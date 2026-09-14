„Avea o strategie cu mine” Secretul din spatele revenirii Cătălinei Ponor în gimnastică, înainte de JO 2012: „Intram în sală și duminica”

Cătălina Ponor (39 de ani) a vorbit despre una dintre cele mai mari provocări ale carierei sale: revenirea în gimnastică la 4 ani de la retragere.

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Fosta campioană olimpică a renunțat la gimnastică în 2007, iar în 2011 a luat decizia de a reveni în sală, deși inclusiv antrenorul Octavian Bellu i-a transmis că nu se putea ridica la același nivel.

Cătălina Ponor: „Domnul Bellu mă ştia foarte bine şi avea o strategie cu mine”

Octavian Bellu, cu care a avut o relație specială, i-a spus clar: „Nu o să faci faţă”.

Însă, știa că vorbele sale o vor ambiționa și mai tare pe Ponor, care avea să cucerească argintul un an mai târziu, la JO.

„Uitaţi-vă la mine în ochi şi vă spun sincer că nu doar că voi participa la Londra (n.r. - la Jocurile Olimpice din 2012), dar voi aduce şi medalii.

Domnul Bellu mă ştia foarte bine şi avea o strategie cu mine: ştia că, în momentul în care îmi spune că nu pot să fac ceva, eu vreau să demonstrez contrariul”, a explicat Cătălina Ponor, potrivit locker-room.ro.

În plus, fosta sportivă a fost nevoită să-și dedice aproape tot timpul pregătirii, pentru a putea reveni la nivelul anterior.

„Eram genul ăla de sportiv care intra în sală şi duminica. Fetele erau scoase la mall, să se deconecteze, iar eu munceam, trebuia să revin la forma de dinainte să mă las”, a mai spus Ponor.

5 medalii a cucerit Cătălina Ponor la Jocurile Olimpice de-a lungul carierei: 3 de aur la Atena 2004, la sol, bârnă și echipe, una de argint și una de bronz, ambele la Londra 2012, la sol, respectiv la echipe

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