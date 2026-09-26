Scandalul din Elveția ia amploare! După Xhaka,  încă un jucător al naționalei are probleme din cauza unui certificat fals de vaccinare COVID-19
Foto: Imago
Diverse

Scandalul din Elveția ia amploare! După Xhaka, încă un jucător al naționalei are probleme din cauza unui certificat fals de vaccinare COVID-19

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2026, ora 16:11
alt-text Actualizat: 26.09.2026, ora 16:11
  • După cazul lui Granit Xhaka (33 de ani), un alt internațional elvețian se confruntă cu probleme în legătură cu certificatele false de COVID-19.
  • Ce decizie a fost luată de Federația Elvețiană de Fotbal, mai jos în articol.
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În urmă cu câteva zile, Granit Xhaka a recunoscut că a obținut un certificat fals de vaccinare împotriva COVID-19 în 2022, pe când evolua la Arsenal.

Fotbalistul și-a cerut scuze public și va lipsi de la următoarele patru partide ale reprezentativei sale.

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Breel Embolo, exclus din lotul Elveției

În aceeași situație cu Xhaka se află și Breel Embolo, atacantul elvețian de la Atlanta United. Acesta nu a fost convocat pentru meciurile din Liga Națiunilor pentru că a folosit un certificat fals de vaccinare împotriva COVID-19, anunță france24.com.

Federația Elvețiană de Fotbal a anunțat vineri că Embolo nu va fi convocat la națională, dar fără să precizeze motivul.

Cu toate acestea, presa din Elveția a relatat că excluderea sa are legătură cu o amendă primită în noiembrie 2025, după ce s-a aflat că a prezentat rezultate negative la testele COVID folosind certificate falsificate.

92 de selecții
a adunat Breel Embolo la naționala Elveției, reușind să înscrie 26 de goluri și să livreze 20 de pase decisive. E evaluat de Transfermarkt la 15 milioane de euro

Fostul atacant de la Rennes sau AS Monaco a precizat pentru St. Galler Tagblatt că „a înțeles că comportamentul său nu a fost corect” și că „își asumă responsabilitatea”.

Programul Elveției din Liga Națiunilor:

  • 26 septembrie: Macedonia de Nord (d)
  • 29 septembrie: Scoția (d)
  • 3 octombrie: Slovenia (a)
  • 6 octombrie: Macedonia de Nord (a)
  • 13 noiembrie: Slovenia (d)
  • 16 noiembrie: Scoția (a)

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