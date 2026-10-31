- Duelul românilor din etapa a 11-a a La Liga s-a încheiat cu o victorie categorică pentru Andrei Rațiu. Rayo Vallecano a învins-o pe Celta Vigo, formația lui Ionuț Radu, cu 3-0, iar fundașul naționalei României a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.
- Momentul serii i-a aparținut însă chiar lui Rațiu, care a reușit o fază spectaculoasă, încheiată cu o pasă decisivă pentru golul de 2-0.
Pentru Andrei Rațiu, partida de pe Estadio de Vallecas a însemnat revenirea sa în echipa lui Rayo după accidentarea suferită în perioada acțiunilor echipei naționale, care l-a ținut departe de meciurile cu Getafe, Elche și Huelva.
Rațiu, fază de magie și pasă decisivă în La Liga: „S-a transformat în Ronaldinho!”
Integralist, internaționalul român a avut o contribuție importantă la succesul echipei sale, în timp ce Ionuț Radu a fost titular în poarta Celtei și a avut parte de o după-amiază dificilă, în care a fost nevoit să scoată mingea din plasă de 3 ori.
Rayo a intrat la pauză cu avantaj minim, după ce Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 36, în urma unei pase excelente oferite de Sergio Camello. Atacantul spaniol l-a învins pe Ionuț Radu cu un șut plasat, iar gazdele au intrat la vestiare în avantaj.
Momentul care a atras toate privirile a venit însă în minutul 55. Andrei Rațiu a pornit o acțiune individuală de excepție, a avansat cu mingea spre poarta adversă și a încercat inițial să finalizeze. Șutul său a fost blocat de defensiva Celtei, dar românul nu a renunțat la fază.
A recuperat balonul, a continuat acțiunea și a oferit un adevărat recital tehnic. A ridicat mingea peste un adversar, a trecut de doi jucători și a reușit să-l servească pe De Frutos în interiorul careului. Atacantul lui Rayo a finalizat în forță, fără să-i ofere lui Radu prea multe șanse de intervenție.
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Mundo Deportivo a descris faza drept o „adevărată operă de artă”, remarcând în special capacitatea lui Rațiu de a continua acțiunea după ce primul său șut fusese respins.
Publicația spaniolă a evidențiat și calitatea tehnică a fundașului român, care a transformat o fază aparent încheiată într-o pasă decisivă.
Reacția celor de la DAZN a fost pe măsura execuției: un mesaj entuziast despre internaționalul român:
ȘI A VENIT ZIUA ÎN CARE RAȚIU s-a transformat în Ronaldinho 😮 Nu știm ce ne impresionează mai mult: pasa decisivă sau GOLUL FABULOS marcat de Jorge de Frutos 👀. DAZN, pe X
Cifrele lui Rațiu: printre cei mai buni de pe teren
Evoluția fundașului român s-a văzut și în statistici. Potrivit datelor Sofascore, Rațiu a primit nota 7,9, fiind depășit în echipa lui Rayo doar de Jorge de Frutos, cu 8,7, și Unai López, cu 8,1.
Cifrele lui Andrei Rațiu vs. Celta
- 86 de atingeri ale balonului
- 45 de pase reușite din 53 încercate
- 6 dueluri câștigate din 7
- o pasă decisivă
Ionuț Radu, 6 intervenții într-o după-amiază dificilă
Pentru goalkeeperul Ionuț Radu a fost un meci complicat. Portarul naționalei României a fost titular la Celta Vigo și a încasat 3 goluri, însă în prima repriză a avut câteva intervenții importante în fața lui Sergio Camello, menținându-și echipa în joc. A mai avut o paradă și în repriza secundă, înainte ca Rayo să înscrie golul de 2-0.
La reușita lui De Frutos din pasa lui Rațiu, Radu a fost practic lăsat fără replică de execuția atacantului spaniol, după ce fundașul român reușise să destabilizeze întreaga defensivă a Celtei.
Intervențiile sale au împiedicat o înfrângere și mai drastică.
Portarul a încheiat întâlnirea cu șase parade și nota 6,7 pe Sofascore, fiind unul dintre jucătorii mai bine evaluați ai formației sale. Flashscore i-a acordat 6,5.
Victoria a dus-o pe Rayo la 12 puncte, la egalitate cu Celta Vigo, pe locul 11, dar echipa lui Rațiu are un meci mai puțin.