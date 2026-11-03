„S-a spus că sunt o mamă denaturată” Povestea dificilă din spatele succesului lui Kimi Antonelli. Sacrificiile făcute de părinți: „N-aveam niciun ban”

Marco și Veronica, părinții noului campion mondial din Formula 1, Kimi Antonelli, au vorbit despre copilăria pilotului Mercedes, sacrificiile făcute și educația care l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kimi a crescut într-o familie apropiată de lumea curselor. A urcat pentru prima dată într-o mașină la vârsta de un an, pe genunchii tatălui său.

Marco își amintește și câteva momente în care a realizat că fiul său avea un talent ieșit din comun.

Kimi Antonelli, primi pași printre monoposturi

Marco, fost pilot, consideră că presiunea unei competiții importante nu este diferită fundamental, indiferent de categoria în care concurezi.

„Care este diferența dintre o cursă de karting și campionatul mondial de Formula 1? Niciuna. Sunt reprezentanții presei din jur care o fac să pară diferită”, spune tatăl pilotului pentru automoto.it.

„În 2009 cumpăraserăm unul dintre primele simulatoare pe care urma să le folosim pentru public la Motor Show. De Crăciun l-am adus acasă. Îl foloseam împreună cu Kimi în brațe. Eu acceleram și frânam, iar el conducea și schimba vitezele. Știa instinctiv pe unde să treacă mașina. Era născut să conducă”.

Un alt episod relevant s-a petrecut pe circuitul de la Adria, unde Kimi a avut ocazia să piloteze un Lamborghini Super Trofeo.

„După câteva tururi, ritmul a devenit destul de ridicat, iar în două rânduri a demonstrat un control al mașinii neobișnuit pentru un copil de 10 ani. Atunci mi-am dat seama că avea ceva în plus”, a povestit Marco.

Sacrificiile familiei Antonelli

În spatele ascensiunii lui Kimi nu s-au aflat doar talentul și oportunitățile, ci și eforturile unei familii care a trebuit să muncească pentru fiecare pas înainte.

„Nu am venim dintr-un într-un mediu privilegiat. A trebuit întotdeauna să muncim și să găsim soluții pentru problemele pe care le-am întâmpinat. I-am transmis și lui Andrea acest lucru: nimic nu i se cuvine fără muncă”, spune și mama pilotului.

Marco a oferit și un exemplu personal despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în propria carieră de pilot:

„Pentru a participa la o cursă în 1992, cu BMW Italia, la Pergusa, am făcut un împrumut la bancă pentru a-mi cumpăra o cască nouă, biletul de avion și un combinezon. Nu a fost deloc ușor. Oamenii cred că eram bogați, dar nu aveam niciun ban”.

În primii ani după ce și-a făcut propria echipă, tatăl lui Kimi a lucrat inclusiv ca șofer de camion, în timp ce mama sa avea mai multe responsabilități, inclusiv pregătirea mâncării pentru membrii echipei.

Kimi a crescut, astfel, într-un mediu în care motorsportul nu era doar o pasiune, ci și un mod de viață.

„ S-a spus că sunt o mamă denaturată”

Veronica și Marco au rememorat și câteva episoade amuzante din perioada în care Kimi era foarte mic și își petrecea timpul în garajele echipei.

„Îl împingeam cu căruciorul în spatele mașinilor de curse. Ani de zile mi s-a spus că sunt o mamă denaturată pentru că îl expuneam gazelor de eșapament, dar, lucrând alături de echipă, nu aveam timp să mă gândesc la asemenea detalii”, a povestit Veronica, râzând.

De multe ori, ca să îl adorm, îl agățam cu scoica de macaraua folosită pentru motoare și, din când în când, treceam pe acolo ca să îl împing. Marco, tatăl lui Kimi Antonelli

Dincolo de pasiunea pentru curse, părinții spun că mediul familial a avut un rol important în formarea caracterului lui Kimi și în modul în care acesta gestionează presiunea.

„Un copil absoarbe discuțiile pe care le aude în familie. Începe să gândească asemenea părinților. Văzând modul în care noi gestionam problemele, a învățat ceea ce îi trebuie astăzi pentru a face față presiunii”, a explicat Marco.

Educația financiară, o altă lecție importantă pentru Antonelli

Kimi a fost învățat de părinți să își gestioneze singur banii și să înțeleagă valoarea acestora. Acum câștigă sume impresionante, dar rămâne cu picioarele pe pământ.

Veronica și Marco au stabilit un buget lunar pe care pilotul îl poate folosi după propriile dorințe, dar fără să depășească suma disponibilă.

„Kimi are o alocație lunară pe care o poate cheltui. Dacă, de exemplu, ar vrea să își plătească o vacanță, dar ar fi cheltuit prea mult în lunile precedente, nu ar putea să o rezerve. Trebuie să se descurce cu ceea ce are. Este important să îi formăm asemenea obiceiuri încă de acum”.

Kimi nu se gândește absolut deloc la bani. Se concentrează doar să facă ceea ce îi place. Singurul lucru pentru care este dispus să cheltuiască sunt mașinile. Veronica, mama lui Kimi Antonelli

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport