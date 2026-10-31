Rațiu „Gaucho”, spectacol în La Liga! Pasă de geniu în victoria lui Rayo cu Celta lui Radu » „Operă de artă! S-a transformat în Ronaldinho!” +14 foto
Oscar Valentin și Andrei Rațiu (foto: Imago)
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Rațiu „Gaucho”, spectacol în La Liga! Pasă de geniu în victoria lui Rayo cu Celta lui Radu » „Operă de artă! S-a transformat în Ronaldinho!”

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 31.10.2026, ora 21:42
alt-text Actualizat: 31.10.2026, ora 21:52
  • Duelul românilor din etapa a 11-a a La Liga s-a încheiat cu o victorie categorică pentru Andrei Rațiu. Rayo Vallecano a învins-o pe Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, cu 3-0, iar fundașul naționalei României a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.
  • Momentul serii i-a aparținut însă chiar lui Rațiu, care a reușit o fază spectaculoasă, încheiată cu o pasă decisivă pentru golul de 2-0.
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Pentru Andrei Rațiu, partida de pe Estadio de Vallecas a însemnat revenirea sa în echipa lui Rayo după accidentarea suferită în perioada acțiunilor echipei naționale, care l-a ținut departe de meciurile cu Getafe, Elche și Huelva.

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Rațiu, fază de magie și pasă decisivă în La Liga: „S-a transformat în Ronaldinho!”

Integralist, internaționalul român a avut o contribuție importantă la succesul echipei sale, în timp ce Ionuț Radu a fost titular în poarta Celtei și a avut parte de o după-amiază dificilă, în care a fost nevoit să scoată mingea din plasă de 3 ori.

Rayo a intrat la pauză cu avantaj minim, după ce Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 36, în urma unei pase excelente oferite de Sergio Camello. Atacantul spaniol l-a învins pe Ionuț Radu cu un șut plasat, iar gazdele au intrat la vestiare în avantaj.

Momentul care a atras toate privirile a venit însă în minutul 55. Andrei Rațiu a pornit o acțiune individuală de excepție, a avansat cu mingea spre poarta adversă și a încercat inițial să finalizeze. Șutul său a fost blocat de defensiva Celtei, dar românul nu a renunțat la fază.

A recuperat balonul, a continuat acțiunea și a oferit un adevărat recital tehnic. A ridicat mingea peste un adversar, a trecut de doi jucători și a reușit să-l servească pe De Frutos în interiorul careului. Atacantul lui Rayo a finalizat în forță, fără să-i ofere lui Radu prea multe șanse de intervenție.

Rațiu, assist de geniu în La Liga. Comparat cu Ronaldinho
Rațiu, assist de geniu în La Liga. Comparat cu Ronaldinho

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Rațiu, assist de geniu în La Liga. Comparat cu Ronaldinho Rațiu, assist de geniu în La Liga. Comparat cu Ronaldinho Rațiu, assist de geniu în La Liga. Comparat cu Ronaldinho Rațiu, assist de geniu în La Liga. Comparat cu Ronaldinho Rațiu, assist de geniu în La Liga. Comparat cu Ronaldinho
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Mundo Deportivo a descris faza drept o „adevărată operă de artă”, remarcând în special capacitatea lui Rațiu de a continua acțiunea după ce primul său șut fusese respins.

Publicația spaniolă a evidențiat și calitatea tehnică a fundașului român, care a transformat o fază aparent încheiată într-o pasă decisivă.

Reacția celor de la DAZN a fost pe măsura execuției: un mesaj entuziast despre internaționalul român:

ȘI A VENIT ZIUA ÎN CARE RAȚIU s-a transformat în Ronaldinho 😮 Nu știm ce ne impresionează mai mult: pasa decisivă sau GOLUL FABULOS marcat de Jorge de Frutos 👀. DAZN, pe X

Cifrele lui Rațiu: printre cei mai buni de pe teren

Evoluția fundașului român s-a văzut și în statistici. Potrivit datelor Sofascore, Rațiu a primit nota 7,9, fiind depășit în echipa lui Rayo doar de Jorge de Frutos, cu 8,7, și Unai López, cu 8,1.

Cifrele lui Andrei Rațiu vs. Celta

  • 86 de atingeri ale balonului
  • 45 de pase reușite din 53 încercate
  • 6 dueluri câștigate din 7
  • o pasă decisivă

Ionuț Radu, 6 intervenții într-o după-amiază dificilă

Pentru goalkeeperul Ionuț Radu a fost un meci complicat. Portarul naționalei României a fost titular la Celta Vigo și a încasat 3 goluri, însă în prima repriză a avut câteva intervenții importante în fața lui Sergio Camello, menținându-și echipa în joc. A mai avut o paradă și în repriza secundă, înainte ca Rayo să înscrie golul de 2-0.

La reușita lui De Frutos din pasa lui Rațiu, Radu a fost practic lăsat fără replică de execuția atacantului spaniol, după ce fundașul român reușise să destabilizeze întreaga defensivă a Celtei.

Intervențiile sale au împiedicat o înfrângere și mai drastică.

Portarul a încheiat întâlnirea cu șase parade și nota 6,7 pe Sofascore, fiind unul dintre jucătorii mai bine evaluați ai formației sale. Flashscore i-a acordat 6,5.

Victoria a dus-o pe Rayo la 12 puncte, la egalitate cu Celta Vigo, pe locul 11, dar echipa lui Rațiu are un meci mai puțin.

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