Răzvan Raț (45 de ani) este convins că Cristi Chivu (45 de ani) va ajunge, în viitorul apropiat, pe banca celor de la Real Madrid.

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Tehnicianul român a fost deja pe „Santiago Bernabeu” în această săptămână, la înfrângerea celor de la Inter, scor 1-2, în fața echipei antrenate de Jose Mourinho, în prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.

Răzvan Raț: „Chivu va fi antrenorul lui Real Madrid!”

Fost coechipier cu Cristi Chivu la echipa națională, Răzvan Raț ar fi dispus să parieze, teoretic, suma de 50.000 de euro pe faptul că antrenorul român va ajunge pe banca „galacticilor” în următorii cinci ani.

„Cristi are stofă de Real. Îl recomandă și talentul, ca să spun așa. Dar mai e nevoie și de noroc, de conexiuni, de impresari, de diferite interese. Sunt la mijloc o mulțime de factori pe care nu-i ai sub control.

Nu depinde doar de el și de munca lui. E extrem de complicat să ajungi la Real fără un sistem relațional puternic în spate. Hai să ne întrebăm acum dacă Mourinho merita să se întoarcă la Madrid?”, a declarat Raț, citat de gsp.ro.

Întrebat ce sumă ar paria că ajunge Chivu la Real Madrid, fostul internațional a înaintat o sumă teoretică:

„Hmm, nu pariez deloc, nu mă pricep la treburile astea! Dar, ca să intru în acest joc, aș spune 50.000 de euro că va fi pe banca lui Real în cinci ani de acum înainte!”, a răspuns Raţ.

La sezonul său de debut pe banca celor de la Inter, Chivu a reușit să cucerească eventul în Italia. Pe lângă formația de pe „Meazza”, tehnicianul român a mai pregătit-o, la nivel de seniori, pe Parma.

FOTO. Cristi Chivu alături de Jose Mourinho la Inter Milano

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