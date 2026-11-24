Venezuela U17 - România U17 1-0. Al doilea eșec consecutiv pentru elevii lui Mircea Diaconescu, în etapa #2 a fazei grupelor de la CM U17.

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Prima repriză a partidei de la Doha a fost una modestă, fără faze periculoase la cele două porți.

Toate contraatacurile de care a beneficiat România, și care ar fi putut crea pericol, au fost încheiate cu o pasă greșită a formației noastre.

Partea secundă a fost ceva mai animată. Arbitrul a revăzut la VAR un fault asupra lui Silitră, în minutul 55, însă a menținut decizia inițială și nu a acordat lovitură de la 11 metri.

Patru minute mai târziu, Bota a ratat o șansă imensă, trimițând peste poartă din poziție ideală.

În minutul 64, golul a căzut în poarta „tricolorilor”. Lozada a marcat cu capul, din plonjon, în urma unei erori imense de marcaj din partea apărării noastre.

Ulterior, în minutul 77, Rareș Silitră a văzut cartonașul roșu după ce și-a lovit cu cotul un adversar, „centralul” eliminându-l după ce a revăzut faza la marginea terenului.

România va lupta acum pentru locul 3, însă va fi la mâna rezultatelor din celelalte grupe, întrucât doar 8 din cele 12 echipe clasate pe poziția a treia vor merge mai departe.

Clasamentul în grupa K la CM U17

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Venezuela U17 2 6 2 Mexic U17 1 3 3 Camerun U17 1 0 4 România U17 2 0

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA 1-0

1-0 Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Venezuela U17 - România U17 1-0

Final de meci.

Min. 80 - Ocazie imensă pentru România! Precup trimite un șut foarte bun de la marginea careului, însă portarul venezuelean are o intervenție incredibilă.

Min. 77 - Cartonaș roșu pentru Rareș Silitră, după ce arbitrul a revăzut faza la monitorul VAR. Atacantul român și-a lovit adversarul cu cotul.

Min. 64 - Gol Venezuela. Lozada deschide scorul cu o lovitură de cap din 6 metri, după ce a fost scăpat complet din marcaj de apărarea noastră.

Min. 59 - Ocazie imensă ratată de România. Bota trimite peste poartă din poziție foarte bună.

Min. 55 - Arbitrul a menținut decizia după ce a revăzut faza la VAR: nu este penalty!

Min. 54 - Arbitrul verifică un posibil penalty pentru „tricolori”, după un faultul asupra lui Silitră.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Iese Goncear, intră Tripon.

Pauză la Doha.

Min. 43 - Naționala noastră a avut șansa mai multor contraatacuri care putea fi periculoase, însă totul s-a încheiat de fiecare dată cu o pasă greșită.

Min. 7 - Galben pentru Corlat.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

Venezuela: Angula - Guzman, Hernandez, Brito, Garcia, Lopez - Garcia, Lozada, Saavedra, Chirinos - Sanchez, Araujo

Angula - Guzman, Hernandez, Brito, Garcia, Lopez - Garcia, Lozada, Saavedra, Chirinos - Sanchez, Araujo Rezerve: Bracho, Blanco, Barrios, Gamboa, Mota, Rasquin, Martinez, Riera, Garcia, Bello

Bracho, Blanco, Barrios, Gamboa, Mota, Rasquin, Martinez, Riera, Garcia, Bello Selecționer: Fernando Aristeguieta

România : Coșa - Corduneanu, Mănăilă, Bencze, Paul, Corlat - Precup, Niculcea, Goncear - Silitră, Bota

: Coșa - Corduneanu, Mănăilă, Bencze, Paul, Corlat - Precup, Niculcea, Goncear - Silitră, Bota Rezerve : Kroes, Croitor, Aeoavei, Pădure, Bodnar, Loghin, Tripon, Stancu, Munteanu, Matei

: Kroes, Croitor, Aeoavei, Pădure, Bodnar, Loghin, Tripon, Stancu, Munteanu, Matei Antrenor : Mircea Diaconescu

: Mircea Diaconescu Stadion: Aspire Zone (Teren 9)

Selecționerul Mircea Diaconescu a transmis câteva cuvinte înaintea meciului contra sud-americanilor.

„Rămânem cu lecția că a fost un ritm foarte intens (n.r. - în meciul cu Mexic) pe care am reușit să-l ducem până la final cu brio.

I-am simțit un pic emoționați la început, am avut puține emoții la început, am făcut niște greșeli pe fondul emoțiilor, dar, odată cu trecerea timpului, au intrat în ritm, au intrat în joc.

Au fost bine, motivați, supărați după meci, normal, dar sunt pregătiți pentru ceea ce urmează.

Trebuie să scăpăm de acele emoții, să controlăm jocul, să jucăm la fel de intens, să fim la fel de puternici și la fel de disciplinați”, a spus Diaconescu.

Lotul ales de selecționerul Mircea Diaconescu pentru partida cu Venezuela

Portari : Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

: Tudor (Universitatea Cluj), Victor (Real Betis | Spania), Yanis (Standard Liege | Belgia) Fundași : Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

: Erik (FC Rapid), David (Universitatea Craiova), Robert (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo (Real Madrid CF | Spania), Claudiu (CSM Slatina), Lorand (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele (AS Roma | Italia); Mijlocași : Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

: Matei (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan (Villarreal CF | Spania), Denys (Universitatea Craiova), Andrei (FC Rapid), Darius (Farul Constanța), Alexandru (Farul Constanța), Denis (Venezia FC | Italia) Atacanți : Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Clasamentul în grupa K la CM U17

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Venezuela U17 1 3 2 Mexic U17 1 3 3 Camerun U17 1 0 4 România U17 1 0

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

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