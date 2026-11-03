„S-a spus că sunt o mamă denaturată” Povestea dificilă din spatele succesului lui Kimi Antonelli. Sacrificiile făcute de părinți: „N-aveam niciun ban” +16 foto
Kimi Antonelli alături de mama sa, Veronica (foto: Instagram)
Formula 1

„S-a spus că sunt o mamă denaturată” Povestea dificilă din spatele succesului lui Kimi Antonelli. Sacrificiile făcute de părinți: „N-aveam niciun ban”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 03.11.2026, ora 14:10
alt-text Actualizat: 03.11.2026, ora 14:15
  • Marco și Veronica, părinții noului campion mondial din Formula 1, Kimi Antonelli, au vorbit despre copilăria pilotului Mercedes, sacrificiile făcute și educația care l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kimi a crescut într-o familie apropiată de lumea curselor. A urcat pentru prima dată într-o mașină la vârsta de un an, pe genunchii tatălui său.

Marco își amintește și câteva momente în care a realizat că fiul său avea un talent ieșit din comun.

Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde
Citește și
Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde
Citește mai mult
Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde

Kimi Antonelli, primi pași printre monoposturi

Marco, fost pilot, consideră că presiunea unei competiții importante nu este diferită fundamental, indiferent de categoria în care concurezi.

„Care este diferența dintre o cursă de karting și campionatul mondial de Formula 1? Niciuna. Sunt reprezentanții presei din jur care o fac să pară diferită”, spune tatăl pilotului pentru automoto.it.

„În 2009 cumpăraserăm unul dintre primele simulatoare pe care urma să le folosim pentru public la Motor Show. De Crăciun l-am adus acasă. Îl foloseam împreună cu Kimi în brațe. Eu acceleram și frânam, iar el conducea și schimba vitezele. Știa instinctiv pe unde să treacă mașina. Era născut să conducă”.

Un alt episod relevant s-a petrecut pe circuitul de la Adria, unde Kimi a avut ocazia să piloteze un Lamborghini Super Trofeo.

„După câteva tururi, ritmul a devenit destul de ridicat, iar în două rânduri a demonstrat un control al mașinii neobișnuit pentru un copil de 10 ani. Atunci mi-am dat seama că avea ceva în plus”, a povestit Marco.

Kimi Antonelli (foto: Instagram)
Kimi Antonelli (foto: Instagram)

Galerie foto (16 imagini)

Kimi Antonelli alături de familie: mama, Veronica, tatăl, Marco, și sora, Maggie (foto: Instagram) Kimi Antonelli (foto: Instagram) Kimi Antonelli alături de familie: mama, Veronica, tatăl, Marco, și sora, Maggie (foto: Instagram) Kimi Antonelli alături de familie: mama, Veronica, tatăl, Marco, și sora, Maggie (foto: Instagram) Kimi Antonelli alături de tatăl său, Marco (foto: Instagram)
+16 Foto
labels.photo-gallery

Sacrificiile familiei Antonelli

În spatele ascensiunii lui Kimi nu s-au aflat doar talentul și oportunitățile, ci și eforturile unei familii care a trebuit să muncească pentru fiecare pas înainte.

„Nu am venim dintr-un într-un mediu privilegiat. A trebuit întotdeauna să muncim și să găsim soluții pentru problemele pe care le-am întâmpinat. I-am transmis și lui Andrea acest lucru: nimic nu i se cuvine fără muncă”, spune și mama pilotului.

Kimi Antonelli (foto: Instagram)
Kimi Antonelli (foto: Instagram)

Galerie foto (16 imagini)

Kimi Antonelli alături de familie: mama, Veronica, tatăl, Marco, și sora, Maggie (foto: Instagram) Kimi Antonelli (foto: Instagram) Kimi Antonelli alături de familie: mama, Veronica, tatăl, Marco, și sora, Maggie (foto: Instagram) Kimi Antonelli alături de familie: mama, Veronica, tatăl, Marco, și sora, Maggie (foto: Instagram) Kimi Antonelli alături de tatăl său, Marco (foto: Instagram)
+16 Foto
labels.photo-gallery

Marco a oferit și un exemplu personal despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în propria carieră de pilot:

„Pentru a participa la o cursă în 1992, cu BMW Italia, la Pergusa, am făcut un împrumut la bancă pentru a-mi cumpăra o cască nouă, biletul de avion și un combinezon. Nu a fost deloc ușor. Oamenii cred că eram bogați, dar nu aveam niciun ban”.

În primii ani după ce și-a făcut propria echipă, tatăl lui Kimi a lucrat inclusiv ca șofer de camion, în timp ce mama sa avea mai multe responsabilități, inclusiv pregătirea mâncării pentru membrii echipei.

Kimi a crescut, astfel, într-un mediu în care motorsportul nu era doar o pasiune, ci și un mod de viață.

S-a spus că sunt o mamă denaturată”

Veronica și Marco au rememorat și câteva episoade amuzante din perioada în care Kimi era foarte mic și își petrecea timpul în garajele echipei.

„Îl împingeam cu căruciorul în spatele mașinilor de curse. Ani de zile mi s-a spus că sunt o mamă denaturată pentru că îl expuneam gazelor de eșapament, dar, lucrând alături de echipă, nu aveam timp să mă gândesc la asemenea detalii”, a povestit Veronica, râzând.

De multe ori, ca să îl adorm, îl agățam cu scoica de macaraua folosită pentru motoare și, din când în când, treceam pe acolo ca să îl împing. Marco, tatăl lui Kimi Antonelli

Dincolo de pasiunea pentru curse, părinții spun că mediul familial a avut un rol important în formarea caracterului lui Kimi și în modul în care acesta gestionează presiunea.

„Un copil absoarbe discuțiile pe care le aude în familie. Începe să gândească asemenea părinților. Văzând modul în care noi gestionam problemele, a învățat ceea ce îi trebuie astăzi pentru a face față presiunii”, a explicat Marco.

Educația financiară, o altă lecție importantă pentru Antonelli

Kimi a fost învățat de părinți să își gestioneze singur banii și să înțeleagă valoarea acestora. Acum câștigă sume impresionante, dar rămâne cu picioarele pe pământ.

Veronica și Marco au stabilit un buget lunar pe care pilotul îl poate folosi după propriile dorințe, dar fără să depășească suma disponibilă.

„Kimi are o alocație lunară pe care o poate cheltui. Dacă, de exemplu, ar vrea să își plătească o vacanță, dar ar fi cheltuit prea mult în lunile precedente, nu ar putea să o rezerve. Trebuie să se descurce cu ceea ce are. Este important să îi formăm asemenea obiceiuri încă de acum”.

Kimi nu se gândește absolut deloc la bani. Se concentrează doar să facă ceea ce îi place. Singurul lucru pentru care este dispus să cheltuiască sunt mașinile. Veronica, mama lui Kimi Antonelli

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
formula 1 mercedes SACRIFICII părinți kimi antonelli
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
11:35
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
11:35
Tensiuni uriașe la Napoli FOTO. De Bruyne și Lucca s-au înjurat pe gazon, după eșecul rușinos cu Porto. Ce s-a întâmplat
Tensiuni uriașe la Napoli FOTO. De Bruyne și Lucca s-au înjurat pe gazon, după eșecul rușinos cu Porto. Ce s-a întâmplat
10:48
A ales România în dauna Germaniei! FIFA a aprobat cererea atacantului care i-a reprezentat pe nemți la U16 și U17
A ales România în dauna Germaniei! FIFA a aprobat cererea atacantului care i-a reprezentat pe nemți la U16 și U17 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share