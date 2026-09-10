„Chivu va antrena Real Madrid!” Un român este dispus să pună la bătaie 50.000 de euro +6 foto
Cristi Chivu/ Foto: IMAGO
Campionate

„Chivu va antrena Real Madrid!” Un român este dispus să pună la bătaie 50.000 de euro

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 18:24
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 18:24
  • Răzvan Raț (45 de ani) este convins că Cristi Chivu (45 de ani) va ajunge, în viitorul apropiat, pe banca celor de la Real Madrid.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul român a fost deja pe „Santiago Bernabeu” în această săptămână, la înfrângerea celor de la Inter, scor 1-2, în fața echipei antrenate de Jose Mourinho, în prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor.

Benzema, contre cu un jurnalist Atacantul francez, foarte acid: „E târziu, du-te la culcare”
Citește și
Benzema, contre cu un jurnalist Atacantul francez, foarte acid: „E târziu, du-te la culcare”
Citește mai mult
Benzema, contre cu un jurnalist Atacantul francez, foarte acid: „E târziu, du-te la culcare”

Răzvan Raț: „Chivu va fi antrenorul lui Real Madrid!”

Fost coechipier cu Cristi Chivu la echipa națională, Răzvan Raț ar fi dispus să parieze, teoretic, suma de 50.000 de euro pe faptul că antrenorul român va ajunge pe banca „galacticilor” în următorii cinci ani.

„Cristi are stofă de Real. Îl recomandă și talentul, ca să spun așa. Dar mai e nevoie și de noroc, de conexiuni, de impresari, de diferite interese. Sunt la mijloc o mulțime de factori pe care nu-i ai sub control.

Nu depinde doar de el și de munca lui. E extrem de complicat să ajungi la Real fără un sistem relațional puternic în spate. Hai să ne întrebăm acum dacă Mourinho merita să se întoarcă la Madrid?”, a declarat Raț, citat de gsp.ro.

Întrebat ce sumă ar paria că ajunge Chivu la Real Madrid, fostul internațional a înaintat o sumă teoretică:

„Hmm, nu pariez deloc, nu mă pricep la treburile astea! Dar, ca să intru în acest joc, aș spune 50.000 de euro că va fi pe banca lui Real în cinci ani de acum înainte!”, a răspuns Raţ.

La sezonul său de debut pe banca celor de la Inter, Chivu a reușit să cucerească eventul în Italia. Pe lângă formația de pe „Meazza”, tehnicianul român a mai pregătit-o, la nivel de seniori, pe Parma.

FOTO. Cristi Chivu alături de Jose Mourinho la Inter Milano

Galerie foto (6 imagini)

Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago Cristi Chivu și Jose Mourinho FOTO Imago
+6 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Popularitatea noului serial Netflix despre poligamie provoacă euforie în țara care l-a produs: „Încă nu-mi vine să cred”
Real Madrid razvan rat Inter Milano Cristi Chivu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:24
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi! Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
Maccabi a găsit soluție pentru Hagi!   Cum a acționat clubul israelian pentru a-i face loc lui Ianis
13:52
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă
Gâlcă, în proces cu Rapid Fostul antrenor al giuleștenilor s-a adresat FRF. Ce datorie reclamă 
14:32
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
Drăgușin, probleme la Fiorentina Ce se întâmplă cu fundașul român după schimbarea antrenorului
14:00
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
S-a schimbat planul anti Infantino?! Președintele FIFA are încă forță să câștige alegerile. Ce nu vor să riște contestatarii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Top stiri
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Diverse
12:06
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Citește mai mult
Toto Dumitrescu, condamnat definitiv Ce pedeapsă a primit fiul lui Ilie Dumitrescu după accidentul din 2025
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Campionate
10:19
Edi Iordănescu a spus „nu” De ce a refuzat fostul selecționer un contract de 1,2 milioane de euro pe an
Citește mai mult
Edi Iordănescu a spus „nu”  De ce a refuzat fostul selecționer un contract de  1,2 milioane de euro pe an
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Nationala
09:00
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Citește mai mult
Suedia, fără un om important cu România Stâlpul apărării nu și-a revenit după accidentarea de la Mondiale
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
B365
10.09
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP
Citește mai mult
Cea mai proastă veste pe ziua de azi pentru primarul Ciucu și partidul dumnealui. Necazul, în procente, pățit de liberali, după situația cu demiterea domnului Bolojan | Sondaj INSCOP

Echipe/Competiții

fcsb 104 CFR Cluj 29 dinamo bucuresti 30 rapid 12 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share