Mesaj clar pentru Rațiu Cosmin Contra, după toate laudele primite de fundașul român: „Vreau să-l văd că face asta”

Cosmin Contra (50 de ani), fostul selecționer al României, nu este impresionat de laudele primite de Andrei Rațiu (28 de ani).

Tehnicianul se așteaptă la evoluții solide în acest sezon din partea fundașului dreapta de la Rayo Vallecano.

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Internaționalul român a fost integralist pentru Rayo Vallecano în înfrângerea cu Real Madrid, scor 1-4, în etapa #5 din La Liga.

La finalul meciului, Rațiu a fost lăudat de Jose Mourinho, după ce l-a făcut pe Vinicius să greșească la faza unicului gol marcat de trupa din Vallecas.

Cosmin Contra: „Lucrurile acestea nu mă încălzesc”

Cosmin Contra nu este impresionat de toate laudele primite de Rațiu și vrea să-l vadă pe fundașul român că evoluează tot mai mult.

„Pe mine, lucrurile acestea nu mă încălzesc. Eu vreau să-l văd pe Rațiu să facă un an spectaculos și să prindă un transfer de top. Dacă e Real Madrid, Real Madrid să fie.

Crede-mă, dacă Real Madrid consideră că are valoare de Real Madrid, atunci va ajunge acolo. La fel și pentru orice club uriaș din Europa.

Că zic Mourinho sau Perez, pe mine astea nu mă încălzesc. Eu vreau să-l vadă că face pasul. De exemplu, un transfer la Fulham nu era ca și cum se transfera la un club mare din Europa. Sunt de acord că trebuie să-l motiveze mai tare aceste declarații, dar doar atât.

Important este transferul, nu ce se vorbește în exterior. A început bine campionatul și trebuie să continue așa”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.

Vreau să-și aducă aportul și la echipa națională, pentru că este deja un jucător important. Nu avem mulți care evoluează la nivelul său și trebuie să fie o piesă de bază, cu evoluții la națională mult mai bune decât până acum. Cosmin Contra, despre Andrei Rațiu

Andrei Rațiu a fost foarte aproape de o mutare în Premier League, dar patronul lui Rayo Vallecano a blocat mutarea în ultima clipă.

I-a cerut lui Fulham să plătească imediat întreaga sumă a clauzei de reziliere (25 de milioane de euro), ceea ce nu s-a întâmplat și tranzacția a căzut.

Apărătorul a fost convocat și de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciul cu Suedia din Liga Națiunilor.

În acest sezon, Rațiu a jucat 6 meciuri pentru Rayo Vallecano, toate în La Liga, reușind să înscrie un gol.

A fost doar un comentariu, pentru că se vedea că poate puteam crea mai mult pericol pe acea bandă. Doar l-au întrebat de ce l-a băgat pe Cucurella în loc de o extremă, atât. Andrei Rațiu, despre laudele lui Jose Mourinho

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