Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul CFR-ului, a surprins înainte de meciul cu Petrolul când discuția a ajuns la absența lui Andrei Cordea (26 de ani).

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Întrebat de ce lipsește unul dintre cei mai importanți jucători ai ardelenilor, tehnicianul a ezitat câteva secunde. Apoi a ridicat din umeri și a început să dea din cap.

Cordea a dispărut! Șumudică a șocat: „Nu pot să vă spun de ce nu joacă, nu știu!”

În cele din urmă, Șumudică a răspuns și a explicat că nu știe de ce Cordea nu poate fi pe teren.

„Nu pot să vă spun de ce. Nu pot să vă spun de ce, nu știu. Am vorbit cu el ieri, mi-a zis că traversează o perioadă mai puțin bună, că nu se simte bine. Ceva de genul ăsta, dar nimic elocvent.

Adică, nu știu, eu îl cunosc pe Cordea, îl știu, a trecut peste orice, indiferent de problemă, și a jucat. Nu-l acuz de nimic. E un jucător deosebit și a făcut eforturi ca să rămână la CFR.

Nu pot să vă dau mai multe detalii, pentru că mă depășesc. Eu sunt antrenor. Doar mi-a zis că nu poate să joace și că nu este OK din punct de vedere mental pentru jocul ăsta”, a declarat Șumudică la Prima Sport.

„ L-am odihnit în Cupă, nu știu ce s-a întâmplat între timp”

Cordea i-ar fi spus tehnicianului că nu e apt psihic pentru meci, dar că are și niște dureri fizice. Controlul medicilor n-ar fi descoperit însă nimic.

Atacantul n-a fost în lot la derby-ul cu U Cluj, 1-3, din Cupa României, fiind menajat de Șumudică.

„Mi-a zis că mental nu e bine, că îl doare tot corpul, că are niște dureri, ceva de genul ăsta. Am vorbit cu doctorul, am înțeles că i-a luat temperatura, absolut tot. Credea că e o viroză, dar nu s-a confirmat lucrul ăsta.

Încă o dată, eu am o relație bună cu el, mi-a zis că nu poate să înceapă din punct de vedere mental acest joc. Eu l-am odihnit în Cupă, n-a jucat, nu știu ce s-a întâmplat între timp și nici nu vreau să intru în detalii de genul ăsta pentru că mă depășesc.

Adică n-aș putea să vă dau niciun detaliu. Cred că altcineva, poate jucătorul, staff-ul medical sau cei din conducere. Am rămas surprins ieri”, a adăugat Șumudică.

Andrei Cordea, om de bază la CFR Cluj

Absența lui Cordea reprezintă o pierdere importantă pentru formația din Gruia. Atacantul este un jucător crucial pentru CFR Cluj în ultimii 2 ani.

În primele 13 meciuri disputate în Superliga în acest sezon, Cordea a marcat 6 goluri și a oferit două pase decisive.

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