Al-Nassr - Al-Sadd 2-1. Joao Felix (27 de ani), jucătorul gazdelor, a înscris un gol superb din „foarfecă” împotriva echipei antrenate de Răzvan Lucescu (57 de ani).

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În partida din etapa #5 din Liga Campionilor Asiei a înscris și Cristiano Ronaldo, din penalty, care a ajuns la golul cu numărul 987 în carieră.

FOTO. Joao Felix, gol din foarfecă împotriva echipei lui Răzvan Lucescu

Meciul din Liga Campionilor Asiei nu a început perfect pentru Al-Nassr, care l-a pierdut pe Kingsley Coman după doar 5 minute de joc, care s-a accidentat.

8 minute mai târziu, gazdele au beneficiat de un penalty, pe care Ronaldo l-a transformat fără mari emoții.

Starul portughez mai are nevoie de doar 13 reușite pentru a ajunge la borna impresionantă de 1.000 de goluri în carieră.

🚨🚨🚨🚨🚨 CRISTIANO RONALDO WHAT A FUCKING PENALTY!!!!!!!!!!!!!!! 987 CAREER GOALS!!!!!!!!!!! 13 AWAY FROM 1000!!!!!!!!!!!!! https://t.co/bXN9tIWVRe — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 24, 2026

Formația lui Răzvan Lucescu a răspuns rapid și egalat în minutul 22 prin mijlocașul Mohammed Waad.

Marcatorul golului lui Al-Sadd a fost însă eliminat în prelungirile primei reprize și și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.

Al-Nassr a profitat avantajul numeric și a trecut din nou în avantaj în minutul 52. Angelo a recuperat o minge și i-a trimis-o cu capul lui Joao Felix.

Portughezul nu a stat pe gânduri și a înscris un gol superb din foarfecă, de la marginea careului. Portarul lui Al-Sadd nu a avut nicio șansă la execuția lui Felix.

Al-Nassr a câștigat în cele din urmă meciul cu scorul de 2-1 și se află pe locul 5 în grupa din Liga Campionilor Asiei, cu 9 puncte acumulate după 4 partide.

Grație reușitei din această seară, Joao Felix a ajuns la 8 goluri marcate în acest sezon pentru echipa sa în 16 meciuri, la care se adaugă și 11 pase decisive.

🚨🚨| JOAO FELIX WITH A BEAUTY TO MAKE IT 2-1!! AN UNBELIEVABLE BICYCLE KICK! GOLAZOOO! 😳 https://t.co/F8Vsh2aqQE — Shuffle FC (@ShuffleFC) November 24, 2026

Datorită evoluțiilor sale din acest sezon, Al-Nassr ar dori să-i prelungească contractul lui Joao Felix, care va expira în vara viitoare.

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