionatul Mondial. Dorin a câștigat toate cele 11 meciuri disputate în turneu: 6 în grupe și 5 pe tabloul eliminatoriu, fără să piardă vreun set.

Campionul ultimelor ediții i-a spus, la final, că românul este pur și simplu „la alt nivel”.

Dorin a făcut și spectacol la masa de joc: „Am dat cu dreapta, am dat cu stânga. Am scos niște mingi imposibile. Joc de plăcere și pentru sănătatea mea, nu mai am ce să demonstrez la aproape 60 de ani”.

Deocamdată, eu am o fază mai ușoară de Parkinson. Să-i fi văzut pe cei care erau la acest Mondial. Era să mă apuce plânsul când îi vedeam cum le tremurau mâinile. Doamne ferește! Sincer, mi-a fost greu să joc împotriva lor, știam că sunt sub valoarea mea, dar m-am gândit la culorile României și să se audă de țara noastră. M-am bucurat pentru România și am fost un pic emoționat când s-a cântat imnnul Dorin Găbudean, campion mondial tenis de masă

Citește și

Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Scandalul declanșat de ambasoarea americană în Grecia a ajuns în Congresul SUA. Avertismentul pentru Marco Rubio
Campion Mondial tenis de masa dorin gabudean parkinson
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
„Mare lipsă de valoare” Patronul din Superliga se teme înainte de Polonia - România: „Nu știu cum face Hagi să doarmă”
18:06
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
Vor pace cu Ronaldo Planul Federației Portugheze de a calma spiritele, după conflictul dintre CR7 și selecționer
17:45
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
Dezamăgiți de Hagi VIDEO. Suporterii României aveau alte așteptări de la selecționer: „Măcar azi să spălăm rușinea”
18:10
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Starul din NBA spune „NU” pariurilor Victor Wembanyama: „Este foarte trist să văd unii jucători făcând asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Top stiri
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Gimnastica
15:59
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
Citește mai mult
Burleanu s-a opus! EXCLUSIV. Președintele FRF a fost aproape de a bloca fondurile procesului Anei Bărbosu pentru medalia olimpică
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Campionate
13:52
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Citește mai mult
„Germania nu e suficient de albă?!” Jurgen Klopp, reacție furibundă la adresa partidului extremist: „E o nebunie că toată lumea are voie să facă asta”
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Superliga
09:34
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
Citește mai mult
Viitoarea siglă a lui Dinamo VIDEO Clubul a dat cele mai noi informații despre schimbarea dorită de fani: „Vor fi prezentate trei variante pentru votare”
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
B365
07:19
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM
Citește mai mult
O “cârtiță” precum cele care sapă tuneluri de metrou va ajunge și în Piața Unirii, pe șantierul de la planșeu. De ce e nevoie aici de un TBM

Echipe/Competiții

fcsb 23 CFR Cluj 2 dinamo bucuresti 15 rapid 8 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share