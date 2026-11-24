Falimentul AFC Hermannstadt deschide un nou front juridic: Primăria municipiului Sibiu a depus plângere penală împotriva clubului și a persoanelor care au gestionat banii publici, acuzând fapte de fals în înscrisuri, uz de fals, înșelăciune și obținere pe nedrept de fonduri.

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Informațiile apar în documentele publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 23 noiembrie 2026.

Primăria Sibiu cere anchetă penală pentru fondurile AFC Hermannstadt

Municipalitatea susține că finanțările nerambursabile acordate AFC Hermannstadt în 2024 și 2025, când activa în Liga 1, ar fi fost obținute și decontate prin folosirea unor documente neconforme, iar o parte dintre cheltuielile prezentate la decontare nu ar fi fost eligibile.

Dezvăluirile sunt cuprinse în contestația depusă de Primăria Sibiu la Tribunalul Sibiu împotriva tabelului suplimentar de creanțe, prin care lichidatorul judiciar îi respinsese cererea de a fi inclusă la masa credală.

În documentul citat, administrația locală cere judecătorului-sindic admiterea sau, cel puțin, înscrierea provizorie la masa credală a două sume care totalizează 77.452.627,46 lei (aproximativ 14,67 milioane de euro).

Este vorba despre 14.215.830,88 lei cu titlu de creanță bugetară, reprezentând finanțările nerambursabile din 2024 și 2025, și 63.236.796,58 lei, reprezentând penalitățile de întârziere aferente.

Trei mecanisme prin care ar fi fost folosiți ilegal banii publici

Contestația semnată de primarul Astrid Cora Fodor se bazează pe concluziile unor controale efectuate de Curtea de Conturi și Direcția Regională Antifraudă Fiscală 7 Sibiu, în perioada ianuarie-iunie 2026.

Potrivit documentelor invocate de municipalitate, verificările au scos la iveală mai multe nereguli legate de modul în care AFC Hermannstadt ar fi obținut și utilizat finanțările publice.

Inspectorii au identificat trei direcții principale prin care fondurile publice ar fi fost accesate și cheltuite ilegal:

declarații neconforme la obținerea finanțării;

decontarea unor facturi stornate ulterior;

folosirea unor documente contabile modificate sau a unor facturi emise de firme apropiate persoanelor din acționariatul clubului.

Primăria Sibiu a sesizat procurorii: acuzații de fals și înșelăciune

Mai mult, Primăria Sibiu arată că modul în care au fost cheltuiți banii publici face deja obiectul unei sesizări penale:

„De asemenea, Municipiul Sibiu a formulat plângere penală împotriva Asociaţiei Fotbal Club Hermannstadt, precum şi împotriva oricăror persoane care au participat la săvârşirea faptelor susceptibile de a întruni elementele constitutive ale infracţiunilor de fals înscrisuri, uz de fals, înşelăciune, obţinerea pe nedrept de fonduri.

Acest demers constituie o consecinţă a gravităţii aspectelor constatate în urma verificărilor efectuate şi a modului în care au fost utilizate fondurile publice acordate în cadrul contractelor de finanţare”.

Declarații neconforme la obținerea finanțării

În 2024 și 2025, clubul a încheiat patru contracte de finanțare nerambursabilă, în valoare totală de 14.215.830,88 lei, pentru activitatea echipelor de seniori și juniori.

Pentru obținerea banilor, AFCH a declarat că nu înregistrează datorii la bugetul local. Verificările ulterioare au arătat însă că asociația avea restanțe la plata impozitului pe spectacole încă din 2023.

Potrivit documentelor, acestea au fost achitate abia în mai 2024, cu puțin timp înainte de semnarea contractelor de finanțare.

Schema facturilor stornate

Una dintre cele mai grave constatări ale controlului Antifraudă vizează decontarea unor servicii în valoare de 9.240.725,43 lei, considerate neeligibile.

Mecanismul descris în documente presupunea ca AFC Hermannstadt să achite inițial facturile emise de furnizori și să le prezinte ulterior Primăriei pentru decontare.

După încasarea banilor publici, facturile erau stornate total sau parțial, iar prestatorii returnau sumele în conturile clubului.

Potrivit municipalității, în acest fel, AFC Hermannstadt ar fi recuperat de la furnizori banii achitați inițial, fără să restituie Primăriei sumele primite pentru decontarea acelorași facturi.

Documente modificate și servicii facturate de firme apropiate acționarilor

Inspectorii Antifraudă au identificat și modificări ale descrierii serviciilor în documentele contabile, astfel încât unele cheltuieli neeligibile să apară drept eligibile pentru finanțare.

De asemenea, controlul a semnalat facturarea unor servicii fictive sau aferente altor perioade de către societăți controlate de persoane din cercul acționariatului clubului.

Un exemplu menționat în dosar este cel al unei facturi emise de Onewellness SRL, care ar fi fost decontată de Primărie și ulterior stornată, fără ca furnizorul să fi fost plătit.

Potrivit unei investigații publicate anterior de GOLAZO.ro, în societate este asociată o parteneră de afaceri a fostului acționar Ștefan Băcilă.

Primăria cere 77,45 milioane de lei: 14,2 milioane debit și peste 63 de milioane penalități

În urma constatărilor Curții de Conturi, Primăria Sibiu a emis pe 24 august 2026 o dispoziție prin care a stabilit un debit principal de 14.215.830,88 lei, reprezentând finanțările pe care clubul ar trebui să le restituie.

La această sumă au fost adăugate penalități de întârziere de 1% pe zi, calculate până la 21 august 2026. Valoarea acestora a ajuns la 63.236.796,58 lei.

În total, pretențiile municipalității se ridică la 77.452.627,46 lei, echivalentul a aproximativ 14,67 milioane de euro.

13,1 milioane de euro reprezintă totalul datoriilor recunoscute la masa credală în falimentul AFC Hermannstadt

Hermannstadt, de la Superligă la faliment în câteva luni

Prăbușirea financiară a clubului a venit după un sezon 2025-2026 în care echipa a retrogradat din Superligă, în urma barajului pierdut cu FC Voluntari. Ulterior, AFC Hermannstadt nu s-a mai înscris în Liga 2.

Ieșirea din prima ligă a însemnat și pierderea unor surse importante de venit. Clubul a rămas fără aproximativ 8 milioane de lei din drepturile TV, iar finanțarea de 7,7 milioane de lei prevăzută de Primăria Sibiu pentru 2026 nu a mai fost acordată, fiind condiționată de menținerea echipei în primul eșalon.

În același timp, datoriile curente ale asociației depășiseră 15,5 milioane de lei. În septembrie 2026, instanța a dispus intrarea în faliment, punând capăt activității clubului.

Contestația Primăriei Sibiu împotriva tabelului suplimentar de creanțe urmează să fie judecată de Tribunalul Sibiu pe 9 decembrie 2026.

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