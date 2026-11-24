Un membru al clubului german FC Koln a fost evacuat duminică de la adunarea generală, cu puțin timp înainte de votul decisiv pentru modificarea statutului.

Bărbatul a fost scos din sală după ce a folosit intervențiile la microfon pentru a face propagandă în favoarea partidului de extremă dreapta AfD (Alternativa pentru Germania).

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În centrul incidentului s-a aflat Dominik, care era membru al clubului de un an și luase cuvântul de mai multe ori pe parcursul serii.

Un membru al lui FC Koln, evacuat de la adunarea generală după ce a promovat AfD

Situația a degenerat în momentul în care discuțiile au ajuns la modificarea statutului și la introducerea unei clauze împotriva extremismului, scrie bild.de.

Vizibil iritat, Dominik a început să promoveze deschis AfD de la microfon. Reacția celor 621 de membri aflați în sală nu a întârziat: bărbatul a fost întâmpinat cu huiduieli și fluierături.

Președinta de ședință, Dorothee Zechmann, i-a întrerupt microfonul după mai multe avertismente și i-a transmis: „Aceasta este o adunare a membrilor, nu un congres de partid”.

𝗣𝗳𝗲𝗶𝗳𝗸𝗼𝗻𝘇𝗲𝗿𝘁 & „𝗧𝗼𝗻 𝗮𝗯“:🟥𝗦𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗴𝗶𝗲𝗿𝘁 𝗱𝗲𝗿 𝟭. 𝗙𝗖 𝗞𝗼̈𝗹𝗻 𝗮𝘂𝗳 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮-𝗞𝗿𝗶𝘁𝗶𝗸 Geisterspiele und strenge 2G-Regeln: Der Fußball wurde für Ungeimpfte in der Corona-Zeit zur Sperrzone. Auf diese autoritäre Zeit machte ein Mitglied des Geißbockvereins bei der Mitgliederversammlung am gestrigen Sonntag aufmerksam. „Ich habe ein Jahr länger vor der Türe gestanden“, mahnte der FC-Köln-Fan Dominik. Zudem sprach er davon, dass ihm die AfD in dieser Zeit nicht autoritär vorgekommen sei. Aber genau das wollten das Präsidium, die Geschäftsführung, der Mitgliederrat und viele Anwesende in der Koelnmesse nicht hören! Buhrufe waren die Folge. Die Versammlungsleiterin drohte dem Corona-Kritiker: „Dominik, ich schalte dir den Ton ab.“ Anschließend wurde der kritische Fan vom Sicherheitsdienst von der Bühne geführt. — AUF1 (@AUF1TV) November 23, 2026

Întrucât bărbatul nu a vrut să părăsească de bunăvoie scena, a fost în cele din urmă condus afară din sală de către personalul de securitate, însoțit de strigătele puternice ale membrilor prezenți: „Afară cu naziștii!”.

Vicepreședintele clubului, Jorg Alvermann (55 de ani), a explicat poziția conducerii imediat după incident: „Facem bine că permitem și alte opinii. Însă există limite. Iar acestea apar mai ales atunci când sunt încălcate valorile lui FC Koln”.

Aici nu este un congres de partid. Vor exista întotdeauna membri care susțin astfel de poziții, iar acest lucru trebuie tolerat. Dar trebuie și să ne opunem ferm. De aceea consider că este corect că am înăsprit clauza împotriva extremiștilor din statut. Jorg Alvermann, vicepreședinte FC Koln

Noua prevedere oferă clubului posibilitatea de a respinge cererile de înscriere sau de a exclude membrii care acționează împotriva valorilor sale.

Formularea din statut este explicită: „Calitatea de membru într-o organizație sau grupare extremistă, indiferent de orientarea politică sau religioasă, care acționează activ împotriva acestor obiective și valori, este incompatibilă cu calitatea de membru al clubului”.

93% dintre voturi au fost în favoarea modificării statutului, noile prevederi urmând să intre în vigoare în 2027

La finalul adunării, Alvermann a reafirmat direcția pe care clubul dorește să o urmeze.

„FC Koln nu devine un club politic. Dar vom lua mereu atitudine pentru valori precum respectul sau incluziunea. Valori pe care anumite partide nu le întruchipează.

Iar oricine folosește adunarea noastră generală pentru a face propagandă pentru aceste partide a primit astăzi un răspuns foarte clar din partea membrilor. Și sunt mândru de asta”.

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