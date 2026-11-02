Câți bani câștigă Antonelli Italianul a dat lovitura în Formula 1, dar comparația cu Verstappen și Hamilton surprinde

Kimi Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, la doar 20 de ani și 68 de zile.

Câți bani a câștigat pilotul Mercedes, în rândurile de mai jos.

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Italianul a cucerit primul titlu din carieră după Marele Premiu al Mexicului, cu 4 curse înainte de finalul sezonului.

Pilotul Mercedes avea nevoie de o clasare în primele 9 locuri pentru a fi sigur că ridică trofeul mondial. Și a reușit să încheie pe podium!

Câți bani a câștigat Kimi Antonelli după ce a devenit cel mai tânăr campion mondial din Formula 1

Contractul de debutant semnat cu Mercedes continuă să influențeze veniturile lui Kimi Antonelli. Majoritatea estimărilor îi atribuie un salariu anual de 2-3 milioane de euro.

Potrivit marca.com, suma pe care pilotul Mercedes o încasează în acest sezon ar ajunge la 5 milioane de euro , odată cu intrarea în al doilea an în Formula 1.

Diferența este una considerabilă în comparație cu veniturile unor nume precum Max Verstappen (65 de milioane de euro), Lewis Hamilton (60 de milioane) sau Fernando Alonso, care va încasa 38 de milioane în 2027, după prelungirea contractului cu Aston Martin.

Salariul de bază nu reprezintă singura sursă importantă de venit pentru Kimi Antonelli.

Mercedes are un sistem special de bonusuri, rar întâlnit în Formula 1, prin care își recompensează piloții pentru performanțele obținute în clasamentul individual și cel al constructorilor.

Mai exact, echipa germană ar oferi aproximativ 10 milioane de euro pentru fiecare titlu câștigat. Astfel, veniturile totale ale lui Antonelli ar putea ajunge la 25 de milioane de euro , o sumă impresionantă pentru un pilot în vârstă de numai 20 de ani.

Italianul s-ar apropia de câștigurile lui Lando Norris, care a încasat 30 de milioane de euro după ce a devenit campion mondial în 2025.

Nici George Russell nu ar avea motive de nemulțumire. Deși salariul său fix este de 15 milioane de euro pe an, britanicul ar urma să ajungă la venituri similare cu cele ale tânărului său coechipier.

Un detaliu important este că remunerațiile piloților sunt exceptate de la plafonul bugetar de 205 milioane de euro impus de FIA pentru 2026.

Clasamentul MP al Mexicului

M. Verstappen (Red Bull) L. Hamilton (Ferrari) K. Antonelli (Mercedes) C. Leclerc (Ferrari) L. Norris (McLaren) G. Russell (Mercedes) O. Piastri (McLaren) F. Colapinto (Alpine) L. Lawson (Racing Bulls) P. Gasly (Alpine)

Clasamentul general

K. Antonelli (Mercedes) - 380 M. Verstappen (Red Bull) - 261 L. Hamilton (Ferrari) - 259 G. Russell (Mercedes) - 250 C. Leclerc (Ferrari) - 245 L. Norris (McLaren) - 221 O. Piastri (McLaren) - 150 I. Hadjar (Racing Bulls) - 105 L. Lawson (Racing Bulls) - 79 P. Gasly (Alpine) - 43

Clasamentul general - constructori

Mercedes - 630 Ferrari - 504 Red Bull - 380 McLaren - 371 Racing Bulls - 104 Alpine - 74 Haas - 30 Audi - 23 Williams - 12 Aston Martin - 7 Cadillac - 0

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