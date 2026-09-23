Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul lui FC Argeș, și Andrei Dumiter (27 de ani), atacantul lui FC Botoșani, au fost sancționați de Comisia de Disciplină a FRF după ce au criticat dur arbitrajul din Superliga.

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Andrei Dumiter a răbufnit după meciul pierdut cu FCSB, scor 2-3, din etapa #5, atunci când a spus: „Fac apel la arbitri să fie corecți”.

Bogdan Andone a criticat arbitrajul după duelul cu Rapid, pierdut de FC Argeș cu 1-3, în etapa #10. Acesta a pus sub semnul întrebării inclusiv felul în care sunt trasate liniile de ofsaid cu ajutorul sistemului VAR.

Andrei Dumiter și Bogdan Andone, sancționați

Comisia de disciplină și Etică a FRF a decis să le acorde câteva un avertisment celor doi după criticile aduse arbitrajului. Dumiter și Andone au fost amendați și cu 2.500 de lei.

„În temeiul art. 52 alin. 2 lit. a din RD coroborat cu art. 12, 14 și 14 Bis din RD, pârâtul Andrei Dumiter se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 2.500 lei”.

„În temeiul art. 52 alin. 2 lit. a din RD coroborat cu art. 12, 14 și 14 Bis din RD, pârâtul Bogdan Andone se sancționează cu Avertisment și penalitate sportivă de 2.500 lei”, se arată în decizia luată de Comisia de disciplină și Etică.

Articolul din Regulamentul Disciplinar al FRF pe baza căruia au fost sancționați Andrei Dumiter și Bogdan Andone se referă la „comportarea jignitoare, calomnioasă și declarații care afectează imaginea fotbalului”.

Ce a declarat Andrei Dumiter după meciul cu FCSB: „Fac apel la arbitri să fie corecți”

„Fac apel la arbitri să fie corecți. Nu mi se pare normal. Etapa trecută am un penalty clar. Astăzi (n.r. - pe 17 august), Sadiku face preluare, Tavi greșește, îi dă peste picioare și arbitrul iar nu dă penalty.

După, Tavi face o cursă și reușesc să înscrie golul de 3-2. Trebuie să fie mult mai atenți arbitrii și, cum ne zic ei nouă, să ne concentrăm pe fotbal.

Mulți dintre ei vin și ne spun: «Ce, noi vă spunem vouă cum să dați pasele?» sau ironii din acestea. Se joacă cu soarta noastră.

În România, cu cât zbieri mai mult și tragi de ei, cu atât o să ai rezultate mai bune. Așa este țara. Cine plânge mai mult, primește mai mult”, a spus Andrei Dumiter la jumătatea lunii august, conform digisport.ro.

Bogdan Andone, după meciul cu Rapid: „Încerc să mă abțin”

„Cred că am fost în joc, până la golul de 2-0 care... Încerc să mă abțin. Sunt foarte greu de acceptat deciziile astea care se iau etapă de etapă la meciurile noastre. După care, din nou, băieții au avut o reacție foarte bună. Pe final a venit acea fază, am riscat.

Într-un context în care oamenii ar fi corecți și ar lua decizii corecte pe teren (n.r. - s-ar fi desfășurat altfel meciul). Și nu mă refer doar la golul de 2-0, mă refer la tot ce s-a întâmplat.

Toate lucrurile acestea te macină, te împing! Aceste lucruri se adună și, până la urmă, ăsta e unul dintre motivele pentru care suntem...”, a spus Bogdan Andone după meci.

Tehnicianul a pus sub semnul întrebării inclusiv felul în care sunt trasate liniile de ofsaid cu ajutorul sistemului VAR.

„Tot timpul vinovații sunt jucătorii, care nu au voie să comenteze. Îi înțeleg și pe ei, pentru că pur și simplu sunt frustrări foarte mari...

Uitați-vă la deciziile care se iau cu acest VAR. Se trag liniile 10-15 minute până se trag cum trebuie să se tragă. Se găsește soluția ideală și sunt chemați jucătorii sau antrenorii la comisii.

Arbitrii, etapa următoare sau peste două-trei, arbitrează din nou. Și iarăși fac aceleași greșeli și arbitrează din nou.

Și iarăși noi, pe la comisii, plătim amenzi, jucătorii la fel, iar ei își văd de treaba lor și totul e foarte bine”, a concluzionat Bogdan Andone.

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