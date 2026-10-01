De la un tratament greșit, pe acoperișul lumii Povestea impresionantă a lui Dorin Găbudean, campionul mondial la tenis de masă pentru persoane cu Parkinson

Clujeanul Dorin Găbudean (57 de ani) a devenit primul sportiv care a reprezentat România la Campionatul Mondial de Tenis de Masă dedicat persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson, desfășurat în Hanovra, Germania, între 25-30 septembrie.

Și nu doar că a participat, dar s-a întors acasă ca dublu campion mondial, cucerind medalia de aur atât la simplu, cât și la dublu.

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Dincolo de strălucirea medaliilor se ascunde însă o poveste zguduitoare despre incertitudine, supraviețuire și o pasiune mai puternică decât boala.

Povestea lui Dorin Găbudean, campion mondial la tenis de masă pentru persoane cu Parkinson

Pentru un om care a pus prima dată mâna pe paletă la 7 ani și a făcut performanță la CSM Cluj-Napoca înainte de 1989, controlul mișcărilor devenise firesc.

„Mâna mea fâlfâia, se ducea unde voia ea”

Însă în urmă cu aproximativ cinci ani, în timpul unui antrenament obișnuit cu colegul său de club, Maximilian Marchiș, universul lui Dorin s-a zdruncinat.

„Servește Marchiș. Când să dau în minge cu forhandul, mâna mi se ducea unde voia ea. Iarăși servește, iarăși o lovesc aiurea. Îmi zice: «Ce faci?». Zic: «Nu pot să controlez mâna». «Cum nu poți?». «Păi, nu pot, pur și simplu»

Când duceam mâna din spate în față să lovesc mingea, mâna mea fâlfâia. Mă panicasem: «Ce-i cu mine, ce-i cu mine». A fost groaznic. Cu reverul a fost ceva mai bine”, a povestit Dorin pentru GOLAZO.ro, rememorând momentul cu emoție.

Dorin Găbudean, un jucător defensiv, cu atacuri surprinzătoare (foto: Facebook)

„Corpul parcă vibra tot timpul. Aveam o stare de agitație și nesiguranță”

Deși simptomele deveneau evidente la masa de joc, în viața de zi cu zi Găbudean le resimțea într-un mod diferit.

„La serviciu nu aveam probleme care să mă deranjeze. Deși eu meșteresc cu mâna foarte mult. Repar și verific centrale termice de apartament. Nu-mi tremura mâna vizibil.

Dar aveam o stare, cum să zic, generală a corpului de agitație și nesiguranță. Deci, ca și cum ar vibra tot timpul. Și foarte ciudată. Și nu înțelegeam ce s-a întâmplat”.

Trimis la investigații de o fostă colegă de liceu, neurologă

Timp de un an de zile, speriat sau nedumerit de ce i se întâmplă, Dorin a evitat complet cabinetele medicale.

Schimbarea a venit dintr-o coincidență fericită. Găbudean povestește: „În 2022 am avut întâlnirea de 35 de ani de la terminarea liceului. Și fosta colegă de bancă, neurologă, mi-a zis: «Hai la mine să facem niște investigații»”.

În urma investigațiilor, diagnosticul de Parkinson a fost confirmat, iar medicii i-au prescris un prim tratament.

Schema nu s-a dovedit însă potrivită, iar starea lui nu s-a ameliorat.

„Trei ani am băut o gură-două de țuică înainte să joc și se relaxa corpul”

În paralel, problemele au început să-i afecteze și evoluțiile din competiții. Înaintea meciurilor, emoțiile deveniseră atât de puternice încât Dorin a ajuns să recurgă la alcool pentru a putea continua să joace în Divizia A pentru CS Politehnica Cluj-Napoca.

„De-abia după un an de la episodul din antrenament, acum patru ani pe vremea asta, am mers la doctor și au început să-mi dea tratament. Dar tratamentul, până la urmă, s-a dovedit a fi incorect.

În momentul în care intram la masa de joc, aveam niște emoții teribile, chiar dacă jucam cu un copil.

Și singura mea variantă a fost să beau o gură-două de țuică înainte să joc. Se relaxa corpul și puteam să joc. Și asta a durat aproape trei ani, până anul trecut”.

Dorin Găbudean a jucat tenis de masă de performanță (foto: Facebook)

Salvarea de pe YouTube

Marea cotitură s-a produs în 2025, datorită soției sale, care a căutat răspunsuri dincolo de tratamentul care nu dădea roade.

„Anul trecut, nevastă-mea a dat peste un interviu cu o neurologă pe YouTube, care vorbea foarte frumos. Mi-a trimis și mie linkul, m-am uitat 17 minute… Zice nevastă-mea: «Vezi că ți-am făcut o programare la ea»”.

Secretul celor 3 ore și jumătate

Noua specialistă a analizat cu atenție schema anterioară și a identificat imediat greșeala majoră de dozaj, în urma dialogului direct din cabinet.

„M-a întrebat: «Ce medicamente luați?». Zic: «Păi, iau plasturii ăia transdermici». Doctorița zice: «Bun, foarte bun», și trei jumătăți de pastile, câte una dimineața, una la amiază și una seara.

Neurologul zice: «Păi, stați că nu-i bine, că pastila asta are efect numai trei ore și jumătate. Trebuie luată de patru ori pe zi.

Eu mirat: «Păi, cum așa?». «Luați cum vă spun eu, la ora 7, la 11, la 15 și la 20», mi-a recomandat femeia. Păi, din momentul ăla, al dracu', nu mi-a mai trebuit nicio țuică și toate rezultatele mele au început să se vadă.

Am început să joc la concursuri din Amatur. Și am ajuns, uite, până pe locul patru”.

Mirosul, un simptom ignorat ani de zile

Tot în cadrul acestei consultații detaliate, discutând despre istoricul medical, a ieșit la iveală un un alt simptom perfid al bolii pe care Dorin îl ignorase de ani de zile.

«Ah, cum stai cu mirosul?», mă întreabă fosta mea colegă de bancă, neurologă, care era de serviciu în ziua respectivă. Păi, zic, prost. Am fost și la doctor, mi-au dat spray-uri, nu știu mai ce, dar n-a avut niciun efect. Și asta este unul dintre simptomele Parkinsonului: lipsa mirosului”.

VIDEO. Dorin Găbudean, la Campionatul Mondial de Tenis de Masă 2026 dedicat persoanelor diagnosticate cu boala Parkinson

A făcut spectacol la Hanovra

Pentru a putea participa la Campionatul Mondial, Dorin a avut nevoie de sprijinul lui Cristi Mateiu, conducătorul clubului ACS Topspin Florești, singurul care avea documentele necesare pentru înscriere.

„E cel fără de care n-aș fi putut participa la acest Mondial”, spune Dorin.

În Germania, organizatorii l-au desemnat pe Găbudean favoritul numărul 9 al turneului la Categoria I, cea dedicată celor cu simptome mai ușoare și cu istoric în tenisul de masă.

„Am vrut să se audă de România”

Anii jucați în Superliga României s-au văzut la Campionatul Mondial. Dorin a câștigat toate cele 11 meciuri disputate în turneu: 6 în grupe și 5 pe tabloul eliminatoriu, fără să piardă vreun set.

Campionul ultimelor ediții i-a spus, la final, că românul este pur și simplu „la alt nivel”.

Dorin a făcut și spectacol la masa de joc: „Am dat cu dreapta, am dat cu stânga. Am scos niște mingi imposibile. Joc de plăcere și pentru sănătatea mea, nu mai am ce să demonstrez la aproape 60 de ani”.

Deocamdată, eu am o fază mai ușoară de Parkinson. Să-i fi văzut pe cei care erau la acest Mondial. Era să mă apuce plânsul când îi vedeam cum le tremurau mâinile. Doamne ferește! Sincer, mi-a fost greu să joc împotriva lor, știam că sunt sub valoarea mea, dar m-am gândit la culorile României și să se audă de țara noastră. M-am bucurat pentru România și am fost un pic emoționat când s-a cântat imnnul Dorin Găbudean, campion mondial tenis de masă

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