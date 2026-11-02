Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde +16 foto
Kimi Antonelli/ Foto: IMAGO
Formula 1

Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 11:08
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 11:08
  • Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, la doar 20 de ani și 68 de zile.
  • Câți bani a câștigat pilotul Mercedes, în rândurile de mai jos.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Italianul a cucerit primul titlu din carieră după Marele Premiu al Mexicului, cu 4 curse înainte de finalul sezonului.

Pilotul Mercedes avea nevoie de o clasare în primele 9 locuri pentru a fi sigur că ridică trofeul mondial. Și a reușit să încheie pe podium!

Kimi Antonelli, campion la 20 de ani! Cel mai tânăr din istoria Formulei 1! Titlu câștigat fără drept de apel » Premiu uriaș + Verstappen urcă pe 2!
Citește și
Kimi Antonelli, campion la 20 de ani! Cel mai tânăr din istoria Formulei 1! Titlu câștigat fără drept de apel » Premiu uriaș + Verstappen urcă pe 2!
Citește mai mult
Kimi Antonelli, campion la 20 de ani! Cel mai tânăr din istoria Formulei 1! Titlu câștigat fără drept de apel » Premiu uriaș + Verstappen urcă pe 2!

Câți bani a câștigat Kimi Antonelli după ce a devenit cel mai tânăr campion mondial din Formula 1

Contractul de debutant semnat cu Mercedes continuă să influențeze veniturile lui Kimi Antonelli. Majoritatea estimărilor îi atribuie un salariu anual de 2-3 milioane de euro.

Potrivit marca.com, suma pe care pilotul Mercedes o încasează în acest sezon ar ajunge la 5 milioane de euro, odată cu intrarea în al doilea an în Formula 1.

Diferența este una considerabilă în comparație cu veniturile unor nume precum Max Verstappen (65 de milioane de euro), Lewis Hamilton (60 de milioane) sau Fernando Alonso, care va încasa 38 de milioane în 2027, după prelungirea contractului cu Aston Martin.

Salariul de bază nu reprezintă singura sursă importantă de venit pentru Kimi Antonelli.

Mercedes are un sistem special de bonusuri, rar întâlnit în Formula 1, prin care își recompensează piloții pentru performanțele obținute în clasamentul individual și cel al constructorilor.

Mai exact, echipa germană ar oferi aproximativ 10 milioane de euro pentru fiecare titlu câștigat. Astfel, veniturile totale ale lui Antonelli ar putea ajunge la 25 de milioane de euro, o sumă impresionantă pentru un pilot în vârstă de numai 20 de ani.

Italianul s-ar apropia de câștigurile lui Lando Norris, care a încasat 30 de milioane de euro după ce a devenit campion mondial în 2025.

Nici George Russell nu ar avea motive de nemulțumire. Deși salariul său fix este de 15 milioane de euro pe an, britanicul ar urma să ajungă la venituri similare cu cele ale tânărului său coechipier.

Un detaliu important este că remunerațiile piloților sunt exceptate de la plafonul bugetar de 205 milioane de euro impus de FIA pentru 2026.

Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1. Foto - captură Antena 3 (4).jpg
Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1. Foto - captură Antena 3 (4).jpg

Galerie foto (16 imagini)

Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1. Foto - captură Antena 3 (1).jpg Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1. Foto - captură Antena 3 (2).jpg Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1. Foto - captură Antena 3 (3).jpg Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1. Foto - captură Antena 3 (4).jpg Kimi Antonelli, campion mondial în Formula 1. Foto - captură Antena 3 (5).jpg
+16 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul MP al Mexicului

  1. M. Verstappen (Red Bull)
  2. L. Hamilton (Ferrari)
  3. K. Antonelli (Mercedes)
  4. C. Leclerc (Ferrari)
  5. L. Norris (McLaren)
  6. G. Russell (Mercedes)
  7. O. Piastri (McLaren)
  8. F. Colapinto (Alpine)
  9. L. Lawson (Racing Bulls)
  10. P. Gasly (Alpine)

Clasamentul general

  1. K. Antonelli (Mercedes) - 380
  2. M. Verstappen (Red Bull) - 261
  3. L. Hamilton (Ferrari) - 259
  4. G. Russell (Mercedes) - 250
  5. C. Leclerc (Ferrari) - 245
  6. L. Norris (McLaren) - 221
  7. O. Piastri (McLaren) - 150
  8. I. Hadjar (Racing Bulls) - 105
  9. L. Lawson (Racing Bulls) - 79
  10. P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

  1. Mercedes - 630
  2. Ferrari - 504
  3. Red Bull - 380
  4. McLaren - 371
  5. Racing Bulls - 104
  6. Alpine - 74
  7. Haas - 30
  8. Audi - 23
  9. Williams - 12
  10. Aston Martin - 7
  11. Cadillac - 0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
formula 1 bani marele premiu al mexicului kimi antonelli
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:29
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK, Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK,  Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share