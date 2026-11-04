Războiul de pe gheață Alianța Canada - Europa se mută și în sport
Canadienii au decis: un NU hotărât rușilor / IMAGO
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Războiul de pe gheață Alianța Canada - Europa se mută și în sport

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 14:15
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 14:47
  • Canada și șase țări europene se opun revenirii sportivilor ruși în competițiile internaționale de hochei
  • O decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), care deschide calea revenirii echipelor Rusiei în competițiile internaționale de hochei, a declanșat o reacție în lanț
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Alianța economică recentă dintre Canada și UE, bazată pe modul comun în care văd lucrurile, se întinde acum și în sport.

Mai multe țări transmit într-un singur glas că nu sunt dispuse să accepte participarea echipelor rusești atât timp cât războiul din Ucraina continuă.

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Hocheiul, prins între decizia tribunalului sportiv și realitatea dură a războiului

Iar miza imediată a devenit Campionatul Mondial de juniori, programat între 26 decembrie 2026 – 5 ianuarie 2027, în orașele canadiene Edmonton și Red Deer.

Premierul canadian Mark Carney a anunțat că sportivii ruși și belaruși nu vor putea reprezenta țările lor la competiția găzduită de Canada!

„Atât timp cât Rusia și Belarus susțin acest război ilegal, nejustificat și îngrozitor din Ucraina, niciunul dintre acești sportivi nu va putea concura pentru țara sa în Canada. Rușii nu vor fi acolo”, a afirmat premierul canadian.

Reacția rușilor nu a întârziat. „Este regretabil că biroul lui Carney aduce politica chiar și în hocheiul juniorilor, care ar trebui să unească, nu să dezbine”, a comentat ambasadorul rus la Ottawa, Oleg Stepanov.

Reacția nu s-a limitat la nord-americani. Șase federații europene, Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Cehia și Letonia, au anunțat că nu vor accepta să joace împotriva Rusiei la Campionatul Mondial masculin din 2027, organizat în Germania.

TAS considerase că interdicția nu mai poate fi justificată prin argumente de securitate

Reacția vine la doar câteva zile după ce TAS dăduse câștig de cauză Federației Ruse de Hochei într-un litigiu cu Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF).

Decizia tribunalului a răsturnat interdicția impusă echipelor rusești și a deschis posibilitatea revenirii acestora în competițiile internaționale.

Argumentul principal al TAS a fost că federația internațională nu a prezentat suficiente dovezi pentru a justifica menținerea excluderii Rusiei pe baza riscurilor de securitate.

La Moscova, hotărârea a fost privită ca o victorie importantă. Ministrul rus al Sportului, Mihail Degtearev, a declarat pentru postul de televiziune Vesti: „Rusia se întoarce în hocheiul mondial. Acest loc ne aparține de drept, iar discriminarea în hochei a luat sfârșit”.

Federația Internațională de Hochei a transmis, în schimb, că e dezamăgită de verdict și că e în total dezacord concluzia tribunalului.

Europenii refuză meciurile cu Rusia

Iar câteva țări europene au ripostat rapid. Norvegia, Danemarca, Suedia, Cehia, Finlanda și Letonia au anunțat că nu vor juca împotriva Rusiei.

Țările calificate nu intenționează să se retragă de la Campionatul Mondial din 2027, ci vor să dispute celelalte partide din grupă, refuzând doar întâlnirea cu Rusia.

„Poziția noastră, potrivit căreia Rusia ar trebui exclusă din toate campionatele internaționale atât timp cât războiul din Ucraina continuă, rămâne neschimbată”, a transmis Federația Norvegiană de Hochei.

Și danezii au avertizat asupra consecințelor unei eventuale confruntări. Henrik Bach Nielsen, președintele Uniunii Daneze de Hochei, a explicat că participarea la un meci împotriva Rusiei ar putea afecta însăși integritatea competiției:

„Nu ne putem imagina să jucăm împotriva Rusiei în condițiile actuale. Se va termina într-un haos total dacă o vom face”.

Și sponsorii se retrag

Iar lucrurile merg și mai departe. Germania, țara gazdă a CM din 2027, organizat între 13 și 30 mai, în Düsseldorf, Gelsenkirchen și Mannheim, se opune revenirii reprezentativei ruse.

Iar Federația Germană de Hochei a avertizat că participarea acesteia ar putea avea consecințe politice, economice și de securitate.

Nici sponsorii nu sunt dispuși să ignore subiectul. Compania suedeză AJ Products, partener al CM de hochei încă din 1989, a anunțat că își retrage sponsorizarea ediției din 2027, ca reacție la decizia TAS.

Directorul executiv David Bray a explicat pentru Reuters că firma nu dorește să-și asocieze imaginea cu un turneu la care Rusia ar putea participa.

Finlandezii de la Nokian Tyres au avertizat și ei că vor renunța la sponsorizare dacă Rusia va fi acceptată în competiție.

Producătorul auto ceh Skoda, sponsor al Campionatului Mondial de hochei din 1993, a anunțat că își va reevalua implicarea dacă Rusia va participa la ediția din 2027.

Întâlnire Rusia - Ucraina?

În Cehia, compania de pariuri Tipsport a catalogat decizia TAS drept „scandaloasă” și a anunțat că nu va difuza reclame în timpul meciurilor în care va evolua Rusia.

Iar orașul finlandez Turku a anunțat că va renunța la organizarea Campionatului Mondial de juniori din 2028 dacă Rusia va fi admisă la competiție.

Peste toate există un subiect și mai sensibil. Ucraina a obținut calificarea la Mondial pentru prima dată în ultimii 20 de ani.

Dacă Rusia va fi reintegrată, cele două reprezentative ar putea ajunge în aceeași competiție. Iar o eventuală confruntare directă ar pune organizatorii în fața unei situații mai mult decât delicate.

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