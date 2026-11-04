„Tocmai tu vorbești despre asta?!”  Nicolescu a răbufnit în direct la adresa lui Prunea: „Tu mai știi când ești Florin și când ești Hanțu?”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a avut un dialog aprins cu fostul internațional Florin Prunea (58 de ani) pe seama unui dialog între cei doi din trecut.

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Aflați în studioul Digi Sport, Andrei Nicolescu și Florin Prunea au fost implicați într-un moment tensionat atunci când a venit vorba despre relația celor doi din acest moment.

Andrei Nicolescu, contre cu Florin Prunea: „Tocmai tu vorbești despre asta?!”

Nicolescu și Prunea s-au mai „înțepat” în trecut, iar acum dialogul dintre cei doi s-a aprins în momentul când cei doi s-au aflat față în față.

„Cred că eu n-am răspuns niciodată. Sunt mai multe provocări și mai multe afirmații…”, a spus Nicolescu la Digi Sport.

Florin Prunea a răspuns imediat, încercând să lămurească situația: „Asta a plecat de la un telefon, într-o dimineață. Eu oricum n-o să spun ce am vorbit când m-a sunat”.

Andrei Nicolescu l-a atacat mai apoi pe Prunea, precizând că acesta are „două personalități”:

„Cred că avem niște mesaje pe WhatsApp, dar la telefon nu cred că am vorbit. Tu ai niște afirmații nelalocul lor. Dar asta e treaba ta. Tu ai și două personalități. Odată ești Prunea, odată ești, cum îți place ție să zici, «Hanțu».

Și cred că câteodată nu-ți dai seama în ce categorie de personaj ești. Și faci niște declarații absolut nelalocul lor și niște acuzații care n-au nimic ca și bază.

Pot să plec de la discuția inițială de pe WhatsApp-ul nostru, care ține de perioada aia, de început. Cu aducerea lui Kopic. Au fost două declarații contradictorii, cu chestiuni absolut opuse.

După care mai e o declarație undeva, când noi ne-am salvat de la retrogradare, în care ai venit și ai exagerat, spunând că s-au cheltuit vreo șapte milioane de euro în ultimele șase luni. Toate scoase așa din burtă, pe fondul unei aprecieri pe care ai făcut-o tu la adresa mea.

Cred că discutând cu persoanele care erau cumva împotriva mea în perioada respectivă la Dinamo, ți-ai ales o tabără. Și pot să înțeleg că ți-ai ales o tabără”, a completat Nicolescu.

Florin Prunea: „Și tu ai două părți!”

Florin Prunea nu a fost de acord cu declarațiile lui Nicolescu, iar dialogul a continuat să fie unul aprins.

Prunea: „Poți să-mi spui persoanele? Și eu îți spun dacă e adevărat sau nu. Vlad Iacob (n.r. - fostul administrator special de la Dinamo) vrei să spui? N-am vorbit în viața mea cu el”.

Nicolescu: „Dar nu mă interesează dacă ai vorbit sau n-ai vorbit”.

Prunea: „Dacă faci niște afirmații, trebuie să le…”.

Nicolescu: „Tocmai tu vorbești despre asta?! Ideea e că ai scos niște neadevăruri pe bandă rulantă despre mine și scoți niște neadevăruri despre mine. Ai o tendință din asta de a face și afirmații despre mine, cum că eu aș fi frustrat, că eu mă iau de unii, de alții… Am ales să nu-ți răspund datorită faptului că dacă aș face asta aș intra într-o cloacă. Și ne-am duce într-un limbaj care ar fi sub demnitatea mea. Și aleg în continuare să fac chestia asta. Dar asta nu înseamnă că ceea ce faci tu e ok”.

Prunea: „Și tu ai două părți! Ai o parte a ta foarte bună pe care nu pot să ți-o contest, că faci treabă foarte bună cu echipa ta. Dar e și partea cealaltă cu părțile mai puțin bune. Nu e frumos. Mesajul pe care mi-ai dat și tu mi-a atunci m-a deranjat. Nu pot să spun ce mi-ai spus, că nu e în regulă”.

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