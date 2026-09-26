Scandalul din Elveția ia amploare! După Xhaka,  încă un jucător al naționalei are probleme din cauza unui certificat fals de vaccinare COVID-19

După cazul lui Granit Xhaka (33 de ani), un alt internațional elvețian se confruntă cu probleme în legătură cu certificatele false de COVID-19.

Ce decizie a fost luată de Federația Elvețiană de Fotbal, mai jos în articol.

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În urmă cu câteva zile, Granit Xhaka a recunoscut că a obținut un certificat fals de vaccinare împotriva COVID-19 în 2022, pe când evolua la Arsenal.

Fotbalistul și-a cerut scuze public și va lipsi de la următoarele patru partide ale reprezentativei sale.

Breel Embolo, exclus din lotul Elveției

În aceeași situație cu Xhaka se află și Breel Embolo, atacantul elvețian de la Atlanta United. Acesta nu a fost convocat pentru meciurile din Liga Națiunilor pentru că a folosit un certificat fals de vaccinare împotriva COVID-19, anunță france24.com.

Federația Elvețiană de Fotbal a anunțat vineri că Embolo nu va fi convocat la națională, dar fără să precizeze motivul.

Cu toate acestea, presa din Elveția a relatat că excluderea sa are legătură cu o amendă primită în noiembrie 2025, după ce s-a aflat că a prezentat rezultate negative la testele COVID folosind certificate falsificate.

92 de selecții a adunat Breel Embolo la naționala Elveției, reușind să înscrie 26 de goluri și să livreze 20 de pase decisive. E evaluat de Transfermarkt la 15 milioane de euro

Fostul atacant de la Rennes sau AS Monaco a precizat pentru St. Galler Tagblatt că „a înțeles că comportamentul său nu a fost corect” și că „își asumă responsabilitatea”.

Programul Elveției din Liga Națiunilor:

26 septembrie: Macedonia de Nord (d)

29 septembrie: Scoția (d)

3 octombrie: Slovenia (a)

6 octombrie: Macedonia de Nord (a)

13 noiembrie: Slovenia (d)

16 noiembrie: Scoția (a)

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