Scandal în Italia  Fanii unui club important, gest deplasat față de directorul sportiv: „Comportament inacceptabil!”

Suporterii Sampdoriei sunt nemulțumiți de situația actuală a clubului și și-au vărsat nervii pe directorul sportiv Jesper Fredberg (45 de ani).

Gestul la care au recurs fanii și ce mesaj jignitor i-au transmis oficialului, mai jos, în articol.

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Sampdoria are parte de un început dezastruos de sezon în Serie B. Echipa antrenată de Luca D'Angelo se află pe ultimul loc după 9 etape, cu 5 puncte acumulate, situație care a stârnit nemulțumirea fanilor.

Fanii Sampdoriei, gest deplasat în fața locuinței lui Jesper Fredberg

Din cauza rezultatelor sub așteptări înregistrate de Sampdoria în ultima perioadă, suporterii clubului și-au vărsat nervii pe Jesper Fredberg, directorul sportiv al clubului.

Fanii au vărsat o cantitate mare de gunoi în fața locuinței oficialului și au afișat un banner cu un mesaj jignitor: „Fredberg: poftă bună, om de rahat!”.

🏠 Continua la contestazione della tifoseria della #Sampdoria nei confronti del CEO Sport Jesper #Fredberg. https://t.co/qGDHDdezxU — Vibe Blucerchiata (@andrea_bovone_) October 30, 2026

Clubul italian a reacționat imediat după gestul jignitor al suporterilor:

„Sampdoria condamnă ferm și fără echivoc acțiunile unor persoane, care au reprezentat o încălcare gravă și inacceptabilă a vieții private a directorului sportiv al clubului, Jesper Fredberg, și a membrilor familiei sale.

Clubul nu tolerează și nu intenționează să tolereze atacurile personale și directe la adresa niciunuia dintre membrii și angajații săi, inclusiv a celor care fac parte din conducere. Astfel de comportamente sunt inacceptabile și condamnabile.

Clubul este pe deplin conștient de faptul că rezultatele obținute până în prezent sunt cu mult sub așteptările și standardele impuse de istoria și prestigiul Sampdoriei.

Criticile constructive și manifestările pașnice de nemulțumire sunt legitime și de înțeles, atât timp cât se desfășoară cu respect față de oameni și să fie civilizate. Ceea ce s-a întâmplat însă în această dimineață reprezintă o depășire inacceptabilă a oricărei limite.

Înțelegem dezamăgirea și frustrarea suporterilor noștri față de rezultatele și prestațiile echipei de până acum și împărtășim dorința acestora de a vedea echipa revenind cât mai curând pe drumul cel bun.

Acesta este, în prezent, unicul nostru obiectiv: să muncim cu hotărâre pentru a schimba rapid cursul acestui sezon și pentru a readuce Sampdoria la nivelul pe care îl merită”, a transmis clubul pe site-ul oficial.

Ultima victorie obținută de Sampdoria a fost pe 19 septembrie, atunci când a învins-o pe Catanzaro cu scorul de 2-1, în etapa 5 din Serie B.

Jesper Fredberg, implicat și în alte controverse

Jesper Fredberg a devenit directorul sportiv al lui Sampdoria în vara anului trecut. Anterior a mai lucrat și la Anderlecht și Viborg.

În perioada petrecută la clubul din Danemarca (2019-2022), Fredberg a fost implicat într-un scandal neobișnuit pe piața transferurilor.

Acesta a contribuit la mutarea olandezului Bernio Verhagen, în 2019, care s-a dovedit a fi una nereușită. Fotbalistul se dădea în mod fals drept sportiv profesionist și folosea documente falsificate și contacte inventate pentru a-i înșela pe impresari și pe oficialii cluburilor, conform sportal.blic.rs.

Ulterior, Viborg a recunoscut public că fusese manipulat pe parcursul întregului proces de negociere cu jucătorul și cu presupuşii săi reprezentanți.

În cele din urmă, impostorul a fost condamnat în Danemarca la închisoare pentru înșelăciune și falsificarea documentelor.

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