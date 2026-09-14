Dinamo, mult în urma rivalelor Problemele cu care se confruntă „câinii”: „20% din ce au FCSB, Craiova și Rapid”

Andrei Nicolescu (50 de ani) spune că Dinamo se confruntă cu probleme de infrastructură.

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Președintele „câinilor” susține că roș-albii nu beneficiază de aceleași condiții de pregătire ca principalele rivale la titlu din Superliga.

Andrei Nicolescu: „Eu am probabil 20% din infrastructura pe care o au FCSB, Craiova și Rapid la prima echipă”

Dezvăluirea despre problemele de infrastructură cu care se confruntă Dinamo a apărut după o discuție legată de fotbalul feminin din România.

„Eu cred că la fotbal feminin suferim datorită unei minime infrastructuri. Pentru că e foarte greu să convingi copiii, fetele, să vină la fotbal, când nu poți să le oferi minime condiții pentru a face sport.

Și cred că aici ar trebui să ne focusăm, Federația, noi toți. Și eu știu că va veni momentul ca Dinamo să se dezvolte și partea asta.

În primul rând, ne trebuie infrastructură. Dar eu nu pot să mă gândesc la infrastructura pentru fotbal feminin, când eu nu am infrastructura care îmi trebuie mie pentru prima echipă.

Eu sufăr la prima echipă cu anumite lucruri în infrastructură. Eu am, probabil, 20% din infrastructura pe care o au FCSB, Craiova și Rapid la prima echipă.

Și eu vreau să fac performanță la același nivel. Nu am cum să mă gândesc, îmi pare rău.

Mă refer la absolut tot, de la terenul de antrenament până la recuperare.

Compensăm foarte mult cu ecosistemul pe care l-am creat, cu oamenii care sunt în jur, cu tot ce putem noi să aducem de la terți care să ne ajute.

Dar eu vorbesc de infrastructura clubului. Când vorbesc de infrastructura clubului, mă gândesc la ceva ce clubul deține”, a declarat Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: „Trebuie foarte mulți bani”

În continuare, oficialul lui Dinamo a vorbit și despre schimbările petrecute la baza de la Săftica, dar și despre investițiile pe care clubul le are în plan pentru modernizarea acesteia.

„Am crescut cumva infrastructura. Am făcut acum o sală multifuncțională de vreo 400 de metri la Săftica, în ultimul an, pe care o dotăm cu aparate de ultimă generație pentru sala de fitness.

Am crescut cumva la zona de recuperare și prevenție, dar nu suntem la nivelul celorlalți. Terenurile noastre sunt într-o continuă îmbunătățire, dar noi nu putem să ne permitem să defrișăm tot la Săftica pe cele două terenuri, să refacem toată structura anterioară și să o facem cum trebuie.

Caut acum resurse și proiecte ca să refac gazonul artificial într-unul hibrid. Sunt foarte multe. Am îmbunătățit la ceea ce înseamnă hotelul acela pe care îl aveam, care avea niște camere care erau uitate de acum 15 ani, 18 ani cu lucrurile de acolo. Ușor, ușor îmbunătățim absolut tot.

Am îmbunătățit ceea ce înseamnă bucătăria. Toate lucrurile care funcționează acolo funcționează mai bine, dar sunt pe o structură veche și ca să pun acolo ceva trebuie foarte mulți bani.

Așa spuneam anul trecut, dacă aș avea 3 milioane n-aș lua un atacant. Aș pune infrastructura de la Săftica. Pe două treimi din proiect suntem proprietari.

Avem acea înțelegere cu domnul Negoiță, că în momentul în care va putea să vândă acea parte, că el e cu o societate care e încă sub sechestru, la tranzacția pe care o vom face, cu prețul pe care a cedat atunci când a cedat terenul, vom reveni proprietari pe partea din față de la stradă”, a mai spus Nicolescu.

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