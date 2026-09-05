7 faze controversate Marius Avram a analizat problemele de arbitraj din Dinamo - FCSB 2-1. Verdict categoric despre Kovacs: „Confuz, e prea mult!”

DINAMO - FCSB 2-1. Fostul arbitru Marius Avram a comentat prestația oscilantă a „centralului” Istvan Kovacs din derby.

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Dinamo și FCSB au oferit un derby spectaculos și tensionat, cu numeroase faze controversate care au necesitat intervenția VAR.

Istvan Kovacs a avut parte de o partidă dificilă, fiind chemat de mai multe ori la monitorul VAR în prima repriză, iar deciziile sale au stârnit reacții de ambele părți.

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Marius Avram, despre fazele controversate din Dinamo - FCSB 2-1

Marius Avram, fost arbitru FIFA, analist la Digi Sport, a comentat mai multe faze din derby-ul de pe „Arcul de Triumf”: penalty-urile acordate și anulate, duelurile din careu, eliminarea lui Duarte, golul anulat lui Garita și cartonașul roșu primit de Cîrjan pentru simulare.

Min. 23: Duelul dintre Korenica și Cîrjan. Verdict: fault și penalty pentru Dinamo!

Cum a fost faza: Cîrjan este faultat de Korenica. Istvan Kovacs îi arată cartonașul galben internaționalului kosovar. E chemat la marginea terenului pentru a revedea faza pe monitorul VAR, pentru un posibil penalty. „Centralul” dictează în cele din urmă fault în atac la Cîrjan și îi anulează cartonașul galben lui Korenica.

„Cîrjan este vinovat? De ce? Aleargă normal și natural. Cel care face atacul prin alunecare, din lateral, este Korenica. Cîrjan pune piciorul pe pământ pentru a continua alergarea, iar Korenica face atacul asupra adversarului și ratează complet mingea. Este un atac cu ambele picioare.

Ca exemplu de imaginație: toți am alergat. Dacă din lateral vine cineva cu ambele picioare, cum face fundașul de la FCSB, efectiv îți provoacă o cădere.

Faptul că arbitrul a fost chemat la VAR ne spune că s-a concluzionat că incidentul a avut loc în interiorul careului. Din punctul meu de vedere, este penalty și cartonaș galben pentru Korenica”.

Min. 30 - Duarte nu trebuia eliminat!

Cum a fost faza: Duarte și Mărginean au un clinci, iar Istvan Kovacs este chemat din nou la VAR! Arbitrul din Carei alege să-l elimine pe jucătorul roș-albaștrilor și să-i acorde galben fotbalistului de la Dinamo.

„Cartonaș roșu la Duarte nu este! În Legea 12, din Legile Jocului, se spune că jucătorul trebuie eliminat, cu excepția situației în care forța nu este excesivă și este considerată neglijabilă.

Din punctul meu de vedere, nu este o palmă puternică. Este o atingere neglijabilă și consider că se impunea cartonaș galben. Sigur, «neglijabil» este un termen pe care fiecare arbitru îl interpretează în funcție de situație

„Roșu la Duarte nu este. Nu scrie nicăieri că este nevoie de o anumită intensitate. În Legea 12, legile jocului, se spune că jucătorul trebuie eliminat, cu excepția situației în care forța nu este excesivă și este considerată neglijabilă.

Din punctul meu de vedere, nu este o palmă puternică. Este o atingere neglijabilă și consider că se impunea cartonaș galben. Sigur, «neglijabil» este un termen pe care fiecare arbitru îl interpretează în funcție de situație”.

Min. 32 - Penalty-ul acordat lui FCSB, anulat corect

Cum a fost faza: Boutoutaou a pătruns în careu, a fost oprit de Opruț, iar Kovacs a dictat penalty pentru FCSB și i-a arătat cartonașul galben jucătorului de la Dinamo. „Centralul” a fost din nou chemat la VAR și și-a schimbat decizia.

Marius Avram consideră corectă decizia de anulare a penalty-ului acordat inițial lui FCSB, în cazul lui Botoșanu.

Fostul arbitru a remarcat însă numărul foarte mare de intervenții VAR solicitate într-o singură repriză.

„Să fii chemat de trei ori într-o singură repriză este prea mult. L-am văzut de multe ori confuz, inclusiv când a fost chemat de două ori pentru faze din același minut. Știu că, de obicei, nu îi place să fie chemat la VAR. S-a întâmplat și a treia oară într-o singură repriză.

Chiar mă bucur că în repriza a doua a luat deciziile importante”.

Min. 45+2: Garita înscrie, dar golul este anulat pentru un fault în atac! Decizie corectă

„Garita își împinge adversarul, care avea prim-planul și putea juca mingea. Prin acea împingere, Garita obține un avantaj. Decizia corectă a fost luată de Kovacs.

Nu știu dacă nu cumva mingea îl lovește și în mână, dar este irelevant. Împingerea este suficientă pentru anularea golului”.

Min.84 - Bellaarouch, galben acordat corect de Kovacs

Cum a fost faza: Miculescu îl învinge pe Bellaarouch, cu un șut din interiorul careului, și aprinde speranțele în tabăra roș-albaștrilor. Portarul lui Dinamo a văzut și cartonașul galben pentru o lovitură aplicată lui Arad.

„Este o mână îndreptată spre fața unui adversar, dar forța este neglijabilă. Arad exagerează la maximum lovitura lui Bellaarouch. Se ține cu mâna de cealaltă parte.

Bellaarouch are mâna întinsă către adversar. Este suficient pentru un cartonaș galben, pentru că un jucător nu ar trebui să întindă mâna spre adversar în acest fel. Nu se impunea cartonaș roșu”.

Min.86 - Penalty acordat corect pentru Dinamo

- Cum a fost faza: Târnovanu a ieșit în întâmpinarea lui Zandbergen și l-a faultatpe acesta. Istvan Kovacs i-a arătat cartonașul galben portarului de la FCSB și a dat penaty.

Avram consideră corect penalty-ul acordat lui Dinamo în duelul dintre Târnovanu și Zalazar.

„Probabil că arbitrul a reacționat și din instinct. Portarul întinde brațul pe direcția de alergare a adversarului. Cred că este un contact mic și la picioare, dar, atunci când întinzi mâna, intenția este clară.

Din punctul meu de vedere, decizia lui Istvan Kovacs este corectă”.

Min.90+2 - Cîrjan, eliminat corect!

Cum a fost faza: Cîrjan a văzut cartonașul galben pentru simulare și este eliminat pentru că mai primise un galben în min. 50!

„Rar vedem o astfel de decizie, mai ales în afara suprafeței de pedeapsă. Cîrjan a rămas probabil cu ideea că a fost atins înainte, dar ceea ce face în acea fază este o simulare evidentă”.

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

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