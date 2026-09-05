„Nu poate să le trateze așa!” Nicolescu, nemulțumit de un dinamovist după victoria cu FCSB! Ce spune despre Kovacs +51 foto
Superliga

„Nu poate să le trateze așa!” Nicolescu, nemulțumit de un dinamovist după victoria cu FCSB! Ce spune despre Kovacs

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 05.09.2026, ora 23:36
alt-text Actualizat: 05.09.2026, ora 23:54
  • DINAMO - FCSB 2-1. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor” a reacționat după înfrângerea obținută în fața rivalei.
  • Ce jucător a criticat oficialul lui Dinamo, pe cine laudă și ce spune despre arbitrajul lui Istvan Kovacs, în rândurile de mai jos.
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Dinamo continuă parcursul excelent din acest start de sezon. „Câinii” ocupă primul loc în Superliga, cu 17 puncte după 8 meciuri.

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DINAMO - FCSB 2-1. Andrei Nicolescu, nemulțumit de Danny Armstrong

Dinamo putea să facă 3-1 în minutul 88, însă Danny Armstrong a executat slab un penalty și Târnovanu a apărat. Nicolescu i-a atras atenția scoțianului.

„Armstrong trebuie să înțeleagă că după un meci bun, în care a dat două goluri (n.r. - cu U Cluj, în etapa #6), nu poate să le trateze pe toate așa, ca și cum îi ies de fiecare dată.

Trebuie să pună mai multă consistență în tot ce face, n-a avut un meci inspirat, din păcate. A pus băieții într-o poziție pe care nu și-o doreau în ultimele minute. Mai ales că a venit al doilea galben, dar am zis că nu comentez. Și atunci am suferit un pic.

El să fie mult mai concentrat pe jocul lui și atunci va fi mai bine pentru toată lumea. L-am văzut un pic prea relaxat după reușitele din meciul cu U Cluj, prea multă încredere, iar uneori strică”, a spus Nicolescu la Prima Sport.

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Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

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Nicolescu despre arbitrajul lui Kovacs: „Mă abțin”

Președintele lui Dinamo a refuzat să comenteze deciziile luate de arbitrul Istvan Kovacs la mai multe faze controversate din derby.

„Trei puncte mari. A fost cu de toate derby-ul ăsta, dar e important că am știut să gestionăm momentele și la final am luat cele trei puncte.

Construim un grup, mister dovedește asta zi de zi și băieții dovedesc că înțeleg să fie un grup. A trebuit să ne adaptăm de mai multe ori, și la început și după eliminarea și după decizii…

Cred că după meciul cu Rapid am spus că tot timpul am avut respect și încercăm să avem respect față de arbitraj. În seara aceea n-am mai putut și am vorbit, însă în seara aceasta în mențin poziția că trebuie să avem respect față de deciziile care s-au luat.

Îmi e greu să vorbesc despre deciziile de arbitraj, sunt la cald, nu le-am văzut. Datorită respectului pe care i-l port domnului Kovacs, mă abțin! Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

Nicolescu: „Nu ne așteptam să fim singuri”

Nicolescu a vorbit și despre distanța de cinci puncte dintre Dinamo și următoarele clasate. Rapid și Petrolul încă nu au evoluat în această etapă.

„Noi ne-am făcut calculele pentru acest număr de meciuri, cam acolo suntem după calculele noastre. Nu ne așteptam să fim singuri acolo, dar asta e altceva.

Am luat decizia cu antrenorul cu cel mai mic risc și cele mai mari argumente pentru ceea ce vrea să construiască Dinamo. Astea sunt deciziile noastre, mergem înainte cu ele și ni le asumăm.

E încă devreme să vorbim despre titlu, cred că FCSB, Rapid și Craiova vor fi în play-off și datorită înjumătățirii punctelor nu va fi o diferență atât de mare. N-are rost să vorbim încă, acolo se va da bătălia. Noi trebuie să fim în play-off și să luptăm pentru locurile 1-3, obiectivul setat anul acesta. Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Nicolescu: „Merită mai mult respect din partea fanilor”

Întrebat dacă îl consideră cel mai bun jucător al meciului pe fundașul Martin Pascual, marcatorul ambelor goluri ale „câinilor”, Nicolescu a răspuns:

„Păi… toată lumea plângea după Boateng, toată lumea a plâns după Josh (Homawoo), toată lumea a plâns după Eddy (Gnahore) și așa mai departe.

Dovedim că suntem capabili să facem o campanie de achiziții care să fie echilibrată pentru Dinamo, ce are Dinamo nevoie.

Cred că băieții de la scouting și directorul sportiv merită mai mult respect și încredere din partea fanilor lui Dinamo, pentru că își fac treaba foarte bine”.

VIDEO. Martin Pascual a deschis scorul în Dinamo - FCSB. Istvan Kovacs, decizie dificilă

Nicolescu, impresionat de liderii din vestiarul lui Dinamo

Președintele „câinilor” a vorbit și despre ce s-a întâmplat în vestiar la finalul partidei.

„Au fost niște speechuri ale unor băieți care au demonstrat foarte mult echilibru și foarte multă rațiune în ceea ce privește grupul ăsta care se formează.

Sunt momente foarte frumoase în vestiar, apropo de faptul că ei își demonstrează lor că reușesc să facă lucrurile împreună”.

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